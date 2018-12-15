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Классификация и типизация всепропальщиков

21:45. 15 декабря 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


Уже и товарищ Данилов в своём видеоблоге, и товарищ Мараховский в одной из статей затронули вскользь тему мотивации тех, кто каждый день «радует» нас очередными потоками сознания в стиле «Сегодня Родина гибнет особенно сильно» ©

Было бы неправильно сводить всё это исключительно к деньгам (как обычно они пишут в адрес «охранителей») и козням Госдепа. Хотя недавно «Радио Свобода» и публиковало письмо разоблачённого предателя, где он заявляет, что он идейный и предавал «ради лучшей России», но деньги при этом брал.

Итак, давайте попробуем классифицировать и типизировать всепропальщиков (при этом учитывая, что некоторые подопытные могут сочетать различные признаки в себе, а также переходить из категории в категорию).

1. «Бывшие с надеждой». Это люди, ранее находившиеся во властной обойме, и по разным причинам вылетевшие из неё. Критикуя власть, они преследуют две цели:

а) напоминают всем (и, как они надеются, власти в том числе) о своём существовании;

б) надеются сторговаться и выторговать взамен на своё молчание или деньги, или возвращение во властные кабинеты.

Но это так не работает. Волчий билет – это волчий билет. И единственный, кто из критиков власти смог вернуться на какие-то должности – это Кудрин. Причём не из-за самой критики, а из-за своих связей в т.ч. за пределами России. Но и его поставили на должность, где он может только издалека следить за финансовыми потоками, не имея возможности ими управлять. Видит око, зуб неймёт.

Характерные представители подвида – Делягин, Исаев.

2. «Бывшие без надежды». Это те, кто вылетел из власти «надёжно». Обычно, с открытыми против них уголовными делами за хищения и коррупцию. Эти почти всегда бегут за границу, и уже оттуда обличают «преступную власть, частью которой были не так давно».

Большинство из них ещё старые ельцинские кадры, и в «благословенные девяностые» воровали как не в себя. И все их «разоблачения» сводятся к «я бы на месте власти воровал бы, а значит и они воруют (а мне завидно)».

Характерные представители – Кох, Рабинович, Пономарёв.

Тут градация весьма условна, потому что некоторые то пытаются подлизаться к власти (и через знакомых безуспешно пытаются торговаться), то бегут на очередную «болотную» с мотивацией «а вдруг выгорит». Идейности там ноль, чисто мелкий карьеризм.

3. «Бывшие-наёмники». Это люди, которые раньше работали на власть, а потом стали работать на оппозицию. Без эмоций, просто там больше платят.

Некоторые, если платят, даже готовы устраивать показушные поединки с престарелым Сванидзе или фальшиво петь «Интернационал» (но если поднять архивы, то это же существо ещё недавно вещало про «преступления сталинизма», просто тогда заказ был другой).

Характерные представители – Доренко, Шевченко.

4. «Недооценённые гении». Эти приезжают в Москву, думая, что им тут (за реальные или, чаще, мнимые достижения) расстелют красную дорожку и на блюдечке с голубой каёмочкой вынесут гражданство, ключи от квартиры, звезду Героя и денежную должность (как вариант – передачу в прайм-тайм на федеральном канале). А когда им говорят «Москва слезам не верит, вот тебе станок – паши», обижаются и едут в Гомель, разоблачать оттуда «неправильный режим». Побухивая в процессе.

Характерный представитель – Максим Равреба.

5. «Спасители». Вернее, пациенты с комплексом Спасителя.

Их мышление описывается «Единственный, кто может спасти Россию – это я. А если мне не дают этого сделать, то она обречена».

В особо запущенных случаях, как пел Бутусов (я чуть подправил) «Я смотрел в их лица и не мог им простить, что у них нет меня, но они могут жить». То есть «эта страна не приемлет меня в качестве Спасителя, поэтому она должна быть уничтожена».

Характерные представители – Игорь Гиркин, Владимир Кучеренко (Максим Калашников).

6. «Аферисты». Просто монетизируют протестные настроения. На мотив известной песенки: здесь донатик, там грантик, а где-нибудь транш. Кому 15 суток и штраф, а кому – домик в Лихтенштейне и отдых во Франции.

Характерные представители – Навальный и Волков.

7. «Тусовщики». Идеология – ничто, движуха – всё. Позавчера он нацбол, вчера тусит с Быковым и Навальным, потом поехал в Новороссию, а сегодня уже поёт «Интернационал» вместе с Шевченко.

Характерный представитель – Прилепин. Впрочем, сам Лимонов примерно такой же.

8. «Пострадавшие» и их наёмники. Олигархов, которых власть «обидела» за последние несколько лет – полно. У одних вернули в госсобственность незаконно приватизированное, у других закрыли их карманные «стиральные» и конвертационные банки. И у большинства из них есть свои подконтрольные СМИ. Которые каждый день вещают «всё плохо и будет ещё хуже». У их хозяев – да, бесспорно. Но вся Россия тут при чём?

Характерный пример – Малофеев и его верный Пронько.

Теоретически, кстати, все эти «Медузы» и «МБХ-медиа» тоже можно было бы отнести к данной категории. Но Ходорковским уже давно управляет МИ-6…

9. «Идеалисты-перфекционисты». Многие сталкивались с подобным в отношениях с противоположным полом. «Ты не соответствуешь моим невротическим представлениям об идеале, поэтому я буду тебя ненавидеть». Принимать человека (а в данном случае страну) «как есть» они не могут, безусловная любовь им неведома, и поэтому они искренне ненавидят «эту страну».

Как вариант, тоже близкий к поведению некоторых в отношениях, «мне слишком мало дают, чтобы я любил». Шкурно, мещански, пошло.

10. «Неудачники». Это преимущественно рядовые «оппозиционеры». Которым страшно признаться, что их личные неудачи – это результат их личной лени, некомпетентности и инфантильности. «Власть виновата» вещать гораздо проще. «Мне 45, но до сих пор нет ни работы, ни семьи – это Путин виноват». И как бы они не прикрывали это идейностью (коммунистической, монархической или националистической – без разницы), но за всем этим слишком часто явно проступает личная неудовлетворённость жизнью.

11. «Кастрюльки». Майданутые из Украины, которые выдают себя за россиян и которым обидно, что их страна единственная превратилась в Руину, и они хотели бы, чтобы и в России победила «гидность».

И лишь последнюю, двенадцатую, категорию составляют прямые предатели, работающие на западные спецслужбы и вещающие о скором крахе России.

Так что когда они пишут, что «не всё однозначно» – это правда. У некоторых категорий мотивация ненависти к России не в деньгах, а в личных проблемах, как самореализации, так и психологических. Но в подавляющем большинстве случаев к той или иной идеологии это имеет самое слабое отношение (сколько бы ей не прикрывались).

Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
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