Беспорядки в Париже, майдан в Киеве – что общего
Что общего между событиями в столице Франции и столице Украины?
При всей разнице схожее есть. Его много.
Одно из главных – создание красивой картинки для СМИ.
Особенно это очевидно, если анализировать события майдана. Несколько месяцев подряд «онижедети» рвались к зданию Верховной Рады исключительно в одном месте: по улице Грушевского. Другие проходы к Раде практически не охранялись все это время.
Но нужна картинка – а значит, горят покрышки, в «Беркут» летят камни. И вся эта «движуха» на одной улице, на очень небольшой площади.
На ставшей потом знаменитой «благодаря» стрельбе «неизвестных снайперов» улице Институтской ездили машины и свободно ходили прохожие…
Вот я и решил – нарисовать грубую схему киевских улиц, чтобы наглядно показать вам работу невидимого и страшного режиссера.
Который в нужный момент вдруг отправил боевиков майдана под пули, чтобы на их крови захватить власть на Украине.
И пролить ещё большую кровь…
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Источник: nstarikov.ru
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Что общего? Народ против.
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В Украине уже нет народа..