The Economist сделал прогноз на 2019 год

Концептуал СМИ Почему на обложке Путин и всадники Апокалипсиса?

Ежегодный прогноз авторитетного западного издания The Economist обнажил подсознательные страхи и сокровенные желания глобальных финансовых элит.



В мире постмодерна, постправды и постиронии существует множество способов непрямой коммуникации, которой активно пользуются очень многие, зачастую даже самые влиятельные круги. Так, ежегодно одно из самых влиятельных западных изданий The Economist, традиционно ассоциирующееся с так называемыми «хозяевами денег», выпускает номер, в котором дает свой прогноз или, если угодно, предсказание событий на следующий год.



На этот раз обложка была выполнена в стиле эскизов и чертежей Леонардо да Винчи, который скончался почти 500 лет назад – в мае 1519 года. Возможно, именно из-за этого обложка и наполнена еще большим количеством мистификаций, чем обычно.



В погоне за прибылью человечество летит к пропасти. К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Читайте в книгах:



Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории, Катасонов Валентин Юрьевич

Водораздел. Будущее, которое уже которое наступило, Фурсов Андрей Ильич

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