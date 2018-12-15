Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 декабря 2018

Курды зовут Асада на помощь

О ситуации в Рожаве к исходу 15 декабря 2018 года.1. По заявлению турецких властей, операции в Ираке против Рабочей Партии Курдистана являются первым этапом большой операции в Северной Сирии. Турция решала задача перекрытия транзита оружия из Эрбиля в Сирию, поэтому в последние 48 часов турецкая авиация нанесла большое кол-во авиаударов по объектам связанным с РПК, а турецкий спецназ провел рейды в горных районах Синджара. По заявлению турок – "нейтрализовано 40 боевиков РПК", уничтожено более 60 схронов с оружием и других объектов военной инфраструктуры. Турция будет продолжать проводить эти операции параллельно с контрпартизанскими действия в Африне против YPG и грядущей операцией на севере Сирии. На сегодняшнем митинге Эрдоган прямо заявил, что "Турция похоронит курдских боевиков в тех траншеях, которые они копают вдоль границы".2. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что что в грядущей операции в Северной Сирии Турция будет координировать свои действия с Россией и США, чтобы избежать недоразумений связанных с возможными столкновениями военных с обеих сторон. Координация с Россией очевидно затронет район авиабазы Менаж и Таль-Рифата, а координация с США будет касаться района Манбдиджа и территорий к востоку от Евфрата. Как заявил Калын, Турция не позволит использовать территорию Северной Сирии, как территорию, с которой осуществляется поддержка РПК, в том числе и оружием, которое поставляют в регион США, а также действуют военно-политические структуры связанные с РПК, которые Турция считает террористическими. Данный вопрос обсуждался в ходе последних телефонных переговоров Трампа и Эрдогана, где "друг Реджеп" уведомил агента Дональда, что Турция будет действовать максимально решительно в вопросах борьбы с курдским терроризмом.3.Турецкие СМИ сообщают, что не угрожая напрямую Турции, США пытаются запугивать подконтрольные Турции "зеленые" группировки боевиков, донося до них позицию, что нападение на SDF будет являться нападением на США с очень тяжелыми последствиями для боевиков ССА и прочих "борцов за демократию" с турецким оттенком. Попутно указывается на то, что США не выполняют свои обещания и обманывают Турцию, давая курдам из YPG укреплять приграничные города возводя полевые укрепления в Таль-Абьяде и других населенных пунктах. В городах Рожавы продолжаются массовые митинги протеста против планов Эрдогана, с требованиями к "мировому сообществу" остановить "очередную турецкую агрессию". Турецкие официальные СМИ и соц.сети поражены милитаристическим угаром.4. Командование SDF обвинило Дамаск в том, что Асад сидит и ничего не делает, видя, как Эрдоган собирает войска для вторжения в Рожаву и не хочет совместно с курдами защищать северную границу Сирии от Эрдогана. Достаточно забавное обвинение со стороны SDF, которые отказываются признать власть Дамаска и бегут жаловаться Асаду лишь тогда, когда становится слишком поздно и на горизонте уже появился "заслуженный кракен Ближнего Востока". Можно напомнить, что из-за неприемлемых требований курдов, переговоры в Дамаске фактически провалились. Курды прекрасно знают, что может защитить их от Эрдогана – признать власть Асада, встроить свои вооруженные отряды в сирийские вооруженные силы, разорвать отношения с США и способствовать их уходу из Сирии. Но продолжение шашней с США неизбежно приведет к повторению историй с Киркуком и Африном, так как в этом заинтересованы слишком многие. Тем не менее, SDF выразили готовность продолжить переговоры с Асадом. Среди заявлений со стороны курдов из YPG появился малореализуемый вариант с передачей границы силам Асада, которые могли бы выступить буфером между турками и курдами. Схожие предложения обсуждались и перед вторжением Турции в Африн. В текущем виде это очевидная попытка отделаться малыми уступками, не определяя позицию курдов по отношению к Асаду.В целом, сейчас ситуация очень напоминает неделю предшествовавшую началу операции "Оливковая ветвь", когда на фоне информационной, дипломатической и военной подготовки Турции, курды отчаянно искали возможность избежать турецкого вторжения маневрируя между США и российско-иранской коалицией. Если турецкое вторжение состоится, врядли курды в дальнейшем смогут рассчитывать на сколь-нибудь преемлемые условия участия в формировании пост-военной Сирии.

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Полиция разогнала сторонников ХАМАС в палестинском Хевроне

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«Сделано в стране НАТО» эксперт оценил беспилотники, сбитые над Хмеймимом

Подробности на http://tvzvezda.ru





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Багдади вам врет! Переходите на сторону американской армии

В TheDrive вышел интересный материал на основе рассекреченных документов и записей работы пропагандистских структур США в период боев против ИГИЛ в 2016-2017 годах.Специальная команда пропагандистов была прикомандирована к американским контингентам на Ближнем Востоке и обеспечивала ретрансляцию записанных пропагандистских сообщений (разработанных психологами и специалистами по арабской культуре), которые должны были демотивировать боевиков ИГИЛ, склонять их к сдаче или оставлению удерживаемых позиций.Ниже, ряд примеров аудиосообщений, которые прокручивались для боевиков в Мосуле на арабском и курдском.Кроме того, транслировалось сообщение состоящие из плача и рыданий.Самолет С-139J, который помимо радиоэлектронной борьбы, занимается и разбрасыванием пропагандистских листовок.Акустическое устройство дальнего действия предназначенное для пропагандистского вещания. Устанавливается на Хамви. http://www.thedrive.com/the-war-zone/25504/u-s-psyops-blasted-isis-with-recordings-of-crying-troops-retreating-and-other-confusing-audio – полностью материал здесь

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