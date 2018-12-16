Калибровка великанов. Зачем атомоходы «Антей» вооружают новыми ракетами (ФОТО)

Современная система навигации, повышенная живучесть, вдвое увеличенный срок службы и новое высокоточное ракетное вооружение — после масштабной модернизации атомные подводные лодки проекта 949А станут действительно универсальными и смогут решать более широкий круг задач.

На днях командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что «Антеи» адаптируют под ракетный комплекс «Калибр». О целях «тюнинга» — в материале РИА Новости.

Гроза авианосцев

Подводные крейсера с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей» заступили на службу в начале 1980-х и изначально предназначались для борьбы с авианосными группами ВМС США. При удачном стечении обстоятельств одна субмарина способна вывести из строя сам авианосец и несколько кораблей из группы охранения.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске

Основное оружие лодок — сверхзвуковой ракетный комплекс П-700 «Гранит». По расчетам советских инженеров, для преодоления ПВО авианосной группы и гарантированного уничтожения флагмана требовалось не менее 20 ракет. Каждая субмарина несет 24 ПКР.

«Граниты» уникальны тем, что сами определяют крупную цель в ордере кораблей и идут к ней. В этом помогают средства обнаружения корабля-носителя или космическая система целеуказания. Также может быть задействован авиационный комплекс на базе Ту-95РЦ.

Ракета летит по сложной траектории — после пуска из подводного или надводного положения поднимается на высоту до 17 километров, но как только обнаруживает и захватывает цель, снижается до 25 метров, скрываясь от корабельных РЛС. Боевая часть либо фугасная, либо ядерная, мощностью до 500 килотонн. Дальность поражения надводных целей — порядка 600 километров.

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«Основное предназначение „Гранитов” — удары по надводным целям, — объясняет РИА Новости экс-командир АПЛ, Герой России Александр Астапов. — У „Калибра” более широкий спектр условий применения, больший боезапас, ему не нужна космическая система наблюдения».

АПЛ К-186 «Омск»

Новый формат

Комплекс «Калибр» располагает ракетами для ударов по наземным целям, противокорабельными и противолодочными ракетоторпедами для поражения субмарин. Дальность стрельбы достигает 2,5 тысячи километров. Еще одно преимущество — возможность размещения на самых разных типах носителей, от атомной подводной лодки до малого ракетного корабля.

Особого внимания заслуживает система наведения и навигации ракет, действующая круглосуточно и в любых метеоусловиях. Полет выполняется по непредсказуемой для противника траектории — ракета может зайти на цель с любого направления.

Основная часть пути проходит в режиме «молчания», и ракета остается невидимой для средств ПВО. На конечном участке «Калибр» снижается на высоту 20 метров и разгоняется до сверхзвуковой скорости в два Маха.

Этот комплекс разрабатывался для многоцелевых подводных лодок «Ясень». Но, как выяснилось, новые ракеты идеальны и для менее крупных носителей. Из подлодок первыми после «Ясеней» их получили «дизелюхи» модернизированного проекта 636.3.

Шесть таких субмарин после 2014-го пополнили боевой состав Черноморского флота. Три из них — «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино» — в 2017-м нанесли серию ударов «Калибрами» по позициям боевиков в Сирии.

«Модернизация атомоходов проекта 949А под „Калибры” — абсолютно правильное решение, — убежден экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, с которым удалось связаться РИА Новости. — О том, что подводные лодки типа „Антей” и „Акула” надо адаптировать под крылатые ракеты большой дальности, я говорил еще 20 лет назад. Это соответствует требованиям времени, перспективного планирования и возможного применения военной силы в будущем».

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии России нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Железные «батоны»

«Антеи» построены по двухкорпусной схеме, поэтому они очень прочные и живучие, но заметно тяжелее западных однокорпусных конкурентов. За размеры и приплюснутую форму 154-метровые корабли прозвали «батонами».

Максимальная глубина погружения — 600 метров, скорость — до 32 узлов. Несмотря на солидный возраст, крейсеры до сих пор остаются «рабочими лошадками» подводников, основным и одним из немногих эффективных «противоядий» от авианосных ударных соединений.

Всего планировалось построить два десятка таких сумбарин, но к распаду Советского Союза успели спустить на воду только 11. С этим проектом связана одна из самых трагичных страниц истории российского флота — в 2000-м в результате катастрофы в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск».

Сейчас в составе флота числятся восемь «Антеев». Три несут службу на Северном флоте, пять — на Тихоокеанском. Причем «северные» крейсера недавно прошли ремонт с модернизацией в Центре судоремонта «Звездочка». Теперь пришла очередь «восточных».

Модернизация подразумевает замену почти всего внутреннего оборудования — не трогают только корпус. Расходы на это сравнимы со стоимостью нового изделия.

Однако руководство ВМФ и представители оборонно-промышленного комплекса приняли, по мнению большинства военных экспертов, единственно верное решение: подлодки с невыработанным ресурсом «под нож» не пускать.

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Николай Протопопов