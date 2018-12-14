Трезвое русское село? Да запросто…
Трезвое русское село
В коротком, но содержательном видеорепортаже рассказано о том, как живут люди в совершенно трезвом русском селе. Городской "интеллигенции" смотреть противопоказано, потому как уже поздно. Надежда только на новое молодое поколение.
"Здоровье, успешное хозяйство и крепкая семья. Жители села Дубровка в Шарлыкском районе нашли рецепт правильной жизни. Он оказался простым — отказаться от алкоголя. Насовсем. Как целое село стало трезвым?
Спортивной форме 83-летнего Петра Суслова завидует даже молодежь.
Рецепт активного долголетия у дедушки простой — труд и отказ от алкоголя.
«Я вообще ни капли спиртного не пью. Мне это просто не нужно, нет необходимости», — говорит ветеран труда Петр Суслов.
Трезвый образ жизни ведут и все односельчане спортивного пенсионера. В Дубровке от спиртного отказались больше века назад
«Наши предки вели трезвый образ жизни. И мы сейчас выполняем их заветы», — рассказал Иван Макеев, глава Дубровского сельсовета.
Трезвые традиции сделали Дубровку преуспевающей. У каждого жителя есть прибыльное дело. Один стал успешным пчеловодом, другой разводит рыбу в пруду и скот. Сельчане организовали даже огромный питомник хвойных деревьев. Дубровских саженцев хватает на всю область. Местные сельские труженики могут позволить себе самый дорогой алкоголь. Но все равно не пьют ни капли.
В трезвой деревне довольны все. Кроме торговцев. Единственный в Дубровке магазин закрылся за ненадобностью. Местные жители не покупают ни алкоголь, ни продукты. Все необходимое им дает личное подворье. На столе всегда есть свежая сметана, молоко, овощи с огорода. Выбор напитков тоже впечатляет: травяные чаи, компоты, соки и местное, тоже безалкогольное изобретение — мед с чесноком без алкоголя. Его пьют по чайной ложке для здоровья.
Неудивительно, что в здоровой трезвой деревне и семьи в основном многодетные. Они часто собираются все вместе за большим столом.
Впрочем, даже со стаканом компота жители прекрасно веселятся и отдыхают. А потом со свежей головой снова идут на любимую работу".
p.s. от Русина.
А почему бы и в Кузбассе не объявить и не провести конкурс среди сёл и деревень области на звание "самое трезвое село" с призовым фондом хотя бы в 1 миллион рублей?
Кое где призовой фонд такого конкурса всего лишь 200 000 рублей, но это позорище. Так определяют ценность мероприятия только очень недалёкие и алкозависимые чиновники от власти, для которых трезвое село не является важной и существенной ценностью. Предлагаю руководителям новокузнецкого района и Кемеровской области провести такой конкурс на звание самого трезвого села Кузбасса и проводить его ежегодно. В любом случае это принесёт пользу.
Я несколько лет назад обслуживал, как юрист, одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Новокузнецкого района. Навскидку могу сразу вспомнить, что это предприятие несло колоссальные убытки от пьянства. В одном случае молодые пастухибросили стадо и три дня пьянствовали неизвестно где, а стадо просто "испарилось". В другом случае пьяный комбайнёр перевернулся на комбайне и вывел из строя машину. В третьем, с большим трудом закупленные ремни для комбайна украли в первую же ночь, так как сторож был пьян. И, наконец, ушедшие в запой доярки несколько дней не доили коров, что привело к потерям в надоях молока, а уже готовое молоко во флягах по той же причине испортили, держа фляги несколько часов на улицепод палящим солнцем.
И если село желает возродиться и начать жить достойно по человечески, то следует взять пример с жителей русского трезвого села Дубровки и всем миром принять зарок никогда впредь не употреблять алкогольной дури и в магазины его не завозить, чтобы не провоцировать слабых.
Автор: Русин
Источник: www.kuzpress.ru
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Великолепный пример того, как можно начать с себя