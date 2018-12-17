Сводки от ополчения Новороссии 17 декабря 2018
- 18:35 Волкер рассказал о новых поставках оружия Украине.
- 17:48 Силами МЧС ДНР в Горловке ремонтируют поврежденные крыши.
- 17:45 О концентрации ВСУ на Горловском направлении.
- 16:32 Антидиверсионные тренировки в ДНР.
- 15:58 MH17 2.0? ВСУ проверяют боеготовность «Буков» (ВИДЕО).
- 15:04 Безсонов: порыв на водоводе под Горловкой – результат диверсии со стороны Киева.
- 14:45 Срочно! Заявление Басурина о подготовке готовящегося наступления.
- 10:09 Гуманитарная помощь для жителей Иловайска.
- 07:50 Вдали от фронта: контрактники ВСУ погибли под Львовом (ФОТО).
- 04:56 Армия ДНР, депутаты из России и «Москва-Донбасс»: миссия под Донецком (ВИДЕО).
- 04:39 О ночных съемках на передке.
- Вчера 22:43 Донбасс: две спецгруппы ВСУ попытались прорваться на позиции ДНР, но понесли потери.
Волкер рассказал о новых поставках оружия Украине
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вскоре объявит о начале новых, дополнительных поставок оружия Киеву.
«У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование. Об этом будет объявлено», — заявил Волкер во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов.
По словам спецпредставителя Госдепа, конгресс уведомят о первых траншах в ближайшие несколько месяцев.
Подобный шаг Волкер связал с ситуацией в Керченском проливе. Он также рассказал, что США и европейские страны обсуждают возможность введения новых или расширения уже существующих санкций против России.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Силами МЧС ДНР в Горловке ремонтируют поврежденные крыши
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О концентрации ВСУ на Горловском направлении
В Донецкой Народной Республике заявляют о том, что после засвета планов наступления на новоазовском и тельмановском направлениях, ВСУ скорректировали планы и резко повысилась вероятность активизации на Горловском направлении, а также на Светлодарской дуге.
Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 000 человек.
В настоящий момент в районе Горловки подтверждено нахождение четырех украинских бригад: 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой и 81-й аэромобильной. В ближайшее время ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад, двух дивизионов РСЗО «Ураган» и дивизиона трехсотмиллиметровых реактивных систем «Смерч». Также уже получены данные о сосредоточении в указанном районе свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов, свыше 110 установок реактивных систем залпового огня.
https://eadaily.com/ru/news/2018/12/17/dnr-vsu-menyayut-plan-nastuplenie-budet-pod-gorlovkoy
К заявлению прилагаается карта с расположением 1-го и 2-го эшелонов ВСУ на Горловском и Дебальцевском направлениях.
Какие тут у ВСУ варианты?
1. Лобовой штурм Горловки с целью занятия высот обеспечивающих огневой контроль над Горловкой. Такие попытки уже предпринимались в этом году, но завязли в низинах и разрушенных поселках нейтральной зоны.
2. Удар южнее Горловки, с целью перерезания трассы Донецк-Горловка и выход к Енакиево.
3. Удар на Светлодарской дуге через Логвиново на Дебальцево, с последующими попытками продвижения к Шахтерску и Красному Лучу (калька с планов 2014 года). План может быть совместим с пунктом №2.
В целом, ничего нового в этом конечно же нет, но если стоит задача продления военного положения, то для интенсификации боевых действий эти планы вполне годятся.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Антидиверсионные тренировки в ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
MH17 2.0? ВСУ проверяют боеготовность «Буков» (ВИДЕО)
По приказу командующего украинских оккупационных сил Сергея Наева на Донбассе была проведена проверка боеготовности сил противовоздушной обороны.
«Расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук-М1 отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи. Заняв их, зенитно-ракетные батареи выполнили поиск воздушной цели, постановку ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение», — говорится в сообщении пресс-центра штаба «ООС»
В показушном репортаже, снятом украинскими пропагандистами, «всушник» по имени Владимир утверждает, что «государственная воздушная граница на замке, и жители свободной Украины могут спать спокойно».
Напомним, именно ракетой, выпущенной из «Бука», украинские «херои» сбили малайзийский Boeing MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Безсонов: порыв на водоводе под Горловкой – результат диверсии со стороны Киева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Срочно! Заявление Басурина о подготовке готовящегося наступления
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Гуманитарная помощь для жителей Иловайска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Вдали от фронта: контрактники ВСУ погибли под Львовом (ФОТО)
Во Львовской области в результате ДТП погибли трое военных Национальной академии сухопутных войск Украины им. П. Сагайдачного.
Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook.
Авария случилась 16 декабря в поселке Ивано-Франково Яворивского района. Военнослужащие Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин служили по контракту в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск.
«Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражают искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированных специалистов, воинов — искренних патриотов Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», в минувшие выходные две спецгруппы ВСУ попытались прорваться на позиции ДНР, но понесли потери.
Кроме того, вчера Минобороны Украины подтвердило смерть известного карателя Дениса Лошкарёва под Марьинкой.
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Армия ДНР, депутаты из России и «Москва-Донбасс»: миссия под Донецком (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР, совместно с волонтёрской группой «Москва-Донбасс» и тульскими депутатами продолжает свою гуманитарную миссию в Республике.
В этот раз важный груз был доставлен юным ученикам секции бокса шахты Лидиевка (угольная шахта в Донецке). Молодые спортсмены получили спортивный инвентарь от немецкого фонда «Мост мира».
Новогодние подарки детям и подросткам передала группа «Москва-Донбасс», а так же от волонтёров из Тулы 16 лучших спортсменов получили мобильные телефоны.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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О ночных съемках на передке
Владимир Орлов о проблеме засвета позиций при ночной съемке на передке.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Донбасс: две спецгруппы ВСУ попытались прорваться на позиции ДНР, но понесли потери
Каратели понесли санитарные потери во время попытки двух разведывательных групп проникнуть на позиции вооруженных сил ДНР. Пять украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Данная информация вызвала негативный резонанс в украинских СМИ и среди оппозиционных блогеров, обвинивших Порошенко в чрезмерном увлечении пиар-мероприятиями вокруг получения «томоса», в ущерб происходящему на фронте.
Полностью сегодняшнюю сводку о военной ситуации в ДНР вы можете прочитать здесь: Украинские разведчики в ловушке ВС ДНР, раненые выбирались сами: сводка о военной ситуации (ВИДЕО)
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