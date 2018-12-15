Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 декабря 2018
17:47. 15 декабря 2018 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 21:32 Курды зовут Асада на помощь.
- 16:37 Полиция разогнала сторонников ХАМАС в палестинском Хевроне.
- 15:55 «Сделано в стране НАТО» эксперт оценил беспилотники, сбитые над Хмеймимом.
- 10:46 Багдади вам врет! Переходите на сторону американской армии.
Курды зовут Асада на помощь
О ситуации в Рожаве к исходу 15 декабря 2018 года.
1. По заявлению турецких властей, операции в Ираке против Рабочей Партии Курдистана являются первым этапом большой операции в Северной Сирии. Турция решала задача перекрытия транзита оружия из Эрбиля в Сирию, поэтому в последние 48 часов турецкая авиация нанесла большое кол-во авиаударов по объектам связанным с РПК, а турецкий спецназ провел рейды в горных районах Синджара. По заявлению турок – "нейтрализовано 40 боевиков РПК", уничтожено более 60 схронов с оружием и других объектов военной инфраструктуры. Турция будет продолжать проводить эти операции параллельно с контрпартизанскими действия в Африне против YPG и грядущей операцией на севере Сирии. На сегодняшнем митинге Эрдоган прямо заявил, что "Турция похоронит курдских боевиков в тех траншеях, которые они копают вдоль границы".
2. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что что в грядущей операции в Северной Сирии Турция будет координировать свои действия с Россией и США, чтобы избежать недоразумений связанных с возможными столкновениями военных с обеих сторон. Координация с Россией очевидно затронет район авиабазы Менаж и Таль-Рифата, а координация с США будет касаться района Манбдиджа и территорий к востоку от Евфрата. Как заявил Калын, Турция не позволит использовать территорию Северной Сирии, как территорию, с которой осуществляется поддержка РПК, в том числе и оружием, которое поставляют в регион США, а также действуют военно-политические структуры связанные с РПК, которые Турция считает террористическими. Данный вопрос обсуждался в ходе последних телефонных переговоров Трампа и Эрдогана, где "друг Реджеп" уведомил агента Дональда, что Турция будет действовать максимально решительно в вопросах борьбы с курдским терроризмом.
3.Турецкие СМИ сообщают, что не угрожая напрямую Турции, США пытаются запугивать подконтрольные Турции "зеленые" группировки боевиков, донося до них позицию, что нападение на SDF будет являться нападением на США с очень тяжелыми последствиями для боевиков ССА и прочих "борцов за демократию" с турецким оттенком. Попутно указывается на то, что США не выполняют свои обещания и обманывают Турцию, давая курдам из YPG укреплять приграничные города возводя полевые укрепления в Таль-Абьяде и других населенных пунктах. В городах Рожавы продолжаются массовые митинги протеста против планов Эрдогана, с требованиями к "мировому сообществу" остановить "очередную турецкую агрессию". Турецкие официальные СМИ и соц.сети поражены милитаристическим угаром.
4. Командование SDF обвинило Дамаск в том, что Асад сидит и ничего не делает, видя, как Эрдоган собирает войска для вторжения в Рожаву и не хочет совместно с курдами защищать северную границу Сирии от Эрдогана. Достаточно забавное обвинение со стороны SDF, которые отказываются признать власть Дамаска и бегут жаловаться Асаду лишь тогда, когда становится слишком поздно и на горизонте уже появился "заслуженный кракен Ближнего Востока". Можно напомнить, что из-за неприемлемых требований курдов, переговоры в Дамаске фактически провалились. Курды прекрасно знают, что может защитить их от Эрдогана – признать власть Асада, встроить свои вооруженные отряды в сирийские вооруженные силы, разорвать отношения с США и способствовать их уходу из Сирии. Но продолжение шашней с США неизбежно приведет к повторению историй с Киркуком и Африном, так как в этом заинтересованы слишком многие. Тем не менее, SDF выразили готовность продолжить переговоры с Асадом. Среди заявлений со стороны курдов из YPG появился малореализуемый вариант с передачей границы силам Асада, которые могли бы выступить буфером между турками и курдами. Схожие предложения обсуждались и перед вторжением Турции в Африн. В текущем виде это очевидная попытка отделаться малыми уступками, не определяя позицию курдов по отношению к Асаду.
В целом, сейчас ситуация очень напоминает неделю предшествовавшую началу операции "Оливковая ветвь", когда на фоне информационной, дипломатической и военной подготовки Турции, курды отчаянно искали возможность избежать турецкого вторжения маневрируя между США и российско-иранской коалицией. Если турецкое вторжение состоится, врядли курды в дальнейшем смогут рассчитывать на сколь-нибудь преемлемые условия участия в формировании пост-военной Сирии.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Полиция разогнала сторонников ХАМАС в палестинском Хевроне
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«Сделано в стране НАТО» эксперт оценил беспилотники, сбитые над Хмеймимом
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Багдади вам врет! Переходите на сторону американской армии
В TheDrive вышел интересный материал на основе рассекреченных документов и записей работы пропагандистских структур США в период боев против ИГИЛ в 2016-2017 годах.
Специальная команда пропагандистов была прикомандирована к американским контингентам на Ближнем Востоке и обеспечивала ретрансляцию записанных пропагандистских сообщений (разработанных психологами и специалистами по арабской культуре), которые должны были демотивировать боевиков ИГИЛ, склонять их к сдаче или оставлению удерживаемых позиций.
Ниже, ряд примеров аудиосообщений, которые прокручивались для боевиков в Мосуле на арабском и курдском.
«Вы сожалеете о том, что выбрали эту жизнь с Da'esh [другое название ИГИЛ]? Вы, вероятно, скучаете по своей семье дома … Или, может быть, вам не хватает комфорта в вашей жизни до Даеш … Электричество, которое работает весь день … Или возможность смотреть телевизор или свободно пользоваться Интернетом … присоединяйтесь к своим товарищам сейчас, когда они уже спасли свои жизни, оставив Даеш».
«Я не знаю, смеяться над тобой или жалеть тебя, брат. Вы присоединились к Даешу, чтобы сражаться и быть частью чего-то. Но смотри! Иностранным бойцам платят больше, чем вам; они получают лучшую еду, лучшие места для жизни и военные трофеи. Что вы получаете? Честно говоря, мой друг, вас обманули! Даэш был бы ничем без тебя, и смотри, с тобой едва ли обращаются лучше, чем с неверующим и вражеским узником. Вы на это подписались?
«Крысам Даеш: выкопайте столько туннелей и траншей, сколько пожелаете, и спрячьте столько контейнеров [тайников], сколько пожелаете. Клянусь Аллахом, мы знаем все эти вещи, где они находятся и что в них. Мы даже знаем, в какую одежду вы переодеваетесь в ваших домах. Даст Бог, мы идем! И мы шагаем по вашим головам.
«Отступить! Они повсюду! (Пауза со статическими помехами) Почему никто не отвечает мне? Вам нужно вернуться назад! Мы не сможем удержать нашу позицию, если вы не отступите, вы будете захвачены! (Пауза со статическими помехами) Если Вы можете услышать, я отступаю, я не слышу вас. Вы должны отступить сейчас, или вы будете убиты! Есть там кто-нибудь? (Статика, которая исчезает) "
Кроме того, транслировалось сообщение состоящие из плача и рыданий.
Самолет С-139J, который помимо радиоэлектронной борьбы, занимается и разбрасыванием пропагандистских листовок.
Акустическое устройство дальнего действия предназначенное для пропагандистского вещания. Устанавливается на Хамви.
http://www.thedrive.com/the-war-zone/25504/u-s-psyops-blasted-isis-with-recordings-of-crying-troops-retreating-and-other-confusing-audio – полностью материал здесь
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com