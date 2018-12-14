«ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ПОЛЕ, НА КОТОРОМ НАШУ СТРАНУ БУДУТ ПРИКАНЧИВАТЬ…»

Профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов ведет борьбу с системой ЕГЭ уже более десяти лет. По словам ученого, навязанная сверху реформа нанесла сокрушительный удар по российской школе.

"Реформы образования, которые начались с нулевых годов, имеют строго негативный результат. Все абсолютно. Ни одну нельзя назвать, которая бы дала позитивный эффект. Кто-то объясняет это элементарной глупостью чиновников: "Ну, хотели как лучше, а получается как всегда". Но это объяснение, как говорится, в пользу бедных. Потому что если даже методом тыка - там попробовали, здесь попробовали - хотя бы один-то раз из ста должно получиться как лучше? А тут ни одного. Лозунги всегда правильные, аргументы выдвигаются в первом приближении очень доходчивые и понятные, а результат получается всегда один - хуже и хуже. Зачем все это делается? Фурсенко хорошо в свое время сказал: советская система образования готовила "человека-творца", человека мыслящего, а новой системе нужен был "квалифицированный потребитель", как он выразился".