Главная » Невероятное в мире, Политика

Красный Лион

22:33. 15 декабря 2018 Просмотров - 345 2 коммент. Опубликовал:


Демонстрация лионских студентов и старшеклассников 13 декабря 2018 года.





















Это смертельный удар по социальному завоеванию нашего класса. Как сказал товарищ Анри Красуцкий, великий коммунист, великий профсоюзный деятель и великий оппозиционер: «работодатели никогда не разоружаются».
Сегодня мы сталкиваемся с этой правдой. Социальное обеспечение, страхование по безработице, минимальная заработная плата, право на образование и профессиональную подготовку, трудовое право … это все, что мы оторвали от работодателей, и теперь мы возвращаемся без уступок, доказывая неизбежную реальность о классовом насилии, об отсутствии решения для пролетариата в капитализме.

Пока эксплуататоры существуют, мы будем эксплуатироваться, пока работодатели наполняют свои карманы потом наших лбов, у нас не будет ни достоинства, ни свободы.
Единственное решение – революция! Захват власти рабочим классом, рабочими.
Мы одни производим богатство, мы одни можем решить, как оно должно быть распределено.
Для общества труда, достоинства и мира. За социализм! Один путь, один кулак: организуй свой гнев!
Борьба классовая против класса!

https://www.facebook.com/mjcflyon/posts/1155727707932058 – ссылка на группу лионских коммунистов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: коммунизм, левые, лион, макрон, протесты, фотографии, Франция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Маршал Язов о чудовищной лжи и правде о Сталине
...Самолёты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, ...насмешка над страной, над Красной Армией.Нам нужны не МиГи...в Москве известный немецкий писатель Лион Фейхтвангер, размышляя о Сталине,...Виссарионович Сталин. Так, что Лион Фейхтвангер не ошибся в ...
История одного бунта
..., вся комиссия, все красные, ножонками переступают…»Районное начальство...из него — пятнадцать мил­лионов рублей. Житенев в наручниках,...мои мозги? В пятнадцать мил­лионов! Говорят: «Ты, Игорек... история не кончилась. Красные победили, советская власть заморозила...
Подборка материалов из соцсетей: Форма воды, западные сериалы и телеканал Карусель
...логики10 Профессионально торгуем смертью11 Лион или Олень?12 Урок..., забрёл в алкогольный магазин «Красное и Белое». К сожалению,...увидел у одного работника Красное&Белое. Ядо-точки расползаются... правду!» Источник: Группа Вконтакте Лион или Олень? Мотиватор от ...
Что было 30 сентября. Новости наоборот
... займа бы принесли большую прибыль. "Лион" (Лион) – "Валенсия" (Валенсия) – 0:1 (0... окрашивают помидоры за сутки в красный цвет, утверждая что это и... 5 звезд с памятника солдатам Красной Армии. - Позже эти звезды обнаружили...
Сталин об атомном оружии: долгой монополии у США не будет
... своими соратниками Сталин – последняя тайна «красного императора»  ПГР в Екатеринбурге представило... наказывал предателя Беседа Сталина с Лионом Фейхтвангером — 2 Беседа Сталина с... Лионом Фейхтвангером Сталин и наше бессознательное ...
Константин Симонов о Сталине
... своими соратниками Сталин – последняя тайна «красного императора»  ПГР в Екатеринбурге представило... наказывал предателя Беседа Сталина с Лионом Фейхтвангером — 2 Беседа Сталина с... Лионом Фейхтвангером Сталин и наше бессознательное ...

2 коммент.»

  • 10597 9007
    Ирбис 16 декабря 2018 в 15:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да красивые слова и не более! Когда дело дойдёт до очередных выборов, то все как по приказу мирового правительства проголосуют за очередного ставленника мирового сионизма. Президент Франции Макрон, это и есть вся суть интеллекта французского общества и по тому мне просто смешно. Макрон да же при выборах не скрывал того что собирался сделать в экономике Франции и большинство его подержала, а теперь по чему то жнут машины таких же как они и громят магазины мелких торговцев. а не разбивают свои тупые головы об стенки, за то что именно так они сами и проголосовали!

    Ответить
  • 2459 2237
    жора шапов 16 декабря 2018 в 15:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Никто не будет смотреть на голосование. Назначат , и всё.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>