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Обращение от сайта EfimovFree

13:54. 17 декабря 2018 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

Уважаемые соратники и единомышленники!

I605_______

По делу Виктора Алексеевича Ефимова на имя Президента РФ Путина В.В.подготовлена петиция митинга, состоявшегося 01.12.2018 г. от граждан и общественных организаций.

Ссылка на текст петиции:
https://efimovfree.ru/peticija/

Петиция будет отправлена в Администрацию Президента в срок до 20 декабря (в этот день пройдёт пресс-конференция Путина).

Предлагаем всем заинтересованным руководителям общественных организаций и объединений, неравнодушных к происходящим событиям, подписать данную петицию.

Обращаться к члену оргкомитета митинга Алексею Кузовенко (тел. +7(909) 960-43-28).

EfimovFree

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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