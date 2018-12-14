Открытым текстом 14.12.2018

Порошенко нервничает. Чтобы надеяться стать президентом на первых после государственного переворота законных выборах, Пете нужна карманная церковь. Церковь у Пети не получается.

На 15 декабря назначен съезд раскольников с торжественным внесением на трибуну краснознамённого томоса. Но даже съезд как-то не набирается. По хотению задумавших раскол туда должны были прибежать недовольные Московским патриархатом украинские священники. Но не бегут батюшки. Даже под давлением следователей СБУ, несмотря на допросы и угрозы, не бегут. Вспоминают всяких мучеников и святых. И срывают Пете запланированное торжественное мероприятие. А места в зале надо заполнять.

В советских Дворцах культуры на плохие спектакли приводили по разнарядке солдат и пионеров для массовости. Свой спектакль Петя собирается играть примерно на такую публику. Вместе с ним весь вечер на арене проведут: в роли самозванного Киевского лжепатриарха Филарета многократный клятвопреступник Денисенко и ещё один ряженый клоун Малевич под именем митрополита Макария из неканоничной и потому заведомо безблагодатной Украинской автокефальной церкви. Беда в том, что номер они готовят смертельный в прямом смысле этого слова. И кровь уже пошла.

Под Тернополем одна из многочисленных украинских раскольнических группировок, ряженных под церковь, попыталась забрать храм у других раскольников прямо во время службы. Ряженые батюшки сначала сорвали с петель врата иконостаса, затем с амвона полетели и Священное Писание, и крест. Драка закончилась со счётом один – один. На счету у одного раскольника сломанный посох, у второго – рёбра и сотрясение мозга.

То что раскольники уже начали мутузить друг друга — печальный знак. Как начали, так и продолжат. Но уже в лаврах и старинных монастырях по всей Украине. А ведь в мире веры знаки куда важнее, чем в нашей грешной жизни. Летящее с амвона Евангелие объясняет всему миру куда больше, чем любые петины красивые слова о необходимости производства узкоспециализированной укроцеркви в аккурат к укровыборам. По сути всё и объясняет.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru