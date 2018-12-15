МОК требует от российских бобслеистов вернуть медали сочинской Олимпиады

Международный олимпийский комитет потребовал от Алексея Воеводы, Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова вернуть золотые медали, которые они завоевали на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях по бобслею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Воевода должен вернуть две золотые медали Олимпиады в связи с тем, что в феврале Спортивный арбитражный суд поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать его результаты на Играх в Сочи в связи с нарушением антидопинговых правил. Негодайло и Труненков изначально тоже были наказаны МОК, однако их суд оправдал полностью.

"МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях", - говорится в сообщении организации.

Ранее МОК потребовал вернуть две золотые медали Сочи от Александра Зубкова, который также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Вместе с Воеводой он завоевал золото в двойках, с Негодайло и Труненков - в четверках.

Отметим, что Касьянов, Пушкарев и Хузин продолжают выступления за сборную России. В конце ноября 2017 года они были отстранены, однако дисциплинарная панель IBSF отменила это решение , и спортсменам тогда не пришлось пропускать этапы Кубка мира. IBSF ранее также уже отстраняла Зубкова , запретив главе федерации участвовать в соревнованиях в любом качестве.

Александр Зубков в настоящее время продолжает возглавлять Федерацию бобслея и скелетона России (ФБСР), Алексей Воевода также завершил спортивную карьеру и стал депутатом от "Единой России" .

Отметим, что обвинения в допинговых махинациях не помешали Зубкову занимать и переизбираться на пост главы федерации. Он не стал оспаривать обвинительные вердикты в международных судах, однако преуспел в местных. Мосгорсуд недавно присвоил ему уникальный титул "олимпийского чемпиона на территории РФ", позволяющий продолжить получать пожизненную президентскую стипендию.

Источник: www.newsru.com