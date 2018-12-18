7 шагов героя. Волшебная сказка как путь инициации
Александр Шевцов и Александр Пыжиков о многогранной народной мудрости
Как происходило взросление у наших предков, какую роль играли в нём обряды инициации. Дважды рождённые: кого в древности считали настоящими людьми. Почему подростку ещё только предстояло стать человеком. Какими способами община отсеивала небезопасных, сохраняя тем самым свою целостность. Как крестьянину стать царём в своём доме. Какими были на самом деле знаменитые русские богатыри. Ключ к пониманию многогранного мира волшебной сказки даёт в своей лекции историк, доктор психологических наук Александр Шевцов. Ведущий Александр Пыжиков.
Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
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