Операция Integrity Initiative: The Institute for Statecraft
12:33. 15 декабря 2018 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Хакеры из Anonymus продолжают выкладывать по частям большую утечку об операциях британских спецслужб в Европе проходивших в рамках программы Integrity Initiative.
В очередной порции разоблачений https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all-part-3/ рассказывается о деятельности института Statecraft, а также агентах влияния в Италии, Франции и Шотландии.
Из интересного:
1. Ми-6 платила деньги своим же агентам, чтобы те фабриковали доказательства причастности России к организации референдума о выходе Каталонии из состава Испании, для последующих обвинений России во вмешательстве в испанские дела.
2. На деньги британской разведки была организована кампания по дискредитации Джереми Корбина и его окружения, что фактически делалось в интересах кабинета Терезы Мэй. По сути, разведка выступила инструментом внутриполитической борьбы.
3. Агенты влияния Ми-6 в разных странах должны были постоянно муссировать тему причастности России к отравлению Скрипаля, дабы создать почву для дипломатического осуждения России.
4. В 2014 году один из функционеров сети предлагал заминировать гавань Севастополя и запереть в бухте Черноморский флот, с последующими демонстрациями военного присутствия НАТО в Черном море.
5. Institut for Statecraft https://www.statecraft.org.uk/ во главе с директором Кристофером Донелли оказался по сути сливным бочком британской разведки и частью инфраструктуры операции ИИ.
6. В документах высказывается сожаление, что влияние России сильно в тех странах, где не завершена люстрация в отношении людей получивших образование в СССР (документ был написан раньше, чем произошла люстрация выпускников МГИМО в Польше).
7. Предполагалось договориться с Ющенко, чтобы он рассказал миру, что Скрипаль не первый, кто стал жертвой "жестокости" России, связав "покушение на Скрипаля" с "отравлением" Ющенко в 2003 году.
8. Подчеркивается необходимость использования видных общественных деятелей для трансляция тезисов выгодных операции ИИ. Например, известного футболиста Гари Линикера во время чемпионата мира по футболу в России.
Ну и мякотка про таксу оплаты "общественных расследователей" дела Скрипалей в социальных сетях.
Первая фаза
Участники подготовки отчетов по "делу Скрипалей" получат от 7500 до 10000 фунтов стерлингов, в зависимости от объема деятельности.
Обратите внимание, что расходы включают в себя время мониторинг, таргетинг, отчетность и аналитику. Ожидается, что будут рассмотрены миллионы аккаунтов.
Предполагаемое время: 75-100 часов.
Второй этап
Регулярный мониторинг социальных сетей (и выгодных и невыгодных трактовок истории для Британии) по разным категориям в зависимости от объемов работы:
Ежедневно – 200 фунтов стерлингов в день
Еженедельно – £ 1300 в неделю
Ежемесячно – 3000 фунтов стерлингов в месяц
Все цены указаны в фунтах и облагаются НДС.
Что примечательно, уже сегодня часть опубликованных документов оказались удалены или недоступны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com