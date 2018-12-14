Полноценное образование сохранится только в закрытых школах
12:32. 14 декабря 2018 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал: brahman
В чем главное отличие старых советских учебников от современных?
Для чего нужны сталинские учебники детям, проходящим текущую школьную программу. Как конкретно, используя пособия и методички, родители могут помочь детям учиться, воспринимать и систематизировать информацию. Об этом рассказывает руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов.
Учиться по программе советской школы в наше время помогут:
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Молодые люди с советским образованием просто не смогут сдать ЕГ! Кто имеет советское образование попробуйте сдать ЕГ! ЕГ и заточено под современное образование.