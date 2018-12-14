Полноценное образование сохранится только в закрытых школах

Концептуал СМИ В чем главное отличие старых советских учебников от современных?

Для чего нужны сталинские учебники детям, проходящим текущую школьную программу. Как конкретно, используя пособия и методички, родители могут помочь детям учиться, воспринимать и систематизировать информацию. Об этом рассказывает руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов.



Учиться по программе советской школы в наше время помогут:



Советские учебники

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