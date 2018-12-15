Красный Лион
22:33. 15 декабря 2018 Просмотров - 345 2 коммент. Опубликовал: brahman
Демонстрация лионских студентов и старшеклассников 13 декабря 2018 года.
Это смертельный удар по социальному завоеванию нашего класса. Как сказал товарищ Анри Красуцкий, великий коммунист, великий профсоюзный деятель и великий оппозиционер: «работодатели никогда не разоружаются».
Сегодня мы сталкиваемся с этой правдой. Социальное обеспечение, страхование по безработице, минимальная заработная плата, право на образование и профессиональную подготовку, трудовое право … это все, что мы оторвали от работодателей, и теперь мы возвращаемся без уступок, доказывая неизбежную реальность о классовом насилии, об отсутствии решения для пролетариата в капитализме.
Пока эксплуататоры существуют, мы будем эксплуатироваться, пока работодатели наполняют свои карманы потом наших лбов, у нас не будет ни достоинства, ни свободы.
Единственное решение – революция! Захват власти рабочим классом, рабочими.
Мы одни производим богатство, мы одни можем решить, как оно должно быть распределено.
Для общества труда, достоинства и мира. За социализм! Один путь, один кулак: организуй свой гнев!
Борьба классовая против класса!
https://www.facebook.com/mjcflyon/posts/1155727707932058 – ссылка на группу лионских коммунистов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Да красивые слова и не более! Когда дело дойдёт до очередных выборов, то все как по приказу мирового правительства проголосуют за очередного ставленника мирового сионизма. Президент Франции Макрон, это и есть вся суть интеллекта французского общества и по тому мне просто смешно. Макрон да же при выборах не скрывал того что собирался сделать в экономике Франции и большинство его подержала, а теперь по чему то жнут машины таких же как они и громят магазины мелких торговцев. а не разбивают свои тупые головы об стенки, за то что именно так они сами и проголосовали!
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Никто не будет смотреть на голосование. Назначат , и всё.