Сколько потеряет Европа, если откажется от “Северного потока — 2″

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Палата представителей США приняла резолюцию о противодействии строительству "Северного потока — 2", следом аналогичный документ одобрил Европарламент. При этом к концу ноября на дно Балтийского моря уже была уложена четвертая часть всего трубопровода. Каковы шансы, что Европа откажется от нового газового маршрута и какие убытки понесет, если проект действительно закроют, — в материале РИА Новости.

Собака лает, караван идет

Стоит сразу оговориться, что обе принятые резолюции носят чисто декларативный характер и не имеют никакой юридической силы. Эксперты считают, что дальше громких политических заявлений дело не пойдет и все дело в том, что европейцам нужно создавать хоть какую-то видимость борьбы с "российской угрозой европейской безопасности" в угоду Вашингтону.

"Давление Америки сказывается, и кто-то из европейцев может прислушиваться к голосу из Вашингтона, не желая усложнять отношения. Но все это было просчитано и ожидаемо", — пояснил в интервью RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Интерес США в остановке строительства "Северного потока — 2" вполне очевиден. В ближайшие годы страна надеется выбиться в мировые лидеры по объему зарубежных поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе — в Европу. Однако выдерживать ценовую конкуренцию с "Газпромом" Вашингтон просто не в состоянии. "Стоимость отправки дополнительной тысячи кубометров газа в Европу из России составляет 120-130 долларов, а из США — около 175 долларов. То есть "Газпром" всегда сможет защитить свою долю рынка", — рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью РИА Новости. В то же время европейские страны, заинтересованные в экономической выгоде от проекта, сохраняют свои позиции. В частности, советник Министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм в интервью РИА Новости подтвердил, что правительство его страны выдало все необходимые разрешения на прокладку газопровода через свою исключительную экономическую зону и эта ситуация не изменилась.

Такого же мнения придерживается и Германия. Хотя после ноябрьского инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе лидер одной из крупнейших фракций Европарламента Манфред Вебер призвал европейские страны отказаться от строительства "СП-2", председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что это "слишком радикальная мера".

Достанем счеты

Выгоду от реализации "Северного потока — 2" для Европы сложно переоценить, а гипотетический отказ от строительства газопровода способен нанести серьезный удар по всей европейской энергетике.

Первые и самые очевидные потери понесут нефтегазовые компании, вложившие средства в его создание. Наряду с российским "Газпромом", инвесторами "Северного потока — 2" стали французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall, а также австрийская OMV. На долю каждой европейской компании пришлось по 950 миллионов евро, а в сумме — 4,75 миллиарда.

Помимо этого, покинувшие проект будут обязаны выплатить "Газпрому" неустойку, которая в подобных крупных контрактах может доходить до 100%. Иными словами — это еще до 4,75 миллиарда евро, так как инвестиции российской компании в строительство газопровода составляют половину его общей стоимости. Но это только краткосрочные потери, а еще есть долгосрочные. Несмотря на то что, по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), потребление голубого топлива в Европе к 2023 году снизится на 11 миллиардов кубометров, спрос все равно останется достаточно высоким — Оксфордский институт энергетических исследований оценивает его примерно в 537,2 миллиарда кубометров. При этом собственная добыча природного газа в Европе к тому моменту сократится на 44 миллиарда кубометров. Это значит, что импорт природного газа в страны ЕС только вырастет и Брюсселю придется компенсировать то, что должно было поступать по строящемуся балтийскому маршруту. Проектная мощность "Северного потока — 2" составляет 55 миллиардов кубометров в год. А без строительства новых газопроводов единственный вариант получать эти объемы для Европы — закупать СПГ, стоимость которого варьируется от месяца к месяцу. В ноябре на американском Henry Hub природный газ продавался по 145,61 доллара за тысячу кубометров. Далее — за его транспортировку до мощностей по сжижению — нужно было заплатить 15% стоимости газа, то есть еще до сжижения тысяча кубометров стоила 167,45 доллара. Услуги по сжижению на заводе Sabine Pass обойдутся в 90 долларов за 1000 кубометров, так что цена тысячи кубов повышается до 257 долларов. После этого необходимо оплатить фрахт судна для доставки газа в Европу — это еще порядка 40 долларов за каждую тысячу кубометров. В итоге стоимость американского СПГ по прибытии в ЕС уже приближается к тремстам долларам. В течение всего 2018 года российский газ обходился Европе в среднем по 230 долларов за тот же объем. Это значит, что поставки трубопроводного газа по "Северному потоку — 2" за весь год будут обходиться Брюсселю в 12,6 миллиарда долларов. Аналогичный объем американского СПГ по октябрьским ценам выльется в 16,3 миллиарда. Это значит, что при отказе от строительства "СП-2" Евросоюз будет терять около 3,7 миллиарда в американской валюте. Причем только в том случае, если цены на сжиженный природный газ сохранятся на нынешнем уровне. К слову, с ноября 2015-го по ноябрь года текущего цены на СПГ в Штатах выросли вдвое.

Источник: ria.ru