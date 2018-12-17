Техника Эмоциональной Свободы, ТЭС: Emotional Freedom Technique, EFT

Познакомьтесь с невероятно эффективной техникой, которая позволит вам самостоятельно справиться со многими проблемами: вы научитесь снимать стресс, эмоциональное напряжение, физическую боль, освобождаться от тяжелых переживаний, ограничивающих убеждений, негативных подсознательных установок, препятствующих вашему развитию и росту и так далее.

Особенно заметно действие данной техники в моменты острых вспышек негативных эмоций (раздражение, злость, ярость, обида, боль, тревога и т.п.). Прямо в процессе ее выполнения вы почувствуете значительное облегчение!

Кроме того, отметим еще один интересный "феномен".

Очень часто можно сделать совершенно неожиданные для себя открытия и понять, что причина эмоционального отклика на какую-то конкретную ситуацию вовсе не в ней.

В общем, это очень интересно и очень эффективно.

Проверено не один раз!

Представляем вам ТЭС — Технику Эмоциональной Свободы, или Технику Эмоционального Освобождения (англ. Emotional Freedom Technique, EFT) — одну из меридианных техник, основанную на принципах традиционной восточной медицины (акупрессура) и западной психологии.

ТЭС была создана американским инженером Гари Крэйгом в 90-х годах, на основе техники д-ра Роджера Каллахана, Thought Field Therapy (Терапия Мысленных Полей).

ТЭС: Универсальная помощь в выздоровлении

Наверняка многие из вас знают какие-то техники привлечения в свою жизнь всего, чего угодно, но мало кто догадывается о том, что у этой медали есть и обратная сторона. Прежде чем что-то получить, надо освободить для этого место и освободиться от подсознательных негативных установок на этот счет.

В основе Техники Эмоциональной Свободы лежит следующее утверждение:«Причиной всех негативных эмоций является нарушение нормальной работы энергетической системы организма».

А сам принцип ТЭС основан на древней китайской медицине, использующей энергетические каналы в организме человека, называемые меридианами.

В процессе ТЭС-терапии человек концентрируется на проблеме, затем путем воздействия на меридианы (простым постукиванием пальцами по определенным точкам на лице и теле) устраняет нарушения в энергетической системе для этой конкретной проблемы. После сеанса остается только само переживание,

а эмоциональный заряд и боль, которые его сопровождали, исчезают.

Считается, что эта техника может помочь в 80% случаев сразу. Остальные20%требуют более упорной проработки. Например, фобии уходят в течение минуты. Сам автор методики Гари Крейг советует использовать её на всём, что только можно. Ведь ТЭС совершенно проста с точки зрения технического исполнения. Даже дети могут научиться использовать её всего за несколько минут.

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Источник: cont.ws