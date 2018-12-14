Трезвое русское село? Да запросто…

Трезвое русское село

В коротком, но содержательном видеорепортаже рассказано о том, как живут люди в совершенно трезвом русском селе. Городской "интеллигенции" смотреть противопоказано, потому как уже поздно. Надежда только на новое молодое поколение.

"Здоровье, успешное хозяйство и крепкая семья. Жители села Дубровка в Шарлыкском районе нашли рецепт правильной жизни. Он оказался простым — отказаться от алкоголя. Насовсем. Как целое село стало трезвым?

Спортивной форме 83-летнего Петра Суслова завидует даже молодежь.

Рецепт активного долголетия у дедушки простой — труд и отказ от алкоголя.

«Я вообще ни капли спиртного не пью. Мне это просто не нужно, нет необходимости», — говорит ветеран труда Петр Суслов.

Трезвый образ жизни ведут и все односельчане спортивного пенсионера. В Дубровке от спиртного отказались больше века назад

«Наши предки вели трезвый образ жизни. И мы сейчас выполняем их заветы», — рассказал Иван Макеев, глава Дубровского сельсовета.

Трезвые традиции сделали Дубровку преуспевающей. У каждого жителя есть прибыльное дело. Один стал успешным пчеловодом, другой разводит рыбу в пруду и скот. Сельчане организовали даже огромный питомник хвойных деревьев. Дубровских саженцев хватает на всю область. Местные сельские труженики могут позволить себе самый дорогой алкоголь. Но все равно не пьют ни капли.

«Мы работаем тут сутками без выходных. Нам просто некогда пить. Да и расслабляться таким образом ни у кого желания не возникает», — отмечает житель Дубровки, владелец питомника Александр Суслов.

В трезвой деревне довольны все. Кроме торговцев. Единственный в Дубровке магазин закрылся за ненадобностью. Местные жители не покупают ни алкоголь, ни продукты. Все необходимое им дает личное подворье. На столе всегда есть свежая сметана, молоко, овощи с огорода. Выбор напитков тоже впечатляет: травяные чаи, компоты, соки и местное, тоже безалкогольное изобретение — мед с чесноком без алкоголя. Его пьют по чайной ложке для здоровья.

Неудивительно, что в здоровой трезвой деревне и семьи в основном многодетные. Они часто собираются все вместе за большим столом.

Впрочем, даже со стаканом компота жители прекрасно веселятся и отдыхают. А потом со свежей головой снова идут на любимую работу".

p.s. от Русина.

А почему бы и в Кузбассе не объявить и не провести конкурс среди сёл и деревень области на звание "самое трезвое село" с призовым фондом хотя бы в 1 миллион рублей?

Кое где призовой фонд такого конкурса всего лишь 200 000 рублей, но это позорище. Так определяют ценность мероприятия только очень недалёкие и алкозависимые чиновники от власти, для которых трезвое село не является важной и существенной ценностью. Предлагаю руководителям новокузнецкого района и Кемеровской области провести такой конкурс на звание самого трезвого села Кузбасса и проводить его ежегодно. В любом случае это принесёт пользу.

Я несколько лет назад обслуживал, как юрист, одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Новокузнецкого района. Навскидку могу сразу вспомнить, что это предприятие несло колоссальные убытки от пьянства. В одном случае молодые пастухибросили стадо и три дня пьянствовали неизвестно где, а стадо просто "испарилось". В другом случае пьяный комбайнёр перевернулся на комбайне и вывел из строя машину. В третьем, с большим трудом закупленные ремни для комбайна украли в первую же ночь, так как сторож был пьян. И, наконец, ушедшие в запой доярки несколько дней не доили коров, что привело к потерям в надоях молока, а уже готовое молоко во флягах по той же причине испортили, держа фляги несколько часов на улицепод палящим солнцем.

Так что питейная субкультура или трезвость это категории очень даже экономические.

И если село желает возродиться и начать жить достойно по человечески, то следует взять пример с жителей русского трезвого села Дубровки и всем миром принять зарок никогда впредь не употреблять алкогольной дури и в магазины его не завозить, чтобы не провоцировать слабых.

Автор: Русин

Источник: www.kuzpress.ru