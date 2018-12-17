Цитаты из книг Георга Гегеля
19:10. 17 декабря 2018 Просмотров - 269 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 — 1831) — философ-идеалист, один из столпов классической немецкой философии. Опираясь на труды Канта и Фихте, он создал свое учение об Абсолютной идее, стремящейся к самопознанию. В отличие от Канта, мыслитель находил в противоречиях не источник заблуждений, а критерий истины. Именно это и подтолкнуло его к открытию «диалектического метода» и знаменитых законов диалектики.
Идеи Гегеля оказали значительное влияние на развитие не только философии XIX-XX веков, но и современных социальных наук. Из полемики с его учением выросли такие философские течения, как марксизм, позитивизм и экзистенциализм.
Вашему вниманию 10 афоризмов из главных сочинений философа:
Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое и трудное.
«Философия духа»
Привычка есть механизм чувства самого себя, подобно тому, как память есть механизм интеллекта.
«Философия духа»
Если люди утверждают, будто нельзя познать истину, то это злейшая клевета. Люди сами не знают при этом, что они говорят. Знай они это, они заслуживали бы того, чтобы истина была отнята у них.
«Философия духа»
Только дух представляет собой истинное, как всеобъемлющее начало, и все прекрасное лишь постольку является истинно прекрасным, поскольку оно причастно высшему и рождено им.
«Лекции по эстетике»
Прекрасное… есть слияние разумного и чувственного, и это взаимопроникновение есть подлинная действительность.
«Лекции по эстетике»
Искусство смягчает серьезность обстоятельств и сложный ход действительной жизни, оно разгоняет скуку наших праздных часов, и даже там, где не может быть ничего доброго, оно, по крайней мере, становится на место зла, а это ведь лучше, чем зло.
«Лекции по эстетике»
Философия есть объективная наука об истине, наука о ее необходимости, познание посредством понятий, а не мнение и не тканье паутины мнений.
«Лекции по истории философии»
Если истина — абстрактна, то она — не истина.
«Лекции по истории философии»
Духовная культура состоит вообще во всеобщих представлениях и целях, в совокупности определенных духовных сил, управляющих сознанием и жизнью.
«Лекции по истории философии»
Речь — удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им.
«Лекции по истории философии»
Идеи Гегеля оказали значительное влияние на развитие не только философии XIX-XX веков, но и современных социальных наук. Из полемики с его учением выросли такие философские течения, как марксизм, позитивизм и экзистенциализм.
Вашему вниманию 10 афоризмов из главных сочинений философа:
Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое и трудное.
«Философия духа»
Привычка есть механизм чувства самого себя, подобно тому, как память есть механизм интеллекта.
«Философия духа»
Если люди утверждают, будто нельзя познать истину, то это злейшая клевета. Люди сами не знают при этом, что они говорят. Знай они это, они заслуживали бы того, чтобы истина была отнята у них.
«Философия духа»
Только дух представляет собой истинное, как всеобъемлющее начало, и все прекрасное лишь постольку является истинно прекрасным, поскольку оно причастно высшему и рождено им.
«Лекции по эстетике»
Прекрасное… есть слияние разумного и чувственного, и это взаимопроникновение есть подлинная действительность.
«Лекции по эстетике»
Искусство смягчает серьезность обстоятельств и сложный ход действительной жизни, оно разгоняет скуку наших праздных часов, и даже там, где не может быть ничего доброго, оно, по крайней мере, становится на место зла, а это ведь лучше, чем зло.
«Лекции по эстетике»
Философия есть объективная наука об истине, наука о ее необходимости, познание посредством понятий, а не мнение и не тканье паутины мнений.
«Лекции по истории философии»
Если истина — абстрактна, то она — не истина.
«Лекции по истории философии»
Духовная культура состоит вообще во всеобщих представлениях и целях, в совокупности определенных духовных сил, управляющих сознанием и жизнью.
«Лекции по истории философии»
Речь — удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им.
«Лекции по истории философии»
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com