О неправомерности возобновления переговоров с Японией по заключению мирного договора

Источник: zavtra.ru

Заявление Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы».



Президенту Российской Федерации В.В. Путину,

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину

Руководителю фракции «Единая Россия» ГД ФС РФ С.И. Неверову

Руководителю фракции КПРФ ГД ФС РФ Г.А. Зюганову

Руководителю фракции ЛДПР ГД ФС РФ В.В. Жириновскому Руководителю фракции Справедливая Россия ГД ФС РФ С.М. Миронову

Руководство страны информировало граждан о начале проведения переговоров с Японией по заключению мирного договора на основе Совместной Декларации между СССР и Японией от 19 октября 1956 года.

Такой подход не нов и уже был не раз обсужден с японской стороной, как в советское время, так и в современной России. Как хорошо известно, он не привел к желаемым результатам. Более того, подтвердил территориальные претензии Японии не только на Малую Курильскую гряду, но и на два острова Большой Курильской гряды.

Начиная с «Иркутского заявления Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии» (25 марта 2001 года), была возобновлена линия М. Горбачёва – Б. Ельцина на продолжение переговоров с японской стороной по т.н. «проблеме мирного договора», содержанием которой фактически является ползучая передача Малой Курильской гряды Японии – государству, безоговорочно капитулировавшему во Второй мировой войне, но стремящемуся к территориальному реваншу и территориальные итоги этой войны не признающему.

Позвольте напомнить вам, как встретила Иркутское заявление общественность и депутатский корпус.

Сахалинская областная Дума в Заявлении от 19 апреля 2001 года (постановление СОД №2/6/163-3) справедливо указала, что «любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации. Усилиями наших дедов и отцов все Курильские острова возвращены в состав нашего государства, и нынешние руководители страны не вправе ни раздавать, ни обещать передавать кому бы то ни было то, что собрано не ими, принадлежит не им, а всем россиянам, в том числе нашим детям и внукам, – всем будущим поколениям».

В Заявлении от 29 июня 2001 года, кроме того, указано, что «Сахалинская областная Дума, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта – Сахалинской области. Попытки ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам Российской Федерации являются уголовно наказуемыми деяниями, и лица, виновные в их совершении, должны преследоваться по законам Российской Федерации» (Постановление СОД №2/11/297-3).

Участники проведенных в Южно-Сахалинске в сентябре 2001, а затем 18 марта 2002 г. в Москве в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации парламентских слушаний пришли к единому выводу, что часть 2 пункта 9 советско-японской Декларации 1956 года (о согласии передачи Японии Малой Курильской гряды после заключения мирного договора) следует признать утратившей силу по совокупности следующих факторов:

— нарушение Японией в одностороннем порядке первоначальных условий, из которых исходили стороны при заключении декларации: расширение военного союза между Японией и США на основе направленного против СССР, а ныне Российской Федерации нового японо-американского договора о безопасности 1960 года, выдвижение дополнительных территориальных претензий на острова Кунашир и Итуруп, в Совместной Декларации не упомянутых, проведение других недружественных действий по отношению к нашей стране;

— невозможность передачи южных Курил ввиду коренного изменения ситуации в районе островов Малой Курильской гряды, включая введение режимов 200-мильных экономических зон и континентального шельфа;

— серьезного нарушения внутригосударственной процедуры при оформлении международного договора, каковым является Декларация 1956 года: неполучение предварительного согласия субъекта союзного (федеративного) государства – РСФСР на изменение своей территории, предусмотренного Конституцией СССР 1936 года и Конституцией РСФСР 1937 года.

Возможность отказа от исполнения международного договора ввиду возникновения обстоятельств, коренным образом изменяющих условия, из которых исходили стороны при заключении договора, напомним, предусмотрена статьями 44 (пункты 2, 3а), 60 и 62 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Два комитета Государственной Думы Федерального Собрания (по безопасности, по международным делам) и комиссия по геополитике 18 марта 2002 года, исходя из положений статей 4 и 5 Конституции Российской Федерации, в рамках принципиальной линии на укрепление национальной безопасности и территориальной целостности Российского государства, рекомендовали Президенту Российской Федерации рассмотреть возможность пересмотра сформированного в 1990-е годы подхода к вопросу о принадлежности южных Курил, который признает наличие территориальной проблемы в отношениях с Японией.

К этим Рекомендациям властные структуры не прислушались.

Более того, публичное выступление министра иностранных дел Российской Федерации с прямо противоположным подходом в ноябре 2004 г. вызвало массовый, многотысячный митинг протеста в г. Южно-Сахалинске.

Разъяснения, которые были сделаны после последних переговоров с Японией в Сингапуре 14 ноября 2018 года, так и не внесли ясности в вопрос о том, почему Россия вопреки своим национальным интересам, международному праву должна идти на поводу у Японии – одного из главных виновников Второй мировой войны, наказанного мировым сообществом за преступления против мира и человечности.

К сожалению, в данном вопросе власть, по нашему мнению, не проявляет той твердости и принципиальности, которые были проявлены и одобрены народом при справедливом, основанном на референдуме жителей, возвращении Крыма в состав нашего государства.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 8 Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 года «Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума». Причем вовсе не народ должен быть инициатором этого референдума, а сами инициаторы территориальных уступок.

Последний социологический опрос, проведенный одним из ведущих федеральных информационных агентств REGNUM, показал, что 89% населения нашей страны против любых территориальных уступок Японии.

В чём состоит «необходимость заключения формального мирного договора», если восстановление мира с Японией зафиксировано в пункте первом Декларации 1956 года?

Наша страна не заключала мирного договора с побеждённой Германией, и при этом отношения между нашими государствами успешно развиваются. В международной практике существует немало аналогичных примеров в других странах и на других континентах.

Постоянное «педалирование» Японией необходимости заключения мирного договора с Российской Федерацией – как хорошо известно – является следствием нежелания Токио признавать итоги Второй мировой войны, попыткой добиться удовлетворения своих необоснованных территориальных претензий к нашей стране, поскольку без территориальных уступок этот мирный договор Японии не нужен, и она его никогда не подпишет.

Это аксиома, которую неоднократно озвучивало само японское руководство.

Следует также учесть, что опасность потакания с нашей стороны такой японской политике состоит ещё и в том, что и в ряде других государств-соседей России в последнее время также все чаще начинают звучать претензии на части российской территории.

Мы призываем вас прислушаться к рекомендациям парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации и на Сахалине, к мнению экспертов, научной общественности, политических и ветеранских организаций, приняв за основу переговоров с Японией концепцию исторически сложившихся границ.

Призываем прекратить недостойные для страны-победительницы переговоры о каких-либо территориальных уступках государству-агрессору посредством заключения формального мирного договора на основе Совместной Декларации между СССР и Японией от 19 октября 1956 года, от исполнения 9 статьи которой ранее отказалась сама Япония.

При любых переговорах, касающихся границ территории Российской Федерации, необходимо строго руководствоваться Конституцией Российской Федерации.

От имени Межрегионального общественного движения

«За территориальную целостность России. Русские Курилы»

Кошкин А.А. - председатель Межрегионального общественного движения, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, действительный член РГО, член Союза писателей России, политический обозреватель ИА REGNUM

Демурин М.В. — соучредитель Межрегионального общественного движения, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист

Зиланов В.К. — соучредитель Межрегионального общественного движения, профессор, академик МАНЭБ, заслуженный работник рыбного хозяйства России, член Научно — экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации

Зимонин В.П. — соучредитель Межрегионального общественного движения, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик АВН РФ и РАЕН, руководитель секции «Военная история» РАРАН

Лушников В.Ф. - соучредитель Межрегионального общественного движения, журналист, бывший заместитель главного редактора Главной редакции международных программ и информации РИА «Новости»

Плотников А.Ю. — соучредитель Межрегионального общественного движения, доктор исторических наук, профессор, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Зиновьевского клуба

Источник: nstarikov.ru