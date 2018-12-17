Автора американского аналога ЕГЭ осудили за диверсию в системе образования

В США завершился скандальный судебный процесс над 76-летним аферистом Инваром Джонсоном, который разработал и внедрил в 1980-х годах систему оценки знания школьников, аналогичную ЕГЭ.

Как выяснилось, Джонсон долгие годы выдавал себя за эксперта в сфере образования, в то время как сам с трудом закончил школу в Арканзасе. Он зарегистрировал на себя организации «Ассоциация оценки качества образования» и «Педагогическая академия Кэпитал-Сити» и сам себе выдал от их имени дипломы и грамоты. Затем Джонсон начал позиционировать себя как эксперта — он ездил по школам с инспекциями и присваивал им рейтинги, давал комментарии СМИ и написал несколько книг. Увидев популярность Джонсона, некоторые признанные специалисты начали писать хвалебные рецензии на его книги, чтобы оставаться в тренде.

Описанная в одном из трудов Джонсона система оценки знаний была взята за основу федеральным Министерством образования при проведении реформ. Спустя годы ее позаимствовали и другие страны, в том числе Россия в виде Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Неладно в США заподозрили только в 2000-х годах, когда ряд независимых экспертиз подтвердил, что и без того плачевное образование американцев за прошедшие годы заметно ухудшилось. В ходе расследования выяснилось, что автор системы в действительности закончил 8 классов школы с низкими баллами, а все грамоты и дипломы поначалу он выдавал себе сам.

«Ущерб, который мистер Джонсон нанёс системе образования США, не исчисляется в деньгах. Это самая настоящая катастрофа, последствия которой затронут не только текущее поколение, но и на нескольких грядущих», — сказал судья, оглашая вердикт.

В связи с тем, что Джонсон формально не нарушал закон, выдавая себя за специалиста, осудили за «проведение масштабной диверсии в системе образования Соединенных Штатов Америки», а также по нескольким легким статьям. Ввиду возраста подсудимого, а также поскольку защита доказала, что он не имел антигосударственных замыслов и преследовал исключительно цели личного обогащения, его приговорили к 25 годам домашнего ареста с выплатой многомиллионных штрафов по частям, не превышающим 30% его доходов ежемесячно.

С 2012 года в США была полностью отменена оценочная система знаний, введенная в 1980-х по книгам Джонсона. Эксперты отмечают, что новая система образования во многом напоминает советскую, хотя на официальном уровне это не декларируется.