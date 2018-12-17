Сводки от ополчения Новороссии 17 декабря 2018

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вскоре объявит о начале новых, дополнительных поставок оружия Киеву.

«У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование. Об этом будет объявлено», — заявил Волкер во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

По словам спецпредставителя Госдепа, конгресс уведомят о первых траншах в ближайшие несколько месяцев.

Подобный шаг Волкер связал с ситуацией в Керченском проливе. Он также рассказал, что США и европейские страны обсуждают возможность введения новых или расширения уже существующих санкций против России.

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