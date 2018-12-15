Аляску в обмен на выход США из договора о РСМД

Источник: www.golosagorodov.info

Может ли современная Россия вернуть Аляску юридически под свою юрисдикцию?



Любопытную идею выдвинул недавно известный политический деятель и писатель Николай Викторович Стариков. В связи с заявлениями американского президента Трампа о выходе из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) он предложил руководству РФ в свою очередь заявить о выходе в одностороннем порядке из договора 1867 года о продаже США Аляски и тем самым начать процедуру её возвращения России.

При этом для этого шага можно было бы привести точно такое же обоснование, как это сделали американцы в отношении РСМД: договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности. А что, вполне в духе времени.

Можно при этом голословно заявить, что в разрыве договора виноваты США, так как не выполнили всех его условий. Пусть потом разбираются, что они нарушили. Поскольку сами американцы при обосновании своих обвинений для выхода из договоров предъявлением доказательств об их нарушении не заморачиваются.

Так что Россия вправе сделать то же самое. Конечно, это заявление Стариковане более чем шутка, которая особого внимания не привлекла. Приведена она лишь с целью иллюстрации тех неблаговидных приемов, которые американские власти широко применяют в практике международных отношений.

А мы вернемся к теме о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки в конце XIX века. Тем более, что эта история достаточно часто муссируется в нашей стране в быту и даже в СМИ, обросла многочисленными мифами и легендами.

Заглянем для начала в историю освоения русскими Аляски. Многие исторические документы указывают на то, что Аляску русские промышленники начали осваивать в первой трети XVIII века. Но вот откуда они туда проникали: из центральных районов России или из Калифорнии, где с давних пор были русские поселения – источники умалчивают.

При этом утверждается также, что Аляска якобы была открыта во время так называемой Великой Северной экспедиции 1733–1743 годов под руководством Беринга и Чирикова, то есть позднее поездок туда русских промышленников.

Как ни странно, однако во многих официальных документах отмечается,что результаты, полученные в ходе этих экспедиций, хранились в России как величайшая тайна и не публиковались. Имена Беринга и Чирикова длительное время оставались неизвестными, также как и сведения о самих этих экспедициях. Лишь значительно позднее немецкий историк на русской службе Миллер якобы «восстановил всю коллективную работу русских землепроходцев-исследователей XVII и XVIII веков».

На фоне этой достаточно необычной информации из официальных источников версия А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского выглядит более убедительной. Они доказывают, что значительная часть американского континента была издавна частью Великой Русской Империи, которая на многих зарубежных картах ещё в XVIII веке именовалась как «Московская Татария».

После её разгрома в результате гражданской войны (известна как восстание под руководством Емельяна Пугачева 1773–1775 гг.) эти земли на американском континенте оказались ничейными. Именно после пугачевского разгрома англосаксы спешно начали так называемое «освоение дикого Запада» (а до этого они туда носа не смели сунуть), а в 1776 году были сформированы Северо-Американские Соединенные Штаты.

Вполне допустимо предположить, что на каком-то этапе часть оставшихся земель в Америке вошла во владения империи Романовых. Однако под напором англосаксов (Великобритании, владевшей территорией нынешней Канады, и США) русская территория уменьшилась до Аляски и узкой полоски земли вдоль Аляскинского залива. В 1825 году по согласованию между России и Великобританией была установлена восточная граница русской Америки (сейчас это граница между штатом Аляска в США и провинцией Британская Колумбия Канады).

Утверждается, что причиной продажи Аляски американцам якобы стала убыточность действовавшей там Русско-Американской компании (реальной силой, управляющей регионом), малочисленность русского населения (около 1 тыс. чел.) и сложность контроля этих удаленных территорий. О наличии там каких-либо полезных ископаемых никто в то время и не подозревал.

Подтолкнуть к этому решению могло и поражение России в Крымской (Восточной) войне, победу в которой одержали Великобритания и Франция, владевшими в то время огромными территориями в Америке. При этом во время этой войны на российском Дальнем Востоке союзники не смогли овладеть Петропавловском на Камчатке, но город был разрушен и оставлен русскими войсками. Тем самым Россия лишились важной базы для контроля за Тихим океаном. Многие историки опровергают эти доводы и ищут в этом масонский заговор.

Романовы сознательно пошли на продажу Аляски именно США, чтобы только она не досталась Великобритании. Возможные и другие скрытые мотивы этого сговора, не известные по открытой информации. Тем более, что многие важные документы об этой сделке в США и России бесследно исчезли, что и дает повод для озвучивания многочисленных версий событий тех лет.

В результате между сторонами 18 (30 по новому стилю) марта 1867 года был подписан договор «Об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний», в результате чего американцам была передана территория общей площадью 1519 тыс. кв. км (включая Алеутские острова).

Как видим, речь идет об уступке этих территорий, а не их продаже, что и дает основания для спекуляций в настоящее время, в том числе и в отношении возможности возвращения этих территорий России. Нет в договоре и известной дипломатической формулы «уступки на вечные времена». Текст конвенции о ратификации договора имеется в Интернете, но является ли это точная копия самого договора – это вопрос.

Стоимость сделки составила 7,2 млн. долларов золотом (11 362 481 руб. 94 коп.), в ценах того времени это была колоссальная сумма. Бытует много легенд о судьбе этих денег, вплоть до затонувшего американского золота на английском барке «Оркней», которое якобы везли в Россию. При обследовании его остатков на дне Балтийского моря в наши дни на нем ничего не нашли.

Российская реальность значительно прозаичнее. Сохранились официальные документы, в которых говорится, что значительная часть этих средств была распределена между фирмами, строившими железные дороги в России. А их владельцами, как вы сами можете догадаться, были родственники и друзья царской семьи, которые и «распилили» эти средства. И лишь 390 тыс. руб. (из 11 млн руб.) поступили в казну наличными деньгами.

Официальная церемония передачи Аляски состоялась 18 октября 1867 года. В этот день в столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне город Ситка) под артиллерийский салют и при параде военных двух стран был спущен российский флаг и поднят американский. 18 октября в США отмечается «День Аляски». В самом штате официальным праздником считается день подписания Договора – 30 марта.

Так что не видать нам возвращения Аляски «в родную гавань», как это было с Крымом. При том опыте обделывать свои «делишки», какой имеется у американской Фемиды, россиянам рассчитывать на положительный исход дела явно не приходится.

Источник: nstarikov.ru