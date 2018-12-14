У украинствующих нет ни идей, ни Родины, ни героев, ни веры, ни соплеменников, ни земляков,..

2 августа 2018 года, подводя итоги расследования против Надежды Савченко алкоголик и дегенерат, «генеральный прокурор Украины» Юрий Луценко посетовал: «очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны».

Теперь Вера Савченко начинает догадываться, что «Путин – игрок в геополитике» а украинствующий сброд – «марионетки в ней». Напомним канву истории.

«Хуже, чем в российской тюрьме!» — сказала экс-героиня украинизма Савченко, и объявила сухую голодовку. О плохом состоянии Савченко сообщает её сестра Вера. Да, украинские садисты, это не Путин, у которого можно было «голодать» месяцами, только толстея на глазах! «Она выглядит очень плохо. Я не видела её такой никогда. Ни в российских тюрьмах, ни на войне». Выдуманная гитлеровцами и англосаксами «родина» отблагодарила свою фанатку так: «Лицо неживого цвета … И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью…». Полудурки украинизма начинают прозревать. Вера Савченко кричит в мир – который её уже не слышит: «Будьте вы прокляты! Все вы, кто сначала пиарился на Надежде… тимошенки и порошенки с луценками… Будьте прокляты!»



Поэтому этот пьяница и выродок не стал ничего объяснять. Переход из героев во враги народа и обратно есть лишь вопрос его белой горячки, и не более того. Страной, в которой когда-то жило 52 млн человек – управляют животные.

Все их поступки и мотивации зверины, а государственное строительство непонятно таким, как Луценко даже на уровне понятия. Генпрокурор без юридического образования готовится стать лондонцем без английского происхождения. Вот, собственно, и всё. И незачем огород городить, выдумывать ложные сущности!

Нет никакой «украины», и не было никогда. Есть славянство вокруг России. Есть Запад – который стремится уничтожить славянство, как, впрочем и Православие.



И есть предатели, которые надеются, скормив миллионы своих соотечественникам Западу – получить за это особнячок в Лондоне. Вот это есть. А всё остальное – галлюцинации!

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Тупые, жестокие и жадные животные надеются получить выкуп за миллионы истребляемых ими соотечественников. Вся логика их действий сводится к подготовке бегства на Запад и подготовке там для этого надёжного плацдарма.



Перед нами – мародёрство в чистом виде, ставшее, ничуть не изменив своей уголовной природе – и «страной», и «армией»… Всё кончится тем, что они сбегут – вы умрёте. Или наоборот: вы сбежите из лагеря смерти, но для этого они должны умереть. Ваша жизнь и смерть как сообщающиеся сосуды: чем хуже вам, тем лучше им, и наоборот…

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Вот не хочется изобретать новые термины, но приходится! В моей версии «блудожор» – неологизм, составленный из слов «блуждающий обжора».

Таково животное, которое в период жора не знает ни границ, ни краёв, скитается туда-сюда, в надежде отыскать ягодник или распотрошить вкусную помойку. Таков и предельно-либерализованный потребитель (потреблядь), который тоже скитается по миру в поисках личной поживы, не различая ни стран, ни континентов.

Вся жизнь блудожора – это пристраивание к сладкой халяве, стремление «примазаться» к чужой раздаче, попытки подсесть к чужому столу, заполучить долю чужих достижений завоеваний.



Так еноты или крысы ищут помойку с объедками, мало задумываясь, откуда на свете берутся помойки и объедки. Они стремятся найти халяву в готовом, потребительском виде…

Блудожор спасается от собственной бедности в чужом богатстве. Его мышление строится на некоторых типовых основаниях, которые, как дешёвый китайский чип, прошиты в неизменном виде в каждую голову такого типа.

1. В моей стране плохо.

2. В Лондоне (Париже, Нью-Йорке и т.п.) хорошо

3. Мне надо перебраться оттуда, где плохо – туда, где хорошо. Всей мордой залезть в чужой котёл, и сожрать оттуда как можно больше.

Блудожор так устроен (локализм психической деятельности), что не задумывается – почему в его стране дела плохи, когда это началось и кто виноват? Точно так же он не задумывается – почему где-то в городе его мечты хорошо, когда там стало хорошо и как этого достигли граждане чужой страны.

И то и другое (и хорошо и плохо) блудожор понимает, как данность, в чём и сказывается его родство с зоопсихологией. Паразит органически неспособен организовать свой тип питания и всегда пристраивается к чужому обороту питательных веществ. Паразита не беспокоит:

1. То, что он бросил, зачастую ограбив перед побегом, своих соплеменников, родню и земляков.

2. То, что халявщик совсем не в радость жителям чужой земли, веками выстраивавшим потребление для себя, а не для постороннего халявщика.

Блудожор скитается по планете, держа нос по ветру, улавливая запахи жратвы, откуда бы они не прилетали…

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Современная жизнь вообще «украшена» блудожорами выше всех мыслимых ПДК. Но особенно яркий образец их предельной и безнаказанной концентрации – Украина и украинизм.

У блудожоров есть свой символ веры, от которой они фанатеют, и который тоже несложно выразить несколькими пунктами:

1. Главная и единственная цель в жизни – личное потребление (обжорство).

2. Лучший инструмент для этой цели – доллары США.

3. Нужно угождать тем, кто печатает доллары США – тогда есть шанс, что их дадут.

4. Чем больше их дадут, тем лучше.

5. Значит, нужно угождать так, чтобы хозяева доллара были тобой очень довольны, больше, чем всеми другими.

Из этого «антиникейского» символа веры, лежащего в самом основании всех мыслительных процессов и поведенческих реакций блудожора-потребляди вытекает поведение пост-советских «елит», та омерзительная вакханалия заискиваний, заигрываний, обслуживаний любыми, сколь угодно извращёнными способами долларового «инвестора».

И в итоге – украинствующее полное растворение себя в долларе, когда человек превращается в щель купюроприёмника, и весь сводится к этой роли, ставшей и средством существования, и одновременно его целью.

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Блудожор – паразит, а не созидатель. Он не умеет переобустроить пространство, сделать хорошую жизнь заместо плохой. И более того, не верит, что такое вообще возможно. Принимая всё, как данность, он видит единственную цель – бежать оттуда, где всё хуже и хуже, туда, где, как ему кажется, всё лучше и лучше.

Например, с гибнущей Украины на Запад. Но, поскольку бежать туда с пустыми руками – не комильфо, блудожор пытается перед побегом побольше выслужиться и собрать в карман.

Это и делает его законченным и классическим мародёром. Если в Лондоне или Париже он просто иностранный никчёмный и ненужный паразит (поэтому их там всё чаще «раскулачивают», отбирая наворованное), то у себя на Родине – это опасный хищник, обгладывающий страну перед бегством до костей.

Если мы взглянем даже невооружённым взглядом – то из официальных справок, из «Википедии», из самых открытых источников – определим без всякой конспирологии, что таковы – ВСЕ деятели украинской политики. Там нет деления на мародёров – и ещё кого-то. Там единственное деление – на удачливых, везучих мародёров – и тех, кому не повезло, наворованное им подобные отобрали.

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Всё украинство изначально заточено под утилизацию Украины, славянства вообще – для последующего бегства руководителей этого процесса на Запад.



Выклянчить лично себе вид на жительство, а если повезёт, то и особнячок в Лондоне – этим украинствующие политики жили, живут, и будут жить, потому что они классические блудожоры – безбожные, без Родины, безыдейные мародёры.

Этим объясняется:

- нелепость украинской политики всех лет незалежности;

- нелепость украинских экономических реформ (нелепостью превосходящих даже наши, а наши тоже не для слабонервных зрелище!);

- бредовые кривляния в области массовой информации и масс-культуры;

- бредовость как технических, так и гуманитарных акций.

С точки зрения блудожоров – никакой нелепости в этих мероприятиях нет, потому что они изначально не рассчитаны были на сколько-нибудь крупную общность. Они вполне разумны в рамках двусторонних отношений предателя и тех, кто ему платит.



Плательщик заказывает действия, предатель их осуществляет. Оплата ему идёт (иначе бы бросил этим заниматься), а все прочие последствия его не интересуют, причём изначально.

Разумеется, никакой страны с таким подходом выстроить невозможно, как невозможна с ним и какая-либо стабильность, кроме стабильного ухудшения. Но тот, кто ворует гусей на заказ – тоже не особо озабочен судьбой гусиной фермы, как и его заказчик!

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Украинизм – это сложно-структурированная попытка граждан нелепо и незаконно возникшей псевдостраны продать за доллары друг друга.

Граждан много, и каждый старается продать каждого. Они гомонят перед заказчиком, сбивают друг другу цену. Они пришли из «перестройки», где сформировались окончательно, как законченные себялюбивые подонки, в предательство, как на биржу труда. Не один Порошенко или Тимошенко, весь этот паноптикум пытается трудоустроиться на американскую вакансию «убийца собственного народа».

Вакансия узкая – желающих много. Большинство уляжется в родных степях в скотомогильники, посыпанными хлоркой. Но некоторые добегут до Лондона. С ворованным, как Порошенко или Гелетей. Или, как мелкота майданная – без ворованного, но с обретением вожделенного паспорта и халявы уже английского пособия по безработице…

Поскольку халявщикам евровыбора нужна только халява – им совершенно безразлично, за что скакать, с кем бок о бок, кого и сколько под каким лозунгом убить.

Они вообще не замечают той лёгкости, с которой Надия Савченко стала сперва Героем Украины, а потом её врагом. Ибо эта психически больная женщина сама по себе не нужна им ни так, ни эдак. Она была инструментом получения грантов и тогда, когда её прославляли, и тогда, когда её велели проклинать.

Для халявщиков нет Надежды Савченко, как нет для них и Украины. Абстрактных и отвлечённых идей для них вообще не существует – имитация идейности сводится у лиц, десять раз поменявших партбилеты, к одному: платят за это амеры или не платят?

Помните, как они месяцами (не бесплатно) мёрзли на Ющенко – которого потом без малейших колебаний выбросили на помойку навсегда? Им никогда не были нужны ни Ющенко, ни Савченко – им нужна была оплата, сдельная или хотя бы обещанная. Хотя бы запах европейской халявы…

Пока платят, сойдёт хоть Бандера-герой, хоть европейский выбор, хоть две этих несовместимых идеи вперемешку… Перестанут платить – обладатели лужёных глоток и кровавых лап пойдут нюхать новые места поживы.

В этом вся их суть.

Всё их внутреннее – да и внешнее – содержание.

Равнодушие к любым судьбам или идеям вне своего кошелька – и истерическое, доходящее до мании упоение собственным кошельком.

Маразм зоологического эгоизма, в котором умственное и нравственное отупение доходят до нечеловеческих форм, до животной покорности/ярости служебной собаки, злой и подхалимской одновременно.

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У них, украинствующих, нет ни идей, ни Родины, ни героев ни веры, ни соплеменников, ни земляков, ни ближних, ни дальних, никакой общности дальше волчьей стаи хищных, криминальных мародёров.



И что бы они ни говорили сегодня – завтра запоют противоположное.

Как и получилось с их «всенародной» истерии вокруг Н.Савченко…



В. Евлогин

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