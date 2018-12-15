2019 ГОД ПАРЯЩЕГО ОРЛА ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, КАКИМ ОН БУДЕТ

Наши далекие предки, славяне, были, по утверждению правосланой церкви - язычниками (хотя этот вопрос до сих пор остаётся спорным). Они верили в богов, каждый из которых обладал некой силой и кому-то покровительствовал: путешественникам, ремесленникам, земледельцам и так далее. А жизнь древних славян была связана с природой во всех ее проявлениях. Даже календари составлялись с учетом опыта предков, легенд и сказаний. Они внимательно следили за изменениями в поведении животных и отталкиваясь от своей статистики, составляли предсказания и гороскопы.

Но совсем скоро наступает Новый год (по славянскому календарю весной, но это тоже не за горами), а потому уйдет старый тотем и придет новый. Покровителем 2018 года был Свернувшийся еж, а 2019 год Парящего орла по славянскому календарю. О нем и пойдет речь.

Славянский тотемный гороскоп

Каждый год был посвящен тотемному животному, наделенному рядом качеств, которые оказывали влияние на природу, окружающую среду и на человека.

Прошло много веков, но старинные календари не потеряли своей актуальности. Если знать, какой год наступает, можно распланировать его, в соответствии с советами предков. Тотем года наделен силой, которая влияет на окружающее пространство и покровительствует в делах, зная об этом, можно извлечь максимальную выгоду.

Составление гороскопа происходит с учетом даты рождения человека, расчеты ведутся в шестнадцатеричной системе счисления. Календарь у славян назывался Сварожий круг, год делился на 16 чертогов, то есть месяцев. Чертог состоял из 9 залов, а зал из 9 столов и 72 скамей для женщин и мужчин, в общей сложности вместительность 760 мест. Невероятно, как наши предки, не обладая должным знаниями в астрономии, физике, астрологии. Геометрии и информатике, умудрялись вести такие точные расчеты.

Про славянский гороскоп по дате рождения у нас есть отдельная статья.

Каждому месту покровительствуют разные небесные светила, освещая и озаряя особенным светом. У каждого дня свой покровитель, то есть тотемное животное. У каждого покровителя свой характер, который становится сильнее или слабее в зависимости от того, в какой месяц родился человек и в какой декаде небесные светила.

Какой год 2019 по славянскому календарю?

По славянскому календарю 2019 год — это год Парящего орла, большой птицы, которая царствует над всеми остальными птицами. Он очень силен, смел и обладает огромной силой воли, является символом храбрости, свободы и прозорливости!

Орел может взлететь прямо к солнцу, не опалив крыльев, славяне приписывали ему качества самой яркой звезды. Справедлив, но является прекрасным охотником, который не знает жалости к своей добыче. Стать жертвой парящего орла незавидная участь, цепкие когти, острый клюв не оставляют никаких шансов. Каждый, кто стоит на пути у орла, сильно рискует, особенно если он чинит препятствия.

Повезло рожденным в 1955, 2003, 1987 — они в этот год смогут поймать госпожу фортуну за хвост, им будет способствовать удача во всех делах и начинаниях! Особенно удачный период начнется весной (со дня весеннего равноденствия).

Орлы, какие они

Качества орла влияют на людей, особенно если он рожден под его покровительством. С наступлением нового года держитесь за таких людей, они верные, смелые и не предают. Лучшие друзья, для которых дружба не пустой звук, а ради своей семьи и любви они готовы на все. Застенчивые, немного переменчивые, гордые, резкие и безжалостные, если речь заходит о нарушении справедливости и подлости.

Такие люди не поддаются манипулированию, диктовать им свои условия невозможно, для них свобода — это жизнь. Отличная интуиция, прозорливость и мнимость позволяют избегать неприятностей. Собранные, целеустремленные, гордые и честные, они легко добиваются успеха и покоряют новые высоты.

Трудолюбивые, упорные и честные, готовы на все, чтобы добиться своей цели, напрочь сметая все препятствия на своем пути. Нельзя строить козни таким людям, они не знают жалости к подлым и лживым льстецам.

Чаще всего, рожденные в год Парящего Орла работают в военной сфере, становятся выдающимися учеными и докторами. Они милые, добродушные, отзывчивые, но это не мешает им быть лидерами и вести за собой других, они всегда отвечают за свои слова.

Характеристики года и чего ждать от 2019

Мудрая и сильная птица придет на помощь всем, кто нуждается в помощи, орел придаст сил всем, но за вранье и подлость сурово покарает.

Если вы родились под другим тотемом, ждите перемен.

Рожденные в год Темного соха унаследовали от своего тотема смелость и сильный характер, именно для них год будет особенно удачным, так как лось и орел прекрасно ладят. Они смогут открыть свое дело и встретить любовь всей своей жизни, преодолеть себя, развеять сомнения и идти по предначертанному пути.

Те, кто рожден в год Жалящего шершня имеют острый и гибкий ум, они активны и любознательны. С энтузиазмом берутся за любое дело и идут к намеченной цели. Грядущий год сулит им повышение на работе и удачу в финансах.

Деньги будут идти в руки и буквально прилипать к шершням, главное грамотно ими распорядиться. Язвительность, острый язык и хитрость — все эти качества, данные при рождении таким людям, помогут в достижении целей.

Рожденные под покровительством волка (тотем Притаившийся лют) бесстрашны и умны, но характер у них мягкий, а нрав кроткий. Они умеют создавать иллюзию сильного и волевого человека, скрывая свою истинную натуру. В таком случае они становятся резкими, грубыми и не терпят лжи, в сложной ситуации они концентрируются и могут встать на защиту своей чести или слабого. Грядущий год несет им успех в работе и личной жизни.

А вот лисам стоит отказаться от привычки хитрить. Тогда грядущий 2019 будет удачным и принесет много достижений.

Огненная вешка. Люди этого знака легко находят выход из любой ситуации, но их настроение переменчиво, как погода в северной столице. Бывает, что белки впадают в депрессию. Орел поможет им взобраться по карьерной лестнице, но нужно будет проще относиться к неудачам и вести себя спокойнее.

Все решения принимайте взвешенно и не бросайтесь в омут с головой, влюбленность может оказаться мимолетным влечением, не более.

Златорогие туры могут с большей долей вероятности, чем все остальные могут встретить любовь всей своей жизни.

Щукам и Бородатым жабам орел уготовил колоссальные перемены в личной жизни. Вы можете встретить любовь всей своей жизни и обрести истинное счастье.

Тем, кто уже в отношениях, дается шанс снова влюбиться в супруга или супругу.

Всем знакам и тотемам в грядущем году нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Орел птица энергичная, но не каждый организм физически может работать в бешеном ритме, поберегите себя.

Диким вепрям не лишним будет пройти комплексное обследование. Такие люди очень умны, мудры и бесстрашны. Желание построить карьеру может сыграть злую шутку с организмом, переутомление и хроническая усталость — это меньшее, что вам грозит, если не займетесь здоровьем.

Люди, которым покровительствует Кричащий петух, смогут достигнуть успехов если станут прислушиваться к советам. Но только хорошим, и только близких людей.

Ужам следует правильно расставлять приоритеты. В 2019 году будет много различных предложений, и придется делать выбор.

Посетить докторов стоит и тем, чьим тотемом является Белый филин или Свернувшийся еж. Они ночью более активны, чем днем, подстраиваться под чужой график или планы для них сложно. Успехов они добиваются в любой сфере, при условии свободного графика работы. Но это сказывается на здоровье.

Не забывайте,всех денег не заработаешь, не нужно загоняться и работать в ущерб здоровью.

Коням стоит больше времени уделять родным и друзьям. Возможно, они затаили на вас какие-то обиды, и самое время их развеять.

В общем и целом, этот год будет динамичным. Он хорош для карьеры и достижения целей. Только в этой погоне за целями не забудьте о близких людях. Они по вам будут скучать, пока вы целыми днями в делах и работе.

Пауки тоже могут многого добиться в новом году. Нужно только вовремя принять чужую помощь.

В целом 2019 год будет хорош для тех, кто идет к своим целям, поднимается по карьерной лестнице или просто движется вперед. Парящий орел поможет достигнуть мечты, только приложите немного усилий.

Источник: pearative.ru