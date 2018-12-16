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Необычные насекомые нашей планеты

19:44. 16 декабря 2018 Просмотров - 421 2 коммент. Опубликовал:


Phyllodes imperialis caterpillar, гусеница Императорской фруктовой моли. Обычная серая гусеница, обычной серой бабочки, питающейся соками фруктов большую часть жизни претворяется серым листиком и ест свежую зелень. Но, при появлении угрозы малютка поднимает и скручивает свою голову и передние ноги, раскрывая складку в том месте, которое мы бы назвали шеей, открывая нападающему невероятный рисунок внимательных глаз. Живёт в Папуа Новая Гвинея, Австралии и Соломоновых островах.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Treehoppers Aetalionidae, Melizoderidae, and Membracidae -
несколько семейств горбаток. Широко распространенны в Северной и Южной
Америке. Некоторые виды обладают крупными выростами и шипами необычных
форм. Включают в себя 3200 видов. Представьте себе, можно всю жизнь
изучать причудливые формы этих ребят и так и не закончить этот труд.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Spider Macracantha arcuata, изогнутый
колючий паук. Вырастает до 10 мм в длину, имеет жёсткий плоский корпус с
тремя шипами. Похож на ожерелье. Живёт в теплом и солнечном Сингапуре,
Таиланде, Индии, Шри-Ланке. Последнее время успешно переезжает в США при
помощи импортных фруктов.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Hemeroplanes caterpillar,
или гусеница – змея. Обитает в тропических лесах Центральной и Южной
Америки. Если вы забредёте в колумбийские джунгли, и увидите медленно
надувающуюся змею, вернее 1\3 змеи, которая максимально правдоподобно
раскачивается и принимает стойку перед укусом – это она. А может и нет. В
тропиках и змей много.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Micrathena gracilis, один
из пауков кругопрядов. Могут плести круглую паутину до 30 см в
диаметре. Плетением занимаются только самки, самцы ходят в гости. Если
приходят одновременно два – второго могут сьесть. Тут уж кто краше.
Живут в Северной и центральной Америке.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Isochaetes beutenmuelleri,
стеклянная моль или золушка наоборот. Гусеницы этого вида больше похожи
на ёлочное украшение для нового года. Тонкие и прозрачные наросты
покрыты ядовитыми ворсинками, прикосновение быстро вызывает дерматит.
Взрослая особь с размахом крыльев около 2 см. наоборот ничем
непримечательная серая моль. Живут в Северной Америке.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Жуки трилобиты – Platerodrilus. Русское
название из-за внешнего вида бескрылой самки. Да, самка без крыльев всю
жизнь ползает в гниющей коре и пожухлой листве, а крылатый самец -
летает в небесах и ест свежую зелень. Что интересно самка ест тех самых
бессмертных коловраток.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Pterodictya reticularis, дельфациды,
свинушки или planthoppers. Безумные насекомые украшающие собственный
зад воском. В общем эти причудливые узорчатые дрэды и кружева – анальный
трубчатый воск небольших цикад. Процесс украшения связан с
необходимостью вторгаться своим ротовым аппаратом в клетки растений, где
малокалорийный сок содержится под давлением. Чтобы задержать сок внутри
себя и его переварить насекомое вырабатывает аналог воска, а так как
пищи всё равно много и в пищеварительном тракте так же есть давление -
фекалии иногда резко выходят вместе с воском и принимают разные формы. У
каких то видов – жиже и не так красочно. Есть виды которые украшают не
себя, а всё вокруг. Например вашу машину, если вы китаец и поставили её
близко к кустам.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Pseudocreobotra wahlbergii или
колючий цветочный богомол. Живет в Южной и Восточной Африке. Хотя очень
активно разводят и в неволе. Известен своими «девятками» на крыльях,
которые в разложенном состоянии напоминают заинтересованный взгляд.
Самка откладывает оотеку (кладка яиц) в три раза больше себя, из которой
потом вылупляется мини отряд маминых копий в 50 голов.

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты

Необычные насекомые нашей планеты




Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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2 коммент.»

  • 37 25
    Женечка 16 декабря 2018 в 20:25 Ссылка Пометить
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    Пауки это не насекомые! У пауков восемь лап, а у насекомых – шесть. Простите мое занудство.

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    • 27702 13584
      Степаныч Женечка 16 декабря 2018 в 22:51 Ссылка Пометить
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      А у гусеницы 18 лап,или ножек,или конечностей,хотя конечностей может быть немного больше.)Что интересно трудно представить чтоб такое возникло в результате естественного отбора,тот кто создавал такое разнообразие,явно был эстетом.)))

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