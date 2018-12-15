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Мозг воспринимает фантазии почти как реальность

21:50. 15 декабря 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:


Представьте себе лающую собаку, косматого паука или ещё что-нибудь страшное – мозг и тело среагируют так же, как будто вы столкнулись с ними на самом деле. Однако страх пройдёт, если несколько раз нарисовать в своём воображении подобную пугающую картинку, находясь при этом в безопасности.

Как утверждают учёные из Университета Колорадо в Боулдере и Школы медицины Икана, воображение может быть мощным инструментом, помогающим людям преодолеть свои страхи и расстройства, сопровождающиеся тревожными состояниями.

Приблизительно каждый третий американец страдает тревожными расстройствами, в том числе фобиями; у 8 процентов наблюдается посттравматический стресс. С 1950-х годов в качестве первоочередного лечения врачи использовали «терапию воздействия». Пациентам предлагалось посмотреть своим реальным или воображаемым страхам в лицо, находясь в безопасной контролируемой обстановке. Результаты были положительными, но до сих пор учёным очень мало было известно о том, каким образом этот метод воздействует на мозг.

Как отметила аспирантка кафедры психологии и неврологии Марианна Кумелла Реддан, новые открытия помогают преодолеть давний разрыв между клинической практикой и когнитивной нейробиологией. Это первое нейробиологическое исследование, которое показывает, что если прокручивать в воображении какую-либо угрозу, её восприятие мозгом действительно может измениться.

В исследовании были задействованы 68 здоровых человек, которых «приучили» к тому, что за определённым звуком следовал безболезненный, но неприятный удар током. Участников разделили на три группы. Первым дали прослушать указанный звук, вторых попросили воспроизвести его в голове, третьим было сказано представить что-либо приятное – например, пение птиц или шум дождя. При этом удара током не последовало ни для кого из участников.

В ходе эксперимента учёные измеряли активность мозга и общую реакцию организма. В первых двух группах результаты оказались удивительно схожими: активизировались слуховая зона коры, прилежащее ядро (которое отвечает за формирование страха) и вентромедиальная префронтальная кора (связанная с риском и отвращением). При повторении испытания участники продемонстрировали затухание реакции, то есть раздражитель, ранее вызывающий опасения, перестал действовать таким образом. Можно сказать, мозг отучился бояться этого звука.

Примечательно, что в группе, которая представляла пение птиц и шум дождя, результаты были иными – у них их реакция на звук сохранялась.

«По мнению многих, для преодоления страха или негативных эмоций нужно представить что-то хорошее. На самом деле, с точностью до наоборот: нужно воспроизвести в голове то, чего вы боитесь, но без негативных последствий», – отметил директор Лаборатории конгитивной и аффективной нейробиологии Тор Вейджер.

Как показало предыдущее исследование, если представлять себе какое-либо действие, это может активировать и укреплять участки мозга, участвующие в его реальном исполнении. Например, если нарисовать в воображении игру на пианино, могут усилиться нейронные связи в областях, связанных с пальцами. Кроме того, было установлено, что наши воспоминания могут обновляться добавлением новых деталей. Результаты нынешнего исследования говорят о том, что воображение может оказать в этом большую помощь, чем считалось ранее.

Как пояснила Реддан, если у человека есть какие-либо неприятные воспоминания, с помощью воображения их можно пересмотреть и закрепить обновлённые, изменив свои эмоции по этому поводу. Исследовательница подчеркнула, что даже такая простая вещь, как представление себе одного звука, задействовала сложные цепочки мозга. Активность мозга в соответствующей группе была намного разнообразнее, чем у тех, кто этот звук слышал в действительности.

По мнению Вейджера, воображением необходимо управлять – его можно использовать конструктивно, чтобы придать форму тому, что мозг узнал на опыте.

Можно подытожить, что воображение становится всё более распространенным инструментом в работе врачей, в связи с чем необходимо проведение дополнительных исследований.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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