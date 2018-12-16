Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2018

В Киеве завершился объединительный «Поместный собор», который должен был избрать главу для будущей Украинской Православной Церкви. Им стал Епифаний (Думенко).

Если кто-то будет в недоумении, о какой еще новой православной церкви идёт речь в стране, где уже есть УПЦ МП (каноническая), УПЦ КП и УАПЦ (раскольничьи), то он будет, безусловно, прав — но ведь это Украина, страна, где логика, здравый смысл и даже религиозные правила давно «сброшены с корабля современности», пишет «Журналистская правда»

Встречайте, УПАПЦ! И нет, это не «Украинская Петра Алексеевича Порошенко Церковь», как кто-нибудь мог подумать, а Украинская поместная автокефальная православная церковь. Потому что Петра Алексеевича в очередной раз прокатили с ветерком. Даже, можно сказать, плюнули ему в царственные очи и подозрительно красный нос. И кто? Свои!

Вся интрига на «Соборе» была вокруг двух взаимосвязанных моментов:

— будут ли на собрании епископы от УПЦ МП и в каком количестве?

И

— станет ли предстоятелем УПАПЦ Симеон из Винницкой епархии УПЦ МП (кандидатура Порошенко) или Епифаний из УПЦ КП?

Почему они взаимосвязаны и как? В этом-то и интрига!

Дело в том, что процесс создания «поместной церкви» очень быстро вышел из-под контроля его инициатора — президента Украины. Свою игру повёл Варфоломей, который хитро выкружил такие кабальные условия для «новой» церкви, что не шли ни в какое сравнение с невесомой «зависимостью» УПЦ КП от Москвы.

Ему оппонировал раскольничий «патриарх» Филарет, который видел во главе объединённой церкви и всего её имущества, что планировалось «отжать» насилием и кровью у канонических православных, только себя или своего верного слугу. Фанар злился, но ничего не мог поделать — анафема с Филарета уже снята, он стал «условно-законным» патриархом, да и без участия его сторонников вообще не из кого было бы лепить эту самую новую «церковь».

Приходилось смириться.

Но Порошенко (и Варфоломей) отлично понимали, что не имеет никакого смысла делать «ребрендинг» УПЦ КП, переименовывая её в «Поместную Церковь».

Президенту для видимости громкой победы нужна была, во-первых, гораздо большая массовость — а для этого нужно было как можно больше епископов УПЦ МП, которых хотели мытьём и катаньем столкнуть в раскол.

А во-вторых, Варфоломей тоже хотел соблюсти приличия и выступить в роли «примирителя» всех православных Украины, а для этого, опять же, нужны были эти самые желающие мириться. Не примирять же УПЦ КП с совсем уж крошечной УАПЦ?!

И всё пошло прахом! Несмотря на давление СБУ, на угрозы, наезды радикалов и прочий отвратительный прессинг из 90 архиереев УПЦ МП иудами оказались только двое, что, как пошутил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, меньше, чем процент предателей среди апостолов.

В раскол переметнулись Симеон (Шостацкий) и одиозный Александр (Драбинко). О каждом из них всё понятно: первому, своему полностью подконтрольному земляку, Порошенко обещал пост предстоятеля новой «церкви», а второй был всем известным западником и русофобом. Но и только!

И для Порошенко эта стало катастрофой! Он-то надеялся на то, что запуганные СБУ делегаты от УПЦ МП станут послушно голосовать за «своего» Симеона, уравновесив тем самым голоса делегатов от УПЦ КП. А ничего не получилось: «филаретовцы» кандидата президента «прокатили» и предсказуемо избрали «правую руку» своего лидера — 39-летнего (феноменально юный возраст для главы поместной церкви) Епифания (Думенко).

Для Варфоломея — это повод крепко задуматься, а давать ли 6 января украинской делегации тот самый Томос об автокефалии, если по факту никакого объединения не произошло, а главой новой структуры избран человек, наставник и патрон которого никакого почтения к покровительству Константинопольского патриархата не испытывает.

Или ещё потянуть до бесконечности с Томосом — да чего там, хватит и пары-тройки месяцев. До выборов президента в Украине, для которых всё и затевается.

Для Порошенко — это очередное фиаско. Пиррова победа. Создана «церковь», в которую никто не вошёл и вдобавок с не до конца подконтрольным человеком во главе.

Конечно, можно нести со сцены глупости, что «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», но красный нос легко объясняет эту красноречивость и неспособность посмотреть правде в глаза. Вдобавок ко всему канонически Пётр Алексеевич вдобавок к своим многочисленным грехам стал теперь и полноценным раскольником и гонителем истинной церкви, а это — смертный грех. Поздравляем! До скорой встречи с чертями в аду! После земного трибунала, разумеется.

P. S.

Бог послал насмешливый сигнал «совету нечестивых», собиравшемуся в Софийском соборе. Министр культуры Нищук убеждал свезённых со всей страны в качестве массовки пьяных люмпенов не разбегаться под покровом сумерек словами: не беда, что темнеет — так будет лучше виден дым (намёк на белый дым над папской курией после избрания нового главы католической церкви). И дым появился! Чёрный — кто-то поджёг мусорник.

Какая «церква», такие и знамения. Цвета гари от майдановских покрышек…

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Григорий Игнатов