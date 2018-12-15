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Нефакт. Выпуск №125

15:55. 15 декабря 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

В 1942 году в концлагере Кюстрин оказался военный хирург Георгий Синяков. За 3 года пребывания за колючей проволокой этому человеку удалось наладить канал для регулярных побегов заключенных. Кроме того, Синяков возглавил подпольный лагерный комитет и подготовил масштабное восстание заключенных. Ведущий программы «НЕ ФАКТ» Арарат Кещян узнает, как Синякову помог граф Монте-Кристо, разберется в хитроумной схеме побегов, а также попытается выяснить, как русскому доктору удалось спасти от смерти 3 тысячи заключенных.


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Источник: www.youtube.com

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