Необычные насекомые нашей планеты
Phyllodes imperialis caterpillar, гусеница Императорской фруктовой моли. Обычная серая гусеница, обычной серой бабочки, питающейся соками фруктов большую часть жизни претворяется серым листиком и ест свежую зелень. Но, при появлении угрозы малютка поднимает и скручивает свою голову и передние ноги, раскрывая складку в том месте, которое мы бы назвали шеей, открывая нападающему невероятный рисунок внимательных глаз. Живёт в Папуа Новая Гвинея, Австралии и Соломоновых островах.
Treehoppers Aetalionidae, Melizoderidae, and Membracidae -
несколько семейств горбаток. Широко распространенны в Северной и Южной
Америке. Некоторые виды обладают крупными выростами и шипами необычных
форм. Включают в себя 3200 видов. Представьте себе, можно всю жизнь
изучать причудливые формы этих ребят и так и не закончить этот труд.
Spider Macracantha arcuata, изогнутый
колючий паук. Вырастает до 10 мм в длину, имеет жёсткий плоский корпус с
тремя шипами. Похож на ожерелье. Живёт в теплом и солнечном Сингапуре,
Таиланде, Индии, Шри-Ланке. Последнее время успешно переезжает в США при
помощи импортных фруктов.
Hemeroplanes caterpillar,
или гусеница – змея. Обитает в тропических лесах Центральной и Южной
Америки. Если вы забредёте в колумбийские джунгли, и увидите медленно
надувающуюся змею, вернее 1\3 змеи, которая максимально правдоподобно
раскачивается и принимает стойку перед укусом – это она. А может и нет. В
тропиках и змей много.
Micrathena gracilis, один
из пауков кругопрядов. Могут плести круглую паутину до 30 см в
диаметре. Плетением занимаются только самки, самцы ходят в гости. Если
приходят одновременно два – второго могут сьесть. Тут уж кто краше.
Живут в Северной и центральной Америке.
Isochaetes beutenmuelleri,
стеклянная моль или золушка наоборот. Гусеницы этого вида больше похожи
на ёлочное украшение для нового года. Тонкие и прозрачные наросты
покрыты ядовитыми ворсинками, прикосновение быстро вызывает дерматит.
Взрослая особь с размахом крыльев около 2 см. наоборот ничем
непримечательная серая моль. Живут в Северной Америке.
Жуки трилобиты – Platerodrilus. Русское
название из-за внешнего вида бескрылой самки. Да, самка без крыльев всю
жизнь ползает в гниющей коре и пожухлой листве, а крылатый самец -
летает в небесах и ест свежую зелень. Что интересно самка ест тех самых
бессмертных коловраток.
Pterodictya reticularis, дельфациды,
свинушки или planthoppers. Безумные насекомые украшающие собственный
зад воском. В общем эти причудливые узорчатые дрэды и кружева – анальный
трубчатый воск небольших цикад. Процесс украшения связан с
необходимостью вторгаться своим ротовым аппаратом в клетки растений, где
малокалорийный сок содержится под давлением. Чтобы задержать сок внутри
себя и его переварить насекомое вырабатывает аналог воска, а так как
пищи всё равно много и в пищеварительном тракте так же есть давление -
фекалии иногда резко выходят вместе с воском и принимают разные формы. У
каких то видов – жиже и не так красочно. Есть виды которые украшают не
себя, а всё вокруг. Например вашу машину, если вы китаец и поставили её
близко к кустам.
Pseudocreobotra wahlbergii или
колючий цветочный богомол. Живет в Южной и Восточной Африке. Хотя очень
активно разводят и в неволе. Известен своими «девятками» на крыльях,
которые в разложенном состоянии напоминают заинтересованный взгляд.
Самка откладывает оотеку (кладка яиц) в три раза больше себя, из которой
потом вылупляется мини отряд маминых копий в 50 голов.
Источник: nashaplaneta.su
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Пауки это не насекомые! У пауков восемь лап, а у насекомых – шесть. Простите мое занудство.
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А у гусеницы 18 лап,или ножек,или конечностей,хотя конечностей может быть немного больше.)Что интересно трудно представить чтоб такое возникло в результате естественного отбора,тот кто создавал такое разнообразие,явно был эстетом.)))