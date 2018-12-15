Великий герой на замену Чаушеску

Из мемуаров последнего руководителя ГДР Эгона Кренца.Книга вышла в Германии в 1999 году, где охватывает период событий предшествовавших ликвидации ГДР и ее поглощения ФРГ, основываясь на записях Кренца того периода.* * ** * *Вскоре, ГДР прекратила свое существование.Эгон Кренц "Осень 1989 года". Издательство МГУ, 2009-й год.В целом, книга весьма наглядно показывает процесс уничтожения ГДР как государства, с поправкой на то, что написана одним из соучастников ликвидации ГДР.

Источник: colonelcassad.livejournal.com