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Сводки от ополчения Новороссии 15 декабря 2018

09:16. 15 декабря 2018 Просмотров - 368 Нет комментариев Опубликовал:

Кому нужна война у российских границ?

Кому нужна война у российских границ? | Русская весна

Армия Донецкой Народной Республики в полной боевой готовности.

Все эксперты в один голос говорят о том, что Порошенко действительно готовит широкомасштабную провокацию на мариупольском направлении.

«У Порошенко, — поясняют эксперты, — практические нулевые шансы переизбраться президентом, и чтобы как-то поднять рейтинг, как он думает, нужна победоносная война. Если ему удастся на мариупольском направлении выйти к российской границе, то для него это будет победа и обоснование его бесславного руководства Украиной последние четыре года». 

Разберёмся. 

1. Порошенко — безусловно, подлец, но явно не идиот. Тем более не идиоты его кураторы.

Победоносной войны не будет — наши бойцы готовы стоять насмерть и, в случае приказа перейти в контрнаступление, всё закончится полным разгромом ВСУ — таким разгромом, по сравнению с которым Иловайский котёл покажется играми в песочнице.

Выйти к российской границе в поисках спасения смогут разве что остатки перемолотых подразделений ВСУ. Стоит вспомнить и недвусмысленное прямое всем желающим разжечь большую войну предупреждение Владимира Путина: «Это вызовет тяжелые последствия для украинской государственности в целом…»

2. С политической точки зрения, очередной разгром ВСУ приведёт не к поднятию рейтинга Порошенко, а к полному его обнулению и утрате остаточных политических перспектив нынешнего киевского режима. Это все — внутри и вовне Украины — понимают. В первую очередь, как свидетельствуют данные перехватов, понимают это военнослужащие украинской армии, не желающие в угоду чьим-то политическим амбициям превращаться в перегной. А главное — большая, с непредсказуемыми последствиями, война только ради сохранения у власти нынешних правителей Украины категорически не нужна ведущим странам Евросоюза.

3. Что же тогда происходит на самом деле? Чем вызваны инцидент в Керченском проливе, введение украинской элитой военного положения и эскалация напряжения на южных границах Донецкой Республики? В чём главная причина такого именно сейчас давления на Россию? 

Скоро истекают контракты на поставку газа европейцам по ГТС Украины. ГТС, по сути, уже является собственностью ТНК, принадлежащих представителям элиты США, — кровно заинтересованным в получении прибыли с имеющейся трубы и всячески противодействующие России в реализации проектов строительства газопроводов в обход Украины.

Сжиженный американский газ с одной стороны, контроль над украинской трубой с другой — идеальные клещи для того, чтобы навсегда сохранить Европу в зависимом от США положении. А развязывание войны в непосредственной близости от границ РФ — лишь один из способов добиться от России уступок в споре о соотношения объёмов поставок и степени контроля европейского рынка газа. 

Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»

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