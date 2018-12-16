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Курилы: Хрущев понял, что напортачил и остановился. А Россия сегодня?

15:47. 16 декабря 2018 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: regnum.ru
Япония вооружается, а потому переговоры о «дружественной передаче» ей островов следует прекратить.

Уверения премьер-министра Японии Синдзо Абэ в том, что в случае гипотетической передачи Японии южнокурильских островов на них не будут-де размещены вооруженные силы США, скептически оцениваются не только в России, но и в самой Стране восходящего солнца. Высказывается обоснованное опасение по поводу серьезной критики со стороны дяди Сэма, который может обвинить Токио в двойных стандартах и пригрозить японцам отказаться от обещаний защищать в рамках японо-американского «договора безопасности» (военный союз) острова Сэнкаку, по-китайски Дяоюйдао, на которые официально претендует КНР. Да и в целом, попытки Абэ давать подобные заверения, не согласовав их со старшим союзником — США, едва ли понравятся Вашингтону и Пентагону, рассматривающим Японские острова как свою вотчину, ударный «непотопляемый авианосец», контролирующий в военном отношении весь обширный Азиатско-Тихоокеанский или, как стали по-новому говорить, Индо-Тихоокеанский регион.

Военный аспект последствий потери островов и обширной акватории вокруг них, а также имеющих важное, выходящее за рамки региона, стратегическое значение проливов, все чаще предстает как серьезное препятствие на пути выстраивания некоего «компромисса», в необходимости которого недавно пытался убеждать нас пресс-секретарь президента РФ. И хотя пока администрация США снисходительно наблюдает за попытками японского премьера Абэ «уговорить» российского президента на территориальные уступки, на определенном этапе Вашингтон может «разъяснить» своему младшему партнеру пределы его уступчивости и заигрывания с Москвой. Тем более, что в планы президента Трампа и его генералов входит увеличение военной мощи Японии для ее подключения к противостоянию объявленным военными противниками России и Китаю. Не случайно же он заявлял, что богатые Япония и Южная Корея должны больше заботиться о собственной и, добавим, коллективной безопасности.

Военно-морская база США. Йокосука

Отрадно, что в последнее время российские власти уделяют гораздо большее внимание усилению японо-американского военного союза, предупреждают Токио о пагубных последствиях размещения на территории Японии новейшего ракетного оборудования двойного назначения, позволяющего не только сбивать ракеты и другие воздушные цели противника, но и наносить наземные удары по сопредельным странам. А то ведь в ельцинские времена «козыревский» МИД стал рассматривать агрессивный военный союз Японии с США как… «фактор стабильности в АТР». В мае 1997 года именно под таким утверждением подписался, видимо, под диктовку главы ельцинского внешнеполитического ведомства, в совместном заявлении с руководителями военных ведомств США и Японии министр обороны России Игорь Родионов. Да и сейчас, как показывают высказывания некоторых российских дипломатов, отношение к угрожающему миру и безопасности в регионе военному блоку Вашингтона и Токио, мягко говоря, терпимое.

Серьезные же российские дипломаты и военные эксперты весьма озабочены все большим вовлечением Японии в военную стратегию США, причем не только на региональном, но и глобальном уровне. По сообщению РИА Новости, принимавший в Токио участие в двусторонних консультациях о контроле над вооружениями директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков говорил о такой озабоченности: «С сожалением отмечаем все возрастающую вовлеченность Японии в дестабилизирующие планы по созданию новейших перехватчиков и радаров в интересах ПРО США, элементы которой размещаются у российских рубежей. Японские объяснения нас не могут удовлетворить, потому что на самом деле речь идёт не об укреплении обороноспособности Японии, а об упорно продолжающемся одностороннем и абсолютно бесконтрольном наращивании американского глобального противоракетного потенциала».

По его словам, характеристики и география развёртывания систем ПРО США свидетельствуют об их очевидной антироссийской и антикитайской направленности. «Нас также беспокоит тот факт, что Япония решила развернуть на своей территории комплексы Aegis Ashore с универсальными установками вертикального пуска MК-41, подходящими для применения ударных вооружений типа крылатых ракет «Томагавк». Заверения, что такие комплексы будут находиться под управлением японских военных и сохранят полную «автономность» от американской ПРО, нас не удовлетворяют», — подчеркнул Ермаков.

Прозвучало и предупреждение о том, что «наращивание инфраструктуры ПРО у наших дальневосточных границ потребует принятия мер компенсирующего характера в интересах обеспечения национальной безопасности России». «Мы объясняем нашим японским партнерам, насколько втягивание Токио в «американские стратегические игры» опасно для национальной безопасности самой Японии», — подчеркнул российский дипломат.

Эсминец John Paul Jones с системой ПРО

Остается только удивляться тому, как японские политики, с одной стороны, ради получения российских дальневосточных территорий клятвенно уверяют российское руководство в искренней дружбе и добрососедстве, а с другой — как ближайший союзник США рассматривают нашу страну в качестве потенциального противника. Тех же, кто «забыл» или не хочет вспоминать, что виновниками отсутствия мирного договора Японии с СССР / Россией является вовсе не наша страна, а Вашингтон и слепо следующий за ним Токио, могу отослать к недавнему заявлению директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Она, по сути, подтвердила, что условие советского правительства о невозможности передачи островов Шикотан и Хабомаи до тех пор, пока иностранные войска находятся в Японии, сохраняется в силе. Дословно было сказано следующее:

Вопрос: «Хотел бы задать уточняющий вопрос по российско-японской тематике. Что подразумевается под «дипломатической перепиской»? Включаются ли в нее, помимо Памятной записки, Правительства СССР Правительству Японии от 27 января 1960 г., памятные записки Правительства СССР от 27 января и 24 февраля 1960 года?»

Ответ: «Упрощу свой ответ и сделаю его максимально конкретным. Во-первых, упомянутые Вами документы являются той самой правовой базой, которая, безусловно, составляет основу для нынешних переговоров. Во-вторых, они будут учитываться при проведении соответствующего переговорного процесса в полном объеме. Конкретно по вашему вопросу я их даже перечислила. Речь идет о дипломатической переписке, включая памятные записки Правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года. И третий момент — конкретные трактовки и работа с этими документами — в поле деятельности экспертов».

От себя заметим, что сохранение в Японии крупной военной группировки США, замышляемая отмена «мирных» статей конституции, наращивание военного строительства в стране, насыщение её вооруженных сил наступательным ракетным вооружением, переоборудование вертолетоносцев в авианосцы, принятие позволяющего ведение войн за рубежом закона о «коллективной обороне» с США, а также другие создающие угрозу сопредельным странам, включая Россию, мероприятия отнюдь не будут способствовать нахождению якобы возможных «взаимоприемлемых компромиссов» по навязываемому руководству нашей страны так называемому территориальному вопросу. А потому не пора ли здраво взглянуть на реально складывающуюся в мире ситуацию и прекратить несуразные переговоры о предоставлении странам — потенциальным противникам — своей территории для использования её в военных целях против нас же самих?

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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