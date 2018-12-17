Обращение от сайта EfimovFree
Уважаемые соратники и единомышленники!
По делу Виктора Алексеевича Ефимова на имя Президента РФ Путина В.В.подготовлена петиция митинга, состоявшегося 01.12.2018 г. от граждан и общественных организаций.
Ссылка на текст петиции:
https://efimovfree.ru/peticija/
Петиция будет отправлена в Администрацию Президента в срок до 20 декабря (в этот день пройдёт пресс-конференция Путина).
Предлагаем всем заинтересованным руководителям общественных организаций и объединений, неравнодушных к происходящим событиям, подписать данную петицию.
Обращаться к члену оргкомитета митинга Алексею Кузовенко (тел. +7(909) 960-43-28).
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai