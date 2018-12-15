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В.Ф. Базарный: Все реформы образования – против детей

13:20. 15 декабря 2018 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:
Владимир Филиппович Базарный в качестве ведущего медика по проблемам школьного здоровья был вхож в самые высокие инстанции СССР. В нынешнее демократическое время тогдашний премьер Путин посещал экспериментальную школу, где в очередной раз аппробировалась методика Базарного. Вскоре став президентом, Владимир Владимирович включил задачу внедрения в школах России здоровьесберегающих технологий в свои печально известные Майские указы…

Владимир Филиппович, с высоты своего богатейшего опыта длительного общения с представителями властных структур, говорит прямо: саботаж идёт на областном уровне. И эту ситуацию можно изменить к лучшему лишь одним-единственным образом: развивать общественную инициативу на местах.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Базарный, власть, дети, здоровье, общество, Путин, ссср, управление, школа
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