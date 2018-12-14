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«ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ПОЛЕ, НА КОТОРОМ НАШУ СТРАНУ БУДУТ ПРИКАНЧИВАТЬ…»

07:56. 14 декабря 2018 Просмотров - 276 Нет комментариев Опубликовал:

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Профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов ведет борьбу с системой ЕГЭ уже более десяти лет. По словам ученого, навязанная сверху реформа нанесла сокрушительный удар по российской школе.

"Реформы образования, которые начались с нулевых годов, имеют строго негативный результат. Все абсолютно. Ни одну нельзя назвать, которая бы дала позитивный эффект.  Кто-то объясняет это элементарной глупостью чиновников: "Ну, хотели как лучше, а получается как всегда". Но это объяснение, как говорится, в пользу бедных. Потому что если даже методом тыка - там попробовали, здесь попробовали - хотя бы один-то раз из ста должно получиться как лучше? А тут ни одного. Лозунги всегда правильные, аргументы выдвигаются в первом приближении очень доходчивые и понятные, а результат получается всегда один - хуже и хуже. Зачем все это делается? Фурсенко хорошо в свое время сказал: советская система образования готовила "человека-творца", человека мыслящего, а новой системе нужен был "квалифицированный потребитель", как он выразился".

Но я смотрю на это дело еще более жестко . Дело в том, что все те национальные богатства, которые в 90-е годы были перераспределены хитрым образом, с точки зрения нашей русской морали - это богатства украденные. А правящему классу категорически не нужен народ, который способен это понимать...

 

 

Источник: ptzgovorit.ru

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