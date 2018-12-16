Необычные насекомые нашей планеты

Phyllodes imperialis caterpillar, гусеница Императорской фруктовой моли. Обычная серая гусеница, обычной серой бабочки, питающейся соками фруктов большую часть жизни претворяется серым листиком и ест свежую зелень. Но, при появлении угрозы малютка поднимает и скручивает свою голову и передние ноги, раскрывая складку в том месте, которое мы бы назвали шеей, открывая нападающему невероятный рисунок внимательных глаз. Живёт в Папуа Новая Гвинея, Австралии и Соломоновых островах.

Treehoppers Aetalionidae, Melizoderidae, and Membracidae -

несколько семейств горбаток. Широко распространенны в Северной и Южной

Америке. Некоторые виды обладают крупными выростами и шипами необычных

форм. Включают в себя 3200 видов. Представьте себе, можно всю жизнь

изучать причудливые формы этих ребят и так и не закончить этот труд.

Spider Macracantha arcuata, изогнутый

колючий паук. Вырастает до 10 мм в длину, имеет жёсткий плоский корпус с

тремя шипами. Похож на ожерелье. Живёт в теплом и солнечном Сингапуре,

Таиланде, Индии, Шри-Ланке. Последнее время успешно переезжает в США при

помощи импортных фруктов.

Hemeroplanes caterpillar,

или гусеница – змея. Обитает в тропических лесах Центральной и Южной

Америки. Если вы забредёте в колумбийские джунгли, и увидите медленно

надувающуюся змею, вернее 1\3 змеи, которая максимально правдоподобно

раскачивается и принимает стойку перед укусом – это она. А может и нет. В

тропиках и змей много.

Micrathena gracilis, один

из пауков кругопрядов. Могут плести круглую паутину до 30 см в

диаметре. Плетением занимаются только самки, самцы ходят в гости. Если

приходят одновременно два – второго могут сьесть. Тут уж кто краше.

Живут в Северной и центральной Америке.

Isochaetes beutenmuelleri,

стеклянная моль или золушка наоборот. Гусеницы этого вида больше похожи

на ёлочное украшение для нового года. Тонкие и прозрачные наросты

покрыты ядовитыми ворсинками, прикосновение быстро вызывает дерматит.

Взрослая особь с размахом крыльев около 2 см. наоборот ничем

непримечательная серая моль. Живут в Северной Америке.

Жуки трилобиты – Platerodrilus. Русское

название из-за внешнего вида бескрылой самки. Да, самка без крыльев всю

жизнь ползает в гниющей коре и пожухлой листве, а крылатый самец -

летает в небесах и ест свежую зелень. Что интересно самка ест тех самых

бессмертных коловраток.

Pterodictya reticularis, дельфациды,

свинушки или planthoppers. Безумные насекомые украшающие собственный

зад воском. В общем эти причудливые узорчатые дрэды и кружева – анальный

трубчатый воск небольших цикад. Процесс украшения связан с

необходимостью вторгаться своим ротовым аппаратом в клетки растений, где

малокалорийный сок содержится под давлением. Чтобы задержать сок внутри

себя и его переварить насекомое вырабатывает аналог воска, а так как

пищи всё равно много и в пищеварительном тракте так же есть давление -

фекалии иногда резко выходят вместе с воском и принимают разные формы. У

каких то видов – жиже и не так красочно. Есть виды которые украшают не

себя, а всё вокруг. Например вашу машину, если вы китаец и поставили её

близко к кустам.

Pseudocreobotra wahlbergii или

колючий цветочный богомол. Живет в Южной и Восточной Африке. Хотя очень

активно разводят и в неволе. Известен своими «девятками» на крыльях,

которые в разложенном состоянии напоминают заинтересованный взгляд.

Самка откладывает оотеку (кладка яиц) в три раза больше себя, из которой

потом вылупляется мини отряд маминых копий в 50 голов.





Источник: nashaplaneta.su