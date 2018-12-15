Геоэкономическая ущербность России

— Мир достаточно динамично отошел от биполярной модели, когда было очевидно противостояние двух систем. Потом был, как пишут некоторые авторы, однополярный период. Потом постепенно происходил процесс формирования полицентричного мира. Видимо, с такими событиями, как выборы в США, брекзит мы видим, как одна сторона пытается вернуть мир к однополярной модели… Одним из возможных сценариев развития является движение в сторону новой биполярности с элементами холодной войны. На одном полюсе — США, страны НАТО и Япония, на другом — Россия, Китай, Иран и, по-видимому, Северная Корея. Реализация этого сценария не очень соответствует интересам России, какое-то время, благодаря высокому профессионализму наших внешнеполитических служб, сильной модернизации армии, скорости принятия решения, мы можем лидировать в этом тандеме, но через 10–15 лет, очевидно, мы превратимся в младшего партнера Китая и вынуждены будем обслуживать чужие национальные интересы. Тем не менее Китай — безусловно важный партнер, и России нужно углублять это сотрудничество, особенно в высокотехнологичных секторах

Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д. э. н., профессор

— За последние 10 лет российская экономика выросла на 4%, а мировая — на 20%. Чтобы вернуть России ее долю в мировой экономике по состоянию на 2013 год, нам требуется следующие 10 лет расти среднегодовыми темпами около 5%. Задача практически невыполнимая. Это говорит о том, как жестко формируется экономическая повестка для нас. Мы либо сможем это сделать, либо будем вынуждены столкнуться с ситуацией, когда наша страна не сможет защитить тот комплекс национальных интересов, которые она сформулировала в течение последних 10–15 лет

Виктория Перская, директор Института исследований Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д. э. н., профессор

— Одной из сложнейших проблем биполярности будет усиление диспроциональности развития территорий и доходов граждан. Даже для США, по данным Брукингского института, в крупных городах уровень неравенства (разница 1% самых богатых и 1% самых бедных людей. — Прим. ред.) составляет 40–42%, а для мелких городов он достигает 60%. Это высочайшая степень социальной напряженности — в Соединенных Штатах.

Второй очень важный момент: США играют роль эмитента мировой валюты. А насколько долго выдержит государственный бюджет эту долговую нагрузку? Не станет ли это очередным пузырем? Только 2018 год принесет 2 триллиона долларов нагрузки на бюджет США, увеличения госдолга, потому что они сократили налогопоступление за счет реформы и ждут, что придут иностранные инвесторы и будет привнесено производство, но при этом расходы на вооружение продолжат расти.

— Одной из сложнейших проблем биполярности будет усиление диспроциональности развития территорий и доходов граждан. Даже для США, по данным Брукингского института, в крупных городах уровень неравенства (разница 1% самых богатых и 1% самых бедных людей. — Прим. ред.) составляет 40–42%, а для мелких городов он достигает 60%. Это высочайшая степень социальной напряженности — в Соединенных Штатах.

Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корреспондент РАН

— В экономике мы видим, что Китай и Штаты, несмотря на все сложности даже с приходом Трампа, отрываются, в том числе по прогнозам PWC, очень сильно к 2050 году. Китай сегодня — мировая фабрика, и я бы заострил ситуацию: Китай производит практически все. Наша евразийская интеграция испытывает из-за этого колоссальный прессинг, потому что нам не нужно между собой поставлять части и компоненты: все поставит Китай — и части, и компоненты, и готовые изделия. Китай — и главный кошелек США как главный акцептор их государственных ценных бумаг. США же удерживают, очевидно совершенно, критическое технологическое лидерство. Мы видим, как усиливается борьба за ключевых партнеров. При всей расплывчатости внешнеэкономических ориентиров, США усилили борьбу за Индию, причем очень серьезно — предлагают ей соглашения о свободной торговле, то же делает и Китай. Свежий доклад Мюнхенской конференции по безопасности также говорит о том, что формируется биполярность при серьезной роли России и Европейского союза. Для нас это очень важно, потому что это не столько научная дискуссия, сколько понимание, какие акценты нам делать в политике.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

— Вариант однополярного мира, на который столь многие уповали в 1990-е годы, оказался иллюзией, и сейчас о выражении «милосердный гегемон» уже мало кто вспоминает. Вариант полуторного мира, во главе с теми же США, опирающимися на Евросоюз, также нельзя рассматривать, так как очевидно, что Вашингтон бесповоротно взял курс на пересмотр своих внешнеполитических приоритетов в пользу Азии. Что касается Брюсселя, то многие стремятся добиться в ЕС стратегической автономии: это записано в концепции глобальной стратегии Евросоюза, которая была принята в июне 2016 года…

Конечно, чем больше субъектов принятия решений, тем, как правило, труднее этого решения достичь, но этому должна существовать лучшая альтернатива, а в данном случае это означало бы консервацию механизма глобального регулирования во главе с США, а значит, предполагало бы возможность остановить развитие полицентризма… Мне представляется, что современная история показала: сокращение количества субъектов-лидеров может приводить, как правило, к неблагоприятным последствиям для тех, кто формально оказывается в выигрыше. Так, развал СССР предоставил США беспрецедентные возможности закрепиться в качестве единственной сверхдержавы, но этого же не произошло! Напротив, исчезновение основного соперника, своего рода контрфорса Вашингтона в мировой политике постепенно привело к деградации качества американского лидерства и лишь ускорило процессы ослабления мощи Соединенных Штатов. Институт государства, в частности национального государства, хотя не все государства являются национальными, в XXI веке будет задавать тон региональному и глобальному развитию. Судя по всему, это факт, и все рассуждения о том, что модель, похожая на Евросоюз, может где-то быть реплицирована, не поддерживаются историей.

Михаил Ершов, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, член Президиума ВЭО России, д. э. н., профессор

— Путин сам несколько лет назад говорил, что финансовая экономика используется как мощный инструмент политического давления, и действительно, сейчас мы видим, как вторая волна санкций практически это подтверждает. Но при этом все экономические подходы и рычаги, и балансировка этих подходов, конечно, очень индивидуальны. В связи с этим, перелистывая архивы по проблеме Японии, и наткнулся на очень интересную цитату из журнала The Economist: «Япония хорошо освоила искусство открываться на ее условиях, а политика опоры на собственные силы, а не на иностранные инвестиции, и защита национальных компаний и банков позволили Японии достичь одной из основных целей — финансовой независимости». Есть над чем подумать. О более позднем этапе развития — 2014–2015 годах — МВФ писал: «Либерализация денежно-кредитной политики и бюджетные стимулы позволили Японии добиться впечатляющего оживления экономической активности», а МВФ всегда выступал против бюджетных стимулов и либерализации, но был вынужден это признать. В этой связи у экономики России и дружественных стран, конечно, с точки зрения этих подходов есть еще очень большой и пока мало использованный потенциал того, как выстраивать такие национальные несущие точки опоры с точки зрения формирования устойчивых основ, которые бы позволили адекватно реагировать на существующие вызовы. Геоэкономические, финансовые, политические рычаги решения, которые в последнее время рассматриваются все чаще и чаще заслуживают тем более пристального внимания.

P.S.

Получается, что-бы не стать младшими партнёрами Российская экономика должна расти сумасшедшими темпами? Но ведь такое при нынешней социально экономической формации, ошибочно (а скорее всего специально) внедрённого в Российскую действительность не возможно, даже если в нашу экономику иностранные инвесторы выстроятся в очередь. И какие бы меры не предпринимала власть России, в долгосрочной перспективе всё будет давать лишь временный эффект. А дело в том, что наше общество, в своём большинстве так и не приняло капитализм. А власти, вместо того, что-бы тешить себя иллюзиями, относительно роста экономики, необходимо трезво взглянуть на вещи и на конец понять ситуацию в целом, иначе недавние выступления населения во Франции, ей покажутся детским лепетом. Но пока власть имущие слепы и глухи.

С уваженим, jackomb.