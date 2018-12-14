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Полноценное образование сохранится только в закрытых школах

12:32. 14 декабря 2018 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:

В чем главное отличие старых советских учебников от современных?

Для чего нужны сталинские учебники детям, проходящим текущую школьную программу. Как конкретно, используя пособия и методички, родители могут помочь детям учиться, воспринимать и систематизировать информацию. Об этом рассказывает руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов.

Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 10556 8966
    Ирбис 14 декабря 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Молодые люди с советским образованием просто не смогут сдать ЕГ! Кто имеет советское образование попробуйте сдать ЕГ! ЕГ и заточено под современное образование.

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