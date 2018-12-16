Отчет SIPRI: Крупнейшие производители оружия
22:28. 16 декабря 2018 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал: brahman
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира выпустил ежегодный отчет о состоянии глобального рынка вооружений.
Согласно данным собранным шведами, США сохраняют безоговорочное лидерство, Россия вышла на второе место, Британия занимает третье. Китай шведы не считают, так как не могут собрать по Китаю точных данных.
МИРОВАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
КОМПАНИИ США ДОМИНИРУЮТ В SIPRI ТОП–100; РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Согласно новым данным, опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), в 2017 объём продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями SIPRI Топ-100 составил $398.2 млрд.
В 2017 общий объём продаж увеличился на 2.5% по сравнению с 2016 г., и на 44% по сравнению с 20021. Рост объёма продаж вооружений и военных услуг в Топ-100 наблюдается третий год подряд.
Американские компании увеличили свою долю в общем объёме продаж вооружений в Топ-100
В 2017 американские компании продолжили лидировать в рейтинге Топ-100. Всего в 2017 в Топ-100 вошли 42 компании из США. В 2017 совокупный объём продаж вооружений американскими компаниями вырос на 2.0% и составил $226.6 млрд, или 57% от общего объёма продаж в рейтинге SIPRI Топ-100. В 2017 пять американских компаний вошли в десятку крупнейших военно–промышленных компаний. ‘Американские компании получают непосредственную выгоду от продолжающегося спроса Министерства обороны США на вооружения’, – отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.
Lockheed Martin остался крупнейшим в мире производителем вооружений в 2017, продажи оружия которого составили $44.9 млрд. ‘Разрыв между Lockheed Martin и Boeing – двумя крупнейшими производителями вооружений в мире – увеличился с $11 млрд. в 2016 до $18 млрд. в 2017’, – добавляет Од Флеран.
Россия становится вторым по величине производителем оружия в Топ-100
Совокупный объём продаж вооружений российскими компаниями составил 9.5% от общего объёма продаж в рейтинге SIPRI Топ-100. Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017 – с 2002 данную позицию занимала Великобритания. В 2017 совокупный объём продаж оружия 10 российских компаний, входящих в Топ-100, увеличился на 8.5% и составил $37.7 млрд. ‘С 2011 наблюдается значительный рост объёма продаж вооружений российскими компаниями, – сообщает Симон Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, — Это согласуется с возросшими расходами России на закупки оружия для модернизации ее вооруженных сил’.
В 2017 одна российская компания впервые вошла в десятку крупнейших мировых военно-промышленных компаний в рейтинге SIPRI Топ-100. ‘Концерн ‘Алмаз-Антей’, который уже является крупнейшей в России компанией, производящей вооружения, в 2017 увеличил объём продаж вооружений на 17% до $8.6 млрд.’, – сообщает Александра Куимова, младший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. Вместе с Концерном ‘Алмаз-Антей’ три другие российские компании, входящие в Топ-100, увеличили продажи оружия более чем на 15%: Объединенная Двигателестроительная Корпорация (25%), Высокоточные Комплексы (22%) и Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение (19 %).
Великобритания остается крупнейшим производителем оружия в Западной Европе.
В 2017 совокупный объём продаж вооружений 24 компаний в Западной Европе, входящих в Топ-100, увеличился на 3.8% до $94.9 млрд., что составило 23.8% от общего объёма продаж Топ-100. В 2017 Великобритания оставалась крупнейшим производителем оружия в Западной Европе, объем продаж которой составил $35.7 млрд. Всего в 2017 в Топ-100 вошли 7 британских компаний. ‘Совокупный объём продаж вооружений британскими компаниями вырос на 2.3% по сравнению с 2016’, - сообщает Од Флеран. –Это в значительной степени объясняется увеличением объёмов продаж вооружений компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и GKN’. Компания BAE Systems, которая занимает четвертое место в рейтинге Топ-100, является крупнейшим производителем оружия в Великобритании. В 2017 продажи вооружений компании выросли на 3.3% и составили до $22.9 млрд.
Дополнительные факты
• В 2017 продажи оружия турецких компаний выросли на 24%. ‘Значительный рост продаж отражает стремление Турции развивать свою военную промышленность, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие и стать менее зависимым от иностранных поставщиков’, – сообщает Питер Веземан,
старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.
• Совокупный объём продаж оружия четырех индийских компаний, входящих в Топ-100, составил $7.5 млрд. в 2017, что представляет 1.9% от общего объёма продаж Топ-100.
• Продажи 15 крупнейших компаний-производителей, включенных в список Fortune Global 500, составили $2311 млрд. в 2017. Это почти в 10 раз больше, чем общий объём продаж оружия 15 крупнейших производителей оружия ($231.6 млрд.) в 2017, и почти в шесть раз больше, чем общий объём продаж
оружия в Топ 100 ($398.2 млрд).
База данных SIPRI по военной промышленности
База данных SIPRI по военной промышленности была создана в 1989 году. В то время она исключала данные по компаниям в странах Восточной Европы, включая Советский Союз.
Текущая версия содержит данные по российским компаниям, начиная с 2002 года. Китайские компании не включены в базу данных из-за отсутствия доступных информации и данных для обоснованной и последовательной оценки продаж оружия, начиная с 2002 года.
SIPRI определяет 'продажи вооружений и услуг военного назначения' как продажи военных товаров и услуг военным потребителям, включая продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Если не указано иное, все изменения рассчитываются в реальном выражении.
Сравнения между 2016 и 2017 основаны на списке компаний, ранжированных в 2017 (т.е. ежегодное сравнение между одним и тем же набором компаний).
База данных SIPRI доступна на сайте SIPRI.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/2018_sipri_top_100_press_release_rus.pdf – скачать официальный пресс-релиз на русском в pdf
Ниже, топ-50 за 2017-й год.
Полное исследование можно скачать в Excel-файле https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Top-100-2002-17.xlsx (там есть как данные за 2016-2017-й годы, так и упомянутые в исследовании данные с 2002 года – внизу таблицы выбираете вкладку нужного года).
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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