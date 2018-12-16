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Сводки от ополчения Новороссии 16 декабря 2018

15:51. 16 декабря 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

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Боевики «Правого сектора» прибыли на блокпост «Станица Луганская» для «фильтрации» мужчин

Боевики «Правого сектора» прибыли на блокпост «Станица Луганская» для «фильтрации» мужчин | Русская весна

Боевики «Правого сектора» прибыли на пункт пропуска «Станица Луганская» для фильтрации мужчин, пересекающих линию соприкосновения.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«На КПВВ „Станица Луганская“ прибыли каратели добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“* с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — говорится в заявлении Осадчего на брифинге для прессы.

Напомним, режим военного положения, введённый Порошенко и утверждённый украинским парламентом, предусматривает ужесточение пропускного режима на границе и линии разграничения.

Призываем всех, кто направляется, на Украину или в ЛНР через этот пункт пропуска, быть осторожными, а также донести информацию до родных и знакомых.

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