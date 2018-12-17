Обращение от сайта EfimovFree

Концептуал СМИ Уважаемые соратники и единомышленники!

По делу Виктора Алексеевича Ефимова на имя Президента РФ Путина В.В.подготовлена петиция митинга, состоявшегося 01.12.2018 г. от граждан и общественных организаций.



Ссылка на текст петиции:

https://efimovfree.ru/peticija/



Петиция будет отправлена в Администрацию Президента в срок до 20 декабря (в этот день пройдёт пресс-конференция Путина).



Предлагаем всем заинтересованным руководителям общественных организаций и объединений, неравнодушных к происходящим событиям, подписать данную петицию.



Обращаться к члену оргкомитета митинга Алексею Кузовенко (тел. +7(909) 960-43-28).

