В любой непонятной ситуации проводи реформы. Никита Кричевский

Концептуал СМИ Экономические итоги в программе «Неделя в цифрах»

Экономист и публицист Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда» в очередной раз подводит итоги прошедшей недели и анонсирует свою новую книгу, посвящённую тому, что же на самом деле скрывается за реформами. Можно ли называть бизнес способом обмана людей? Откуда появился этот штамп? Что по этому поводу думает Путин? Когда государство начнёт выполнять контрольно-надзорные функции? Нужно ли защищать права граждан, которые работают удалённо? Как учесть миллионы работающих в интернете? Почему не действует принятая программа «Цифровая экономика Российской Федерации»? Почему в России в любой непонятной ситуации начинаются реформы?

Почему народ не доверяет власти? Как достичь национального процветания? Увидим ли мы ли Русское экономическое чудо? Читайте в книге:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

СКОРО! Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.



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