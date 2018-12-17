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В московской школе прошел предновогодний кулинарный мастер-класс для детей

17:17. 17 декабря 2018 Просмотров - 112 3 коммент. Опубликовал:

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Московская школа № 1944 совместно с комбинатом питания устроила для учеников мастер-класс приготовления новогоднего печенья.


Столовая школы № 1944 северо – западного округа в одночасье превратилась в рабочее место для настоящих шеф-поваров. Ими на этом празднике  кулинарного искусства были ученики начальных классов. Детей снабдили важными атрибутами этой увлекательной профессии – колпаками и фартуками. Главным блюдом, которое должны были приготовить школьники, стало новогоднее печенье. Перед началом мастер-класса профессиональный шеф-повар поведал детям историю возникновения этого лакомства. Под присмотром наставника юные повара раскатывали тесто, выбирали формочки и украшения для будущего блюда. После того, как печенья отправились выпекаться, ребята поучаствовали в интеллектуальных конкурсах по обществознанию. Вердикт судьи – все участники отлично справились с приготовлением новогоднего печенья. Готовые сладости ребята забрали домой, чтобы угостить родных.


Напомним, что это далеко не первое мероприятие такого формата. 8 декабря школа № 1173 приняла эстафету межрайонного фестиваля «Наши общие возможности – наши общие результаты». На мероприятии, которое проходило в формате открытых дверей, присутствовали родители учеников. Всего было организовано шесть интерактивных площадок, где можно было больше узнать о возможностях школы. Гости посетили станции «Планетарий», «Кадетское движение», «Инженеры будущего», «Легоконструирование», «Химическая лаборатория» и «Физическая лаборатория».


«Педагоги проводили реальные опыты, а также демонстрировали все варианты и возможные исходы на интерактивных панелях «Московской электронной школы»: например, моделировали движение тела по наклонной плоскости, систему ветряных мельниц и процесс выработки энергии», – рассказала руководитель пресс-центра школы № 1173 Наталья Доновская.


После ученикам выпала возможность попробовали себя в роли «юных кулинаров». Мастер-класс проводил ЗАО «Комбинат дошкольного питания», который занимается организацией питания в образовательном учреждении. Дети готовили кексы, разделившись на группы. По словам Натальи Доновской, результат оказался очень аппетитным.


А 9 декабря ученики школы №324 «Жар-птица» посетили интерактивный урок «Наука о еде». Мероприятие прошло на базе культурного центра ЗИЛ. Школьники перевоплотились в ученых и определяли вещество по запаху. В научной лаборатории детям рассказали о методе экстракции, после чего они самостоятельно получили экстракты из растений и фруктов. Ребятам также удалось испробовать способы консервирования с использованием сахара, вещества Е20, антибиотика и вакуума.


Стоит отметить, что все блюда, которые готовятся для детей как на мастер-классах, так и повседневно – вкусные и, что самое главное, безопасные. Меню разрабатывается совместно с диетологами, а продукты проходят тщательный контроль качества, что позволяет исключить риск отравлений.
 

Метки: дети, мастер-класс, Москва
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  • 15406 13322
    Вячеслав 17 декабря 2018 в 17:40 Ссылка Пометить
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      serjoza Вячеслав 17 декабря 2018 в 17:59 Ссылка Пометить
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      Новый ГОТ-ввел протестант Петр первый(хотя есть версия что его звали морган)А новый гот-это бабки и потребление.поэтому в новый года дарят подарки,в большенстве случае ненадобные и бесполезные.

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    serjoza 17 декабря 2018 в 17:58 Ссылка Пометить
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    лучше бы скорочтению бы поучили чем жрать.Дальше, чем телевизор хотя не пошли-там ещё и ментов и секс,с алкашкой рекламируют.

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