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7 шагов героя. Волшебная сказка как путь инициации

15:54. 18 декабря 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Александр Шевцов и Александр Пыжиков о многогранной народной мудрости

Как происходило взросление у наших предков, какую роль играли в нём обряды инициации. Дважды рождённые: кого в древности считали настоящими людьми. Почему подростку ещё только предстояло стать человеком. Какими способами община отсеивала небезопасных, сохраняя тем самым свою целостность. Как крестьянину стать царём в своём доме. Какими были на самом деле знаменитые русские богатыри. Ключ к пониманию многогранного мира волшебной сказки даёт в своей лекции историк, доктор психологических наук Александр Шевцов. Ведущий Александр Пыжиков.

Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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