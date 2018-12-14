Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2018
- 12:08 Испугался до смерти: стали известны обстоятельства гибели «всушников» на Донбассе.
- 09:43 ВСУ несут потери на Донбассе.
- 06:41 О необходимости усиления работы БПЛА на Донбассе.
- 05:21 Опасная игра: в Москве предупредили о наступлении ВСУ для выхода к границам России.
- 04:30 Подорванный суверенитет: Порошенко «уничтожает» ВСУ.
- 01:26 СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по югу ДНР.
- Вчера 22:41 Военнослужащий НМ ДНР “Альба” об обстановке в Саханке.
- Вчера 22:38 Музыка передовой Донбасса!.
- Вчера 22:22 Поднятие боевого духа.
- Вчера 22:16 Помощь детям и нуждающимся жителям Красного Партизана.
- Вчера 21:45 Армия ДНР готовит «Мариупольский котёл» для ВСУ — репортаж американца с линии фронта (ВИДЕО).
- Вчера 21:06 Донбасс: снайпер ликвидировал украинского оккупанта.
Испугался до смерти: стали известны обстоятельства гибели «всушников» на Донбассе
Командование десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ обнародовало причины и обстоятельства гибели двух украинских десантников на Донбассе 13 декабря.
Как уточнили в командовании, во время выполнения «боевого задания» на линии соприкосновения одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВСУ потеряла двух «побратимов».
«Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй — в результате сердечного приступа», — говорится в сообщении командования.
Напомним, ранее «Русская Весна» уже сообщала о потерях украинских карателей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ несут потери на Донбассе
За минувшие сутки украинские оккупанты «в результате боевых действий» потеряли на Донбассе двоих «всушников» убитыми.
Об этом утром 14 декабря сообщает пресс-центр штаба «ООС».
По утверждениям украинских карателей, жарко было на попаснянском, мариупольском, луганском, горловском и донецком направлениях.
Тем временем в Представительстве ДНР в СЦКК сообщают, что противник за сутки выпустил по территории Республики более 500 единиц боеприпасов. Огонь вёлся на горловском, донецком и мариупольском направлениях.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
О необходимости усиления работы БПЛА на Донбассе
Военный эксперт Владимир Орлов уже на протяжении 4 лет передает подразделениям Вооруженных Сил Донбасса беспилотники. БПЛА это уже реалии современной войны и их эффективное использование дает определенные преимущества военным подразделениям в оборонительных и наступательных операциях.
На фото и видео последние собранные и переданные Владимиром Орловым БПЛА с системой управления на Донбасс.
Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями:
Карта Сбербанка 4276380053782368 или
Яндекс-кошелек 410012273300268
Здесь военный эксперт Владимир Орлов изложил свое мнение почему нельзя отказываться от помощи Донбассу: “Наша миссия помочь Донбассу” https://centercigr.livejournal.com/92978.html
С Владимиром Орловым вы можете связаться: тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Опасная игра: в Москве предупредили о наступлении ВСУ для выхода к границам России
Украинский президент Петр Порошенко готов идти в наступление, вплоть до российских границ. Чтобы не потерять «тепленькое местечко», ему необходимо провернуть какую-либо провокацию. И, очевидно, «грязная игра» Порошенко уже началась.
Его первая попытка обострить ситуацию в Керченском проливе не принесла ожидаемых результатов. После объявления военного положения на 60 дней ему пришлось забирать свои слова обратно. В итоге был объявлен 30-дневный режим ЧП в десяти украинских областях.
Уже 1 декабря Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ огромное количество техники и военнослужащих. По словам украинского лидера, там располагается около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 2300 боевых бронированных машин, 90 танков, 80000 солдат, 300 вертолетов и 500 самолетов.
Это высказывание он сделал, прежде всего, для того, чтобы обвинить Россию в агрессии. Тогда украинец сказал, что Москва проверяет на прочность мировой порядок. Необходимо было заранее начать разговор о возможных столкновениях с РФ.
В свою очередь, в МИД РФ пояснили, что «только в период с 1 по 7 декабря «наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники». То есть Киев начал активную фазу переброски войск сразу же после слов Порошенко.
Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова также сказала, что в данный момент готовится наступление на ДНР и ЛНР с выходом к границам России.
«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения», — заявила она.
Эту провокацию можно считать второй попыткой Петра Порошенко ввести на Украине «полноценное» военное положение, которое позволит ему оставаться у власти неопределенный срок. Ну, или хотя бы перенести выборы.
При этом Порошенко и его генералы не рассчитывают прорваться к границам России. Им достаточно, чтобы ВСУ провалили миссию. Нельзя исключать, что украинский президент решил использовать своих солдат в качестве пушечного мяса.
После очередной провокации Петр Порошенко, вероятней всего, начнет вспоминать о той армии, которая якобы была собрана на российской границе. Заговорит о том, мол, это русские отбивали Донбасс, и в связи с этим необходимо вводить режим ЧП в государстве.
Не исключено, что эта провокация также станет последней. Порошенко готов к грязной и кровавой бойне ради того, чтобы сохранить президентское кресло. Похоже, его не остановит ничего.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Подорванный суверенитет: Порошенко «уничтожает» ВСУ
С приходом к власти прозападных политиков Вооруженные силы Украины потеряли всякий потенциал и возможность развиваться. Хотя Петр Порошенко пытается убедить своих граждан, что в Незалежной самая мощная армия на континенте, дела обстоят иным образом.
Осенний призыв 2018 года лучшим образом показал, что украинцы боятся вступать в ряды «аватаров». Кто-то, вероятно, не хочет спиться, кто-то не желает тратить лишнее время, кто-то остерегается попасть на Донбасс в качестве пушечного мяса. Ну, а в свете последних событий в Керченском проливе, когда Порошенко отправил на убой своих моряков, представителей Украины беспокоит вероятность оказаться в российских тюрьмах.
В Минобороны Украины рассказали украинским СМИ, что планы осеннего призыва не выполнены более чем на 40%.
«Осенний призыв по существу сорван. В Минобороны об этом стараются не говорить, это негатив и огромный минус всей структуре. Призывники просто скрываются. В некоторых областях недобор по призыву составляет даже не 40 процентов, а все 70–80!» — заявил сотрудник оборонного ведомства.
В частности, сотрудник Минобороны уверен, что большая часть призывников западной части Украины уезжает за рубеж. После окончания учебных заведений молодые люди отправляются в близлежащие страны, чтобы зарабатывать или продолжать обучение.
Стало также известно о некой «математике откоса» в ВСУ. Сотрудник военкомата в Одессе сообщил, что «откос» по здоровью в крупных городах стоит от 1500 до 2000 долларов. В сельской местности — от 300 до 500 долларов.
Он также уточнил, что сотрудники военкомата не брезгуют брать меньшие суммы. Например, чтобы о призывнике забыли, необходимо будет выложить от 500 до 1000 гривен. Также работники госучреждений не гнушаются и «разводят» родителей, чьи дети официально отправились на учебу за границу. Чтобы уладить дело, семьи вынуждены платить до 500 долларов.
Такие обстоятельства в конечном итоге приведут к тому, что на Украине в ближайшее время некому будет служить. Петр Порошенко и прозападная власть довели военную сферу до истощения. Не исключено, что в весенний или осенний призывы 2019 года Украина не досчитается колоссального количества бойцов. А это значит, что защищать государство будет попросту некому.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по югу ДНР
Украинские войска открыли миномётный огонь на Мариупольском направлении.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В период 00.10–00.40 — н. п. Широкино — н. п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 10 мин калибром 82 мм. 00.25–00.55 — н. п. Водяное — н. п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 120 мм», — отметили в ведомстве.
Также в ходе обстрела применялись АГС, РПГ и крупнокалиберные пулемёты.
Кроме того сообщается, что минувшим вечером с позиций в н. п. Гнутово ВСУ нанесли удар по Коминтерново: было выпущено 29 гранат из автоматических гранатомётов (АГС), также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
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Военнослужащий НМ ДНР “Альба” об обстановке в Саханке
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Музыка передовой Донбасса!
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Поднятие боевого духа
Оркестр 128-й горно-пехотной бригады ВСУ поднимает боевой дух на передовой.
По наводке https://dambiev.livejournal.com/1398861.html
Плюс на тему ситуации на линии фронта.
Южный фронт ДНР.
О ситуации на южном направлении.
О ситуации на горловском направлении.
Звуки работы артиллерии. Один из западных районов Донецка.
О ситуации на Донецком направлении.
О ситуации в районе Авдеевской промзоны.
О ситуации в районе Ясиноватой.
Передок на Бахмутке.
Ситуация на Бахмутке.
Ночной обстрел Славяносербска.
Британский военкор Патрик Ланкастер об угрозе наступления.
В целом вероятность силовой провокации при поступлении отмашки из Вашингтона, продолжает оставаться весьма высокой, особенно с учетом заканчивающегося в декабре военного положения на Украине.
Если ничего не произойдет, то смысл его введения будет околонулевой. По логике вещей – что-то должно произойти.
PS. Плюс еще.
1. Фотографии повреждений украинских кораблей задержанных при попытке провокации в Керченском проливе – https://imgur.com/a/ifJ966Z
2. Денис Селезнев про обмен пленными – https://www.youtube.com/watch?v=Js44DGdIt4g&feature=youtu.be (там же есть просьба о помощи)
3. В ДНР арестован директор департамента министерства доходов и сборов – http://rusvesna.su/news/1544718126 (чистка наследия Ташкента продолжается)
4. О том, как разваливали ГРУ ДНР – https://www.youtube.com/watch?v=SLQLRaEiFJ (много интересной фактуры по событиям 2015 года)
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Помощь детям и нуждающимся жителям Красного Партизана
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия ДНР готовит «Мариупольский котёл» для ВСУ — репортаж американца с линии фронта (ВИДЕО)
Журналист из США Патрик Ланкастер приехал на передовую, где пообщался с бойцами на предмет ожидаемого широкомасштабного наступления ВСУ на юге Донецкой Народной Республики.
Военкор подготовил репортаж под названием «На фронте ДНР сообщают: „Готовы к полномасштабному наступлению ВСУ“».
«Я отправился на южную линию фронта Украинской войны, чтобы расследовать утверждения главы Донецкой Народной Республики о том, что Украина собрала 12000 солдат и готовит „полномасштабное наступление“ для установления контроля над границей между Россией и ДНР», — пишет Ланкастер.
Защитники ДНР рассказали Патрику о том, что они знают о готовящемся мощном ударе ВСУ и ждут его.
«Мы проходим дополнительное обучение, фортифицируемся, минируемся, т. е. мы готовы. …9-й полк готов», — заявил офицер Народной милиции ДНР с позывным «Индус», чьё подразделение удерживает позиции в посёлке Коминтерново, в 500-х метрах от огневых точек врага.
«Пора напомнить ребятам: был Иловайский котёл, был Дебальцевский. Надеемся, теперь будет и Мариупольский котёл. Мы давно к этому идём», — подчеркнул военнослужащий.
Он уточнил, что к их позициям со стороны противника «стягивается техника, войска, танки».
«Там огромное насыщение личным составом — бойцами. В ночное время мы слышим перемещение техники ближе к нам — на линию соприкосновения», — сказал офицер.
«Бои затихли. Интенсивность огня значительно снизилась. Относительная тишина длится уже более двух недель», — уточнил он, объяснив это подготовкой к скорому наступлению.
Напомним, что американский журналист приехал в ДНР ещё в далёком 2014 году, чтобы рассказать людям правду, здесь он проникся духом Донбасса, принял православие и недавно женился на местной жительнице.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: снайпер ликвидировал украинского оккупанта
В четверг, 13 декабря, в районе проведения карательной операции на Донбассе пулей снайпера был уничтожен украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр штаба оккупантов.
«От вражеской пули снайпера один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в сообщении.
Подробности смерти не указываются.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su