Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2018

Украинский президент Петр Порошенко готов идти в наступление, вплоть до российских границ. Чтобы не потерять «тепленькое местечко», ему необходимо провернуть какую-либо провокацию. И, очевидно, «грязная игра» Порошенко уже началась.

Его первая попытка обострить ситуацию в Керченском проливе не принесла ожидаемых результатов. После объявления военного положения на 60 дней ему пришлось забирать свои слова обратно. В итоге был объявлен 30-дневный режим ЧП в десяти украинских областях.

Уже 1 декабря Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ огромное количество техники и военнослужащих. По словам украинского лидера, там располагается около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 2300 боевых бронированных машин, 90 танков, 80000 солдат, 300 вертолетов и 500 самолетов.

Это высказывание он сделал, прежде всего, для того, чтобы обвинить Россию в агрессии. Тогда украинец сказал, что Москва проверяет на прочность мировой порядок. Необходимо было заранее начать разговор о возможных столкновениях с РФ.

В свою очередь, в МИД РФ пояснили, что «только в период с 1 по 7 декабря «наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники». То есть Киев начал активную фазу переброски войск сразу же после слов Порошенко.

Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова также сказала, что в данный момент готовится наступление на ДНР и ЛНР с выходом к границам России.

«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения», — заявила она.

Эту провокацию можно считать второй попыткой Петра Порошенко ввести на Украине «полноценное» военное положение, которое позволит ему оставаться у власти неопределенный срок. Ну, или хотя бы перенести выборы.

При этом Порошенко и его генералы не рассчитывают прорваться к границам России. Им достаточно, чтобы ВСУ провалили миссию. Нельзя исключать, что украинский президент решил использовать своих солдат в качестве пушечного мяса.

После очередной провокации Петр Порошенко, вероятней всего, начнет вспоминать о той армии, которая якобы была собрана на российской границе. Заговорит о том, мол, это русские отбивали Донбасс, и в связи с этим необходимо вводить режим ЧП в государстве.

Не исключено, что эта провокация также станет последней. Порошенко готов к грязной и кровавой бойне ради того, чтобы сохранить президентское кресло. Похоже, его не остановит ничего.

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