Сводки от ополчения Новороссии 16 декабря 2018
- 16:07 Обстановка на юге Донбасса остается напряженной, в Бердянск переброшена штурмовая авиация.
- 15:18 Боевики «Правого сектора» прибыли на блокпост «Станица Луганская» для «фильтрации» мужчин.
- 14:08 Обострение обстановки в районе Желобка.
- 11:41 Народная милиция ДНР привезла подарки инвалидам и ветеранам Киевского района.
Обстановка на юге Донбасса остается напряженной, в Бердянск переброшена штурмовая авиация
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Боевики «Правого сектора» прибыли на блокпост «Станица Луганская» для «фильтрации» мужчин
Боевики «Правого сектора» прибыли на пункт пропуска «Станица Луганская» для фильтрации мужчин, пересекающих линию соприкосновения.
Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«На КПВВ „Станица Луганская“ прибыли каратели добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“* с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — говорится в заявлении Осадчего на брифинге для прессы.
Напомним, режим военного положения, введённый Порошенко и утверждённый украинским парламентом, предусматривает ужесточение пропускного режима на границе и линии разграничения.
Призываем всех, кто направляется, на Украину или в ЛНР через этот пункт пропуска, быть осторожными, а также донести информацию до родных и знакомых.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Обострение обстановки в районе Желобка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ДНР привезла подарки инвалидам и ветеранам Киевского района
К оглавлению | Источник: www.youtube.com