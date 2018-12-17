Записка Вышинского о контрреволюционной агитации
23:31. 17 декабря 2018 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный документ за авторством генерального прокурора СССР Вышинского направленный Сталину и Молотову.
В документе Вышинский информирует руководство о перегибах на местах в вопросе борьбы с контрреволюционной агитацией, указывая на ряд характерных случаев, вроде оболганного из-за жилплощади офицера и рекомендует к пересмотру дела по контрреволюционной агитации.
http://istmat.info/files/uploads/60340/rgaspi._f.82._op.2._d.884_o_kr_agitacii.pdf – скачать документ
РГАСПИ Ф.82, Оп.2, Д.884 Л.33-39
Достаточно характерный документ.
С одной стороны показаны перегибы на местах, когда в основе "политического дела" могла лежать самая обычная бытовуха (привет трюизму на тему того "Но кто-то же написал 4 миллиона доносов").
С другой стороны хорошо видно, что проблема осознавалась и предпринимались усилия по борьбе с перегибами на местах и часть дел прекращалось за отсутствием состава, так как причины оказывались надуманными.
Особенно стоит отметить вывод Вышинского, что подобными обвинениями могут пользоваться нечистоплотные люди, чтобы используя систему, сводить личные счеты.
Чем хороши такие документы 1934-1936 года – изучая их можно понять генезис тех проблем, которые вылезли в ходе репрессий 1937-1938 года и которые потом еще несколько лет мучительно устраняли через пересмотр дел и амнистии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com