Конармия. Как царский вахмистр создал главную легенду Гражданской войны

Источник: www.aif.ru

17 ноября 1919 года Реввоенсовет Советской республики принял решение о создании Первой Конной армии.



Герои и злодеи

Если во времена Советского Союза гражданам первого в мире государства рабочих и крестьян задали бы вопрос, с какими словами у них в первую очередь ассоциируется Гражданская война, то в числе первых, несомненно, прозвучали бы «будёновка» и «будёновец».

Семён Михайлович Будённый стал главной «красной легендой» Гражданской войны, а его Первая Конная армия была воспета в книгах, стихах и кинофильмах.

В постсоветский период изменилось отношение к Гражданской войне и, разумеется, к прежним её героям.

Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семён Будённый. 1904 год. Фото: РИА Новости

Самые умеренные критики теперь полагали правильным оценивать Первую Конную и её командарма на основе сборника рассказов Исаака Бабеля «Конармия», показывающего красных кавалеристов в довольно критическом свете.

Более радикальные «разоблачители» высказывались ещё категоричнее — якобы все разговоры о боевых подвигах Первой Конной являются мифом, белые многократно громили это подразделение, являвшееся попросту шайкой грабителей и садистов.

Разумеется, мифологизированный и приглаженный образ Первой Конной, созданный советской историографией, далёк от действительности. Как далеко от неё и карикатурное изображение, сформированное за последние годы. Истина, как водится, где-то посередине.

Революционная карьера героя Первой Мировой

В феврале 1918 года бравый кавалерист, герой Первой мировой войны, кавалер «полного георгиевского банта» вахмистр Семён Будённый сформировал на Дону конный революционный отряд, выступивший против действовавших в этих местах белогвардейцев. Вскоре отряд Будённого влился в 1-й кавалерийский крестьянский социалистический полк под командованием Бориса Думенко, в котором Будённый был назначен заместителем командира полка.

Командиры Первой конной армии РККА К. Е. Ворошилов, ?, С. М. Будённый, фото периода 1918–1920 годов. Фото: Public Domain

Полк постепенно вырос до бригады, а затем до дивизии, хорошо зарекомендовавшей себя в боях.

К началу 1919 года опыт сражений Гражданской войны позволил командованию Красной Армии сделать вывод о необходимости формирования крупных конных соединений, способных эффективно противостоять кавалерии белых.

В марте 1919 года Семён Будённый становится командиром 4-й Петроградской кавалерийской дивизии, которая два месяца спустя вливается в 1-й Конный корпус Красной армии. Решение о его создании принял командующий 10-й армией Александр Егоров.

В состав 1-го Конного корпуса влились дивизия Будённого и 1-я Ставропольская кавалерийская дивизия Апанасенко. Командование корпусом было поручено Будённому.

Исход Гражданской решала битва кавалеристов

13 мая 1919 года Конный корпус одержал свою первую победу — в районе станицы Граббевской неожиданным ударом красные конники нанесли поражение двум дивизиям 2-го Кубанского конного корпуса генерала Улагая.

В октябре – ноябре 1919 года советские войска провели Воронежско-Касторненскую наступательную операцию, целью которой было уничтожение ударной конной группировки армии Деникина. Главная роль в операции отводилась конному корпусу Будённого.

Эскадроны Первой конной армии, 1920 год. Фото: РИА Новости

Многие историки полагают, что ожесточённые конные сражения корпуса Будённого против белой конницы Мамонтова и Шкуро на подступах к Воронежу во многом решили исход Гражданской войны.

К середине ноября 1919 года конница белых потерпела серьёзное поражение, которое подорвало надежды Деникина на захват Москвы.

Успех 1-го Конного корпуса убедил советское командование в эффективности использования крупных кавалерийских формирований.

17 ноября 1919 года по предложению члена РВС Южного фронта Иосифа Сталина Реввоенсовет Советской Республики принял решение о создании Первой Конной армии под командованием Семёна Будённого.

Армия формировалась на базе 1-го Конного корпуса за счёт присоединения к нему других частей. Помимо нескольких кавалерийских дивизий, в Первую Конную армию вошли четыре бронепоезда, автобронеотряд, авиагруппа, а также стрелковые дивизии. Общая численность армии доходила до 17 тысяч человек.

Приказ номер 1 о создании Первой Конной армии был подписан 6 декабря 1919 года на совещании членов РВС Южного фронта в селе Великомихайловка современной Белгородской области, где и по сей день действует Музей Первой Конной армии.

Репродукция с картины Грекова М. «Трубачи Первой Конной».

От Донбасса до Львова

Новоявленная армия в ноябре – декабре 1919 года нанесла белым серию поражений, сыграв главную роль в прорыве Красной Армии на Донбасс.

95 лет тому назад в военных сводках звучали те же населённые пункты, что звучат в них и сейчас.

Судите сами: 29 декабря 1919 года подразделения Первой Конной выбили белых из Дебальцево, 30 декабря завладели Горловкой, а 1 января 1920 года конники Будённого заняли Амвросиевку и станцию Иловайск.

С этого момента Первую Конную армию белогвардейцы стали воспринимать как наиболее опасного и сильного противника.

10 января 1920 года Конармия взяла Ростов-на-Дону, захватив склады продовольствия, имущества и оружия белых. В плен попали до 10 тысяч солдат и офицеров противника.

Отдельная страница истории Первой Конной — её участие в советско-польской войне. Как разнятся оценки этой войны в целом, так расходятся и мнения о роли в ней Первой Конной. Армия действительно понесла в этой кампании серьёзные потери, но благодаря мужеству и стойкости кавалеристов Буденного Советской России удалось избежать худшего.

В 70 километрах от Львова в советские времена был установлен Памятник бойцам Первой конной армии, которые нанесли поражение польским войскам и вышли на подступы к Люблину и Львову, но не смогли овладеть Львовом и в августе 1920 года были вынуждены отступить. Памятник, считавшийся одним из лучших монументов, возведённых в память о событиях времен Гражданской войны, в эпоху независимой Украины подвергался планомерному уничтожению.

Памятник бойцам Первой конной армии С. Будённого, установленный над автострадой Львов-Киев возле села Хватов недалеко от посёлка Олеско Львовской области. Фото: РИА Новости / Павел Паламарчук

Конная вольница

В сентябре 1920 года Первая Конная была переброшена к Перекопу, где ей предстояло сыграть одну из решающих ролей в разгроме врангелевских войск в Северной Таврии.

После окончания боевых действий в Крыму Первая Конная добивала отряды Махно, уничтожала последние очаги белогвардейского сопротивления на Украине.

Фактически история Первой Конной завершилась к весне 1921 года, несмотря на то, что формально она сохранялась ещё в течение двух лет. С окончанием Гражданской войны необходимость в подобном соединении исчезла. Подразделения расформированной Первой Конной были рассредоточены по различным военным округам.

Критики Первой Конной охотно приведут длинный список донесений и приказов, в которых задокументированы факты грабежей и иных преступлений, совершавшихся бойцами армии.

Эти зарисовки есть и в рассказах Исаака Бабеля.

Представлять армию Будённого как сообщество революционных идеалистов было бы нелепо. Красные кавалеристы были лихими рубаками, однако с дисциплиной и законностью не дружили. В этом смысле они совершенно ничем не отличались от конников батьки Махно или атамана Шкуро.

Больше того, пожалуй, именно среди кавалеристов в Гражданскую войну царило наибольшее брожение умов. Случаи, когда не только отдельные конники, но и целые отряды успевали повоевать и за красных, и за белых, и за всех остальных, не являлись в ту эпоху чем-то исключительным.

Командиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА, 1920 год. Сидят: С. С. Каменев, С. И. Гусев, А. И. Егоров, К. Е. Ворошилов, стоят: П. П. Лебедев, Н. Н. Петин, С. М. Будённый, Б. М. Шапошников. Фото: wikipedia.org

Кузница советских полководцев

Заслуга Будённого заключается в том, что он, как никто другой, смог подчинить эту вольницу и умело использовать её в интересах красных. И личный авторитет выходца с Дона, героя Первой Мировой, сыграл в этом не последнюю роль.

Представление о том, что Первая Конная Будённого являлось сборищем грабителей, не имевших ни малейшего понятия о военном искусстве, не вяжется с фактами. Именно Первая Конная дала большое количество командиров, ставших прославленными командирами в годы Великой Отечественной войны: Рыбалко, Лелюшенко, Москаленко, Мерецков, Еременко, Белов, Кривошеин и многие другие.

Идеальной истории не бывает. Но как бы то ни было, Первая Конная армия Будённого была, есть и будет одной из ярчайших легенд советского периода.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru