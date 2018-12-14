Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что ситуация в Черноморском регионе «деградировала», и призвал превратить Причерноморье «в зону мира и стабильности».

Об этом глава российского МИД заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), открывшегося в Баку 14 декабря.

«К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания», — заявил Лавров, отметив, что ОЧЭС «не должна быть ареной для политических баталий и сведения счётов».

«Дальнейший успех Организации будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Справка РВ

ОЧЭС — межправительственная организация, в которую входит 12 государств Причерноморья и Южных Балкан: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Основана в 1992 году, штаб-квартира организации находится в Стамбуле (Турция).

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