Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2018
- 14:43 Евангелие от Феофана.
- 11:49 «Дуршлаг с пулемётом»: в Сети высмеяли новый автомобиль украинской нацгвардии (ВИДЕО).
- 08:26 Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте (ВИДЕО).
- 08:00 Пиррова победа Порошенко.
- 05:30 Стали известны незаконные и законные доходы Порошенко.
- 05:09 Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула.
- 02:00 Что общего между томосом и Савченко.
- 00:59 В Сети смеются над фотографией Порошенко с «объединительного собора» (ФОТО).
- Вчера 23:50 Стало известно официальное название «новой украинской церкви» (ФОТО).
- Вчера 22:48 Болгарская Церковь осудила лже-собор в Киеве.
- Вчера 21:35 Погиб каратель: В ВСУ рассказали интересные подробности о пилоте разбившегося Су-27.
Евангелие от Феофана
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«Дуршлаг с пулемётом»: в Сети высмеяли новый автомобиль украинской нацгвардии (ВИДЕО)
В Интернете высмеяли новый автомобиль, который вскоре должен поступить на вооружение нацгвардии Украины.
Видео испытаний опубликовано на официальном YouTube-канале ведомства. В подписи говорится, что машина, созданная волонтерами (!), показывает «хорошие результаты даже по сравнению с Humvee».
В комментариях такому сравнению очень удивились, отметив, что с американским армейским внедорожником украинская конструкция ничего общего не имеет.
«Хотели сделать Humvee, а получился велосипед», — отметил комментатор.
Не помогла даже музыка в оформлении ролика. Как ни старались его создатели, крутости самому автомобилю звуковое сопровождение не добавляет. Напротив: при просмотре невозможно отделаться от мысли о том, насколько холодно и некомфортно в таком автомобиле зимой (как, например, во время съёмок) и как жарко в нём будет летом.
«На сайте „Вездеходов.нет“ круче мужики тачки собирают!» — звучит другой ответ.
«Ностальгия по кружку при дворце пионеров…» — метко подмечают в комментариях.
Однако больше всего комментаторов озадачило назначение машины, учитывая отсутствие какой-либо брони.
«А зачем ему пулемет, если водителя расстреляют раньше? В чем смысл этого дуршлага?» — задаётся вполне закономерным вопросом ещё один пользователь Сети.
«Они играют роль бегущей мишени?» — звучит риторический вопрос ещё одного комментатора.
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Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте (ВИДЕО)
Петро Порошенко фактически сбежал с дебатов в Европарламенте, понимая, что ничего хорошего они ему не принесут, а подвергаться критике он не хотел.
Об этом в интервью онлайн-студии «Капитал» рассказал бывший украинский дипломат Олег Волошин.
По его словам, 11 декабря в Европарламенте обсуждался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, призванный оценить выполнение Украиной пресловутого соглашения об ассоциации с ЕС. После доклада, как рассказал экс-дипломат, были запланированы дебаты, на которые Порошенко был формально приглашен.
«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого», — отметил Волошин.
Так, Волошин рассказал, что в ходе дебатов обсуждалась тотальная коррупция на Украине, убийство Екатерины Гандзюк, проблема с электронными декларациями чиновников и многое другое.
«Эти все моменты, они, конечно, всплывали, и ему не дали бы возможности отвечать, потому что он сидел бы на балконе для почетных гостей, и ему пришлось бы сидеть, выслушивать…» — пояснил экс-дипломат.
«Ему дали сохранить лицо», — заключил Волошин.
Он также рассказал, что проект резолюции «О свободе СМИ на Украине» в Европарламент внесли 43 евродепутата из пяти различных групп. Толчком послужило «системное политическое давление» на прессу и телевидение в стране.
Среди авторов проекта — британский политик Джонатан Арнотт и члены Европарламента от Великобритании и Германии Натан Джилл и Арне Герике.
Справка РВ
Олег Волошин — украинский журналист-международник, политолог; дипломат правительства Азарова — служил советником и директором департамента информации МИД Украины в 2010–2013 гг.
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Пиррова победа Порошенко
В Киеве завершился объединительный «Поместный собор», который должен был избрать главу для будущей Украинской Православной Церкви. Им стал Епифаний (Думенко).
Если кто-то будет в недоумении, о какой еще новой православной церкви идёт речь в стране, где уже есть УПЦ МП (каноническая), УПЦ КП и УАПЦ (раскольничьи), то он будет, безусловно, прав — но ведь это Украина, страна, где логика, здравый смысл и даже религиозные правила давно «сброшены с корабля современности», пишет «Журналистская правда»
Встречайте, УПАПЦ! И нет, это не «Украинская Петра Алексеевича Порошенко Церковь», как кто-нибудь мог подумать, а Украинская поместная автокефальная православная церковь. Потому что Петра Алексеевича в очередной раз прокатили с ветерком. Даже, можно сказать, плюнули ему в царственные очи и подозрительно красный нос. И кто? Свои!
Вся интрига на «Соборе» была вокруг двух взаимосвязанных моментов:
— будут ли на собрании епископы от УПЦ МП и в каком количестве?
И
— станет ли предстоятелем УПАПЦ Симеон из Винницкой епархии УПЦ МП (кандидатура Порошенко) или Епифаний из УПЦ КП?
Почему они взаимосвязаны и как? В этом-то и интрига!
Дело в том, что процесс создания «поместной церкви» очень быстро вышел из-под контроля его инициатора — президента Украины. Свою игру повёл Варфоломей, который хитро выкружил такие кабальные условия для «новой» церкви, что не шли ни в какое сравнение с невесомой «зависимостью» УПЦ КП от Москвы.
Ему оппонировал раскольничий «патриарх» Филарет, который видел во главе объединённой церкви и всего её имущества, что планировалось «отжать» насилием и кровью у канонических православных, только себя или своего верного слугу. Фанар злился, но ничего не мог поделать — анафема с Филарета уже снята, он стал «условно-законным» патриархом, да и без участия его сторонников вообще не из кого было бы лепить эту самую новую «церковь».
Приходилось смириться.
Но Порошенко (и Варфоломей) отлично понимали, что не имеет никакого смысла делать «ребрендинг» УПЦ КП, переименовывая её в «Поместную Церковь».
Президенту для видимости громкой победы нужна была, во-первых, гораздо большая массовость — а для этого нужно было как можно больше епископов УПЦ МП, которых хотели мытьём и катаньем столкнуть в раскол.
А во-вторых, Варфоломей тоже хотел соблюсти приличия и выступить в роли «примирителя» всех православных Украины, а для этого, опять же, нужны были эти самые желающие мириться. Не примирять же УПЦ КП с совсем уж крошечной УАПЦ?!
И всё пошло прахом! Несмотря на давление СБУ, на угрозы, наезды радикалов и прочий отвратительный прессинг из 90 архиереев УПЦ МП иудами оказались только двое, что, как пошутил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, меньше, чем процент предателей среди апостолов.
В раскол переметнулись Симеон (Шостацкий) и одиозный Александр (Драбинко). О каждом из них всё понятно: первому, своему полностью подконтрольному земляку, Порошенко обещал пост предстоятеля новой «церкви», а второй был всем известным западником и русофобом. Но и только!
И для Порошенко эта стало катастрофой! Он-то надеялся на то, что запуганные СБУ делегаты от УПЦ МП станут послушно голосовать за «своего» Симеона, уравновесив тем самым голоса делегатов от УПЦ КП. А ничего не получилось: «филаретовцы» кандидата президента «прокатили» и предсказуемо избрали «правую руку» своего лидера — 39-летнего (феноменально юный возраст для главы поместной церкви) Епифания (Думенко).
Для Варфоломея — это повод крепко задуматься, а давать ли 6 января украинской делегации тот самый Томос об автокефалии, если по факту никакого объединения не произошло, а главой новой структуры избран человек, наставник и патрон которого никакого почтения к покровительству Константинопольского патриархата не испытывает.
Или ещё потянуть до бесконечности с Томосом — да чего там, хватит и пары-тройки месяцев. До выборов президента в Украине, для которых всё и затевается.
Для Порошенко — это очередное фиаско. Пиррова победа. Создана «церковь», в которую никто не вошёл и вдобавок с не до конца подконтрольным человеком во главе.
Конечно, можно нести со сцены глупости, что «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», но красный нос легко объясняет эту красноречивость и неспособность посмотреть правде в глаза. Вдобавок ко всему канонически Пётр Алексеевич вдобавок к своим многочисленным грехам стал теперь и полноценным раскольником и гонителем истинной церкви, а это — смертный грех. Поздравляем! До скорой встречи с чертями в аду! После земного трибунала, разумеется.
P. S.
Бог послал насмешливый сигнал «совету нечестивых», собиравшемуся в Софийском соборе. Министр культуры Нищук убеждал свезённых со всей страны в качестве массовки пьяных люмпенов не разбегаться под покровом сумерек словами: не беда, что темнеет — так будет лучше виден дым (намёк на белый дым над папской курией после избрания нового главы католической церкви). И дым появился! Чёрный — кто-то поджёг мусорник.
Какая «церква», такие и знамения. Цвета гари от майдановских покрышек…
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Григорий Игнатов
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Стали известны незаконные и законные доходы Порошенко
Глава Украины привык уклоняться от вопроса о своих доходах. Еще бы! Когда нищий народ увидит интервью, где олигарх хвалится своими миллионами, он точно возьмется за вилы. А так, пока вопрос повис в воздухе, предприниматель вполне может сойти за представителя рабочего класса.
Однако пытливые журналисты все же узнали, сколько зарабатывает Петр Порошенко в месяц. Начнем с официальной зарплаты, которая составляет всего 28 тыс. гривен (примерно 70 тыс. рублей).
Свой удивительно скромный заработок глава государства якобы тратит на благотворительность.
Петр Порошенко неоднократно хвастался в СМИ, что его доход идет на помощь нуждающимся украинцам. Разумеется, он имел в виду официальную зарплату. Ведь если бы на это дело шел реальный заработок, то в Незалежной не осталось бы бедных людей.
За минусом налогов Петр Порошенко ежемесячно перечисляет в различные фонды аж целых 800 долларов. Причем олигарх не стесняется этим хвастаться, стоя в костюме, который раз в пять дороже.
Всего президент Украины зарабатывает порядка 580 тыс. долларов в год. Это по 3 млн рублей в месяц.
Такую прибыль приносят главе Украины два бизнеса — шоколадный (корпорация Roshen) и сельскохозяйственный («Укрпроминвест-Агро»). На данный момент активы только этих двух компаний оцениваются в 542 млн долларов.
Примечательно, что строительный бизнес Дональда Трампа по выкупу недвижимости стоит примерно 562 млн долларов.
Возможно, если бы Порошенко жил на одну зарплату, как это делают 90% украинцев, ситуация в стране изменилась бы.
А пока Порошенко получает прибыль с предприятий, которых у него по закону быть не должно, народ и дальше будет жить в нищете.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
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Что общего между томосом и Савченко
Смотрю на все эти танцы с томосом, и вспоминаю Наденьку Савченко. Ведь как свидомые украинцы хотели вытащить её из московских застенков, как яростно кричали «Надя фри», как радовались, когда она ступила на украинскую землю!
Но уже через пару месяцев те же самые люди вначале тихо, а потом всё громче стали говорить, что героиня Украины то ли в камере умом тронулась, то ли Путин её завербовал. Потому что не соответствовала она ожиданиям толпы.
А спустя всего лишь год и десять месяцев её вновь арестовали. На Украине. По указанию тех же государственных мужей, которые добивались ее возвращения на родину.
И вот уже больше полугода она сидит в застенках СБУ и периодически голодает. И ни одной свидомой твари до неё нет дела. Где все эти восторженно-прибабахнутые активисты? Где плакаты в Раде с призывом освободить «совесть нации»?
Вот то же самое будет и с томосом. Вначале радость от его обретения, затем разочарование, и в финале он окажется никому не нужным.
Перемога непременно должна обернуться зрадой. Таков закон.
Алексей Петров, специально для «Русской Весны»
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В Сети смеются над фотографией Порошенко с «объединительного собора» (ФОТО)
Интернет-пользователи высмеяли фотографию президента Украины Петра Порошенко, на которой он вместе со священнослужителями сидит в президиуме «объединительного собора».
На снимок обратил внимание депутат Верховной рады Виталий Куприй.
«Безбожник Порошенко, как главное должностное лицо государства, сидит в президиуме священников», — написал парламентарий в Facebook.
Куприй напомнил, что, согласно украинской конституции, церковь отделена от государства.
Некоторые пользователи в шутку предположили, что украинский президент собирается взять на себя роль патриарха в неканонической структуре.
«Подозреваю, что (Порошенко будет) и главным муфтием, и раввином, и Харе Кришной», — пошутил Сергей Гребенюк.
«И здесь место себе купил на случай, если не пройдет в президенты», — написала в Twitter @galinavo1.
«Пора на икону», — прокомментировал фотографию @egrg54g45g.
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Стало известно официальное название «новой украинской церкви» (ФОТО)
«Архиепископ» Евстратий (Зоря) заявил, что после «объединительного собора» церковь получит новое официальное название.
«Официальное название согласно Уставу — Православная Церковь Украины», — написал Евстратий Зоря на своей странице в соссети.
То есть сокращенно новая церковь будет называться ПЦУ.
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Болгарская Церковь осудила лже-собор в Киеве
Митрополит Видинский Даниил сообщил, что не считает «объединительный собор» каноническим собранием.
Архиерей Болгарской Православной Церкви митрополит Видинский Даниил заявил, что «объединительный собор», созванный в нарушение канонического порядка и вовлекающий людей за пределы Церкви, не излечит раскол среди верующих в Украине, но углубит его. Об этом он заявил в интервью, размещенном на официальном ресурсе Болгарской Православной Церкви.
«Объединительный собор», который прошел 15 декабря в Киеве, архиерей прокомментировал следующим образом: «Я скажу словами одного из архиепископов канонической Церкви, которыми он ответил на приглашение патриарха Варфоломея присутствовать на этом собрании:
«Я твердо убежден и исповедываю, что я остаюсь верным единой Православной Церкви, и мое присутствие на этом совете противоречит первому псалому Давида, который гласит: „Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых“».
Также митрополит Даниил заявил, что считает инициативу по созданию автокефальной Церкви — исключительно политическим проектом.
«Кто же те, кто настаивает на автокефалии? Государственная власть, в первую очередь. И как справедливо отмечает митрополит Онуфрий, власть слышит голоса только тех группировок, которые поджигают храмы, исповедывают национализм, призывают к ненависти, кричат „смерть москалям“. Почему слышны только их голоса и требования автокефалии? — недоумевает митрополит Даниил. — Почему не учитывается мнение единственной признанной канонической Украинской Православной Церкви? Какой смысл прислушиваться к группировкам, чьи лидеры лишены духовного здравомыслия и отлучены от Церкви?»
По мнению иерарха Болгарской Церкви, в «нынешней неспокойной ситуации есть утешительная вещь — желание православных людей в Украине сохранить единство святой Православной Церкви. И это находит отклик и поддержку во всем православном мире».
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Погиб каратель: В ВСУ рассказали интересные подробности о пилоте разбившегося Су-27
Сегодня в результате крушения истребителя Су-27 ВВС Украины погиб пилот, участник «АТО» — майор Фоменко Александр Васильевич.
Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных Сил ВСУ.
Фоменко занимал должность начальника воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.
Родился в 1975 году в Шостке Сумской области. В вооруженных силах — с 1992 года.
Фоменко — военный летчик 1-го класса, имевший опыт пилотирования Л-39, МиГ-29, Су-27. Общий налет — 482 часа, в 2018 году — 45 часов.
Отмечается, что майор был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем.
В 2014 году он участвовал в карательной операции на Донбассе.
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Краткое содержание выложенного.
Волошин рассказал о Порошенко. Сбор был в казну русской Православной церкви, а теперь будет в пользу Украинской.
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Норма налета для выпускника военного училища составляет 150 часов. Военный летчик 1-го класса, имевший опыт пилотирования Л-39, МиГ-29, Су-27. Общий налет — 482 часа–да в такие они супер войны!