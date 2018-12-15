Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

The Economist сделал прогноз на 2019 год

19:41. 15 декабря 2018 Просмотров - 339 Нет комментариев Опубликовал:

Почему на обложке Путин и всадники Апокалипсиса?

Ежегодный прогноз авторитетного западного издания The Economist обнажил подсознательные страхи и сокровенные желания глобальных финансовых элит.

В мире постмодерна, постправды и постиронии существует множество способов непрямой коммуникации, которой активно пользуются очень многие, зачастую даже самые влиятельные круги. Так, ежегодно одно из самых влиятельных западных изданий The Economist, традиционно ассоциирующееся с так называемыми «хозяевами денег», выпускает номер, в котором дает свой прогноз или, если угодно, предсказание событий на следующий год.

На этот раз обложка была выполнена в стиле эскизов и чертежей Леонардо да Винчи, который скончался почти 500 лет назад – в мае 1519 года. Возможно, именно из-за этого обложка и наполнена еще большим количеством мистификаций, чем обычно.

В погоне за прибылью человечество летит к пропасти. К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Читайте в книгах:

Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории, Катасонов Валентин Юрьевич

Водораздел. Будущее, которое уже которое наступило, Фурсов Андрей Ильич

==========================================================================


Суть Вещей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Все рынки мира обрушатся до конца года
... я знаю, что вы хотите сделать прогноз».Джеральд Селенте: «Да. Редко я... дату обвала рынка. Я сделал это в 1987 году, когда я предсказал... начнут разворачиваться крайне неблагоприятные события.Год назад средства массовой информации сообщали...
Пётр Хомяков: Мои прогнозы сбываются
...землетрясения, революции. Идет 2011 год. Свою научную деятельность как ...я начинал в 1981 году во Всесоюзном институте системного...всей экономике СССР полтора года работать в условиях ядерной... некуда. Правильность моих прогнозов не сделала меня ни академиком, ...
Инсайд от Ротшильдов или Мир в 2018 году
...то году» с прогнозом основных мировых трендов на 2018 год и...Хронос). В 2016 году Рокфеллеры сделали ставку на Хиллари Клинтон... случая (Кайрос). Барухи сделали ставку на Трампа, и...нашего исследования, а сейчас сделаем небольшое отступление. Лирическое. Гласные...
Инсайд от Ротшильдов: Король Машиах или Мир в 2018 году
...то году» с прогнозом основных мировых трендов на 2018 год и...Хронос). В 2016 году Рокфеллеры сделали ставку на Хиллари Клинтон... случая (Кайрос). Барухи сделали ставку на Трампа, и...нашего исследования, а сейчас сделаем небольшое отступление. Лирическое. Гласные...
Пророчество Матроны о судьбе россиян подтверждается научно
... деле построения социализма, после 1990 года общество России решило осуществить переход... знаниями параметров классовых обществ, можно сделать прогноз для России гораздо точнее всех... тем, что уже было сделано февральской революцией 1917 года. Это все известно...
О демографических исследованиях Менделеева о численности населения в России
... темы «размножения людского» достаточный, чтобы сделать прогноз численности Государства Российского на ХХ...1,8% в год. Для своего долгосрочного прогноза Менделеев принял осторожную цифру... 10 лет, с 1790 года по 1900 год, возрастную структуру населения. Причем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>