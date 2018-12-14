Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2018
- 12:50 «Ситуация в Черноморском регионе деградировала», — Лавров.
- 11:24 Украинские пенсиoнеры – привет Евpoпapламентy.
- 07:28 Внезапно: десантник ВСУ извинился за нацистский шеврон на встрече с Порошенко (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:04 Это нам к Новому году.
- 02:00 МВФ прогнозирует мировой финансовый кризис, Украина пострадает в числе первых.
- Вчера 23:21 Украинец с пулемётом попытался проникнуть в Россию (ФОТО).
- Вчера 22:04 Европа резко взвинтила Украине цены на газ — это всё, что нужно знать о «партнёрстве».
- Вчера 21:51 МИД РФ: Мы знаем, что делает украинская власть для поднятия рейтинга.
- Вчера 21:31 «Я был шокирован»: Посол Израиля возмущён «годом Бандеры» на Украине (ДОКУМЕНТ).
«Ситуация в Черноморском регионе деградировала», — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что ситуация в Черноморском регионе «деградировала», и призвал превратить Причерноморье «в зону мира и стабильности».
Об этом глава российского МИД заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), открывшегося в Баку 14 декабря.
«К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания», — заявил Лавров, отметив, что ОЧЭС «не должна быть ареной для политических баталий и сведения счётов».
«Дальнейший успех Организации будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие», — подчеркнул министр иностранных дел России.
Справка РВ
ОЧЭС — межправительственная организация, в которую входит 12 государств Причерноморья и Южных Балкан: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Основана в 1992 году, штаб-квартира организации находится в Стамбуле (Турция).
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Украинские пенсиoнеры – привет Евpoпapламентy
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Внезапно: десантник ВСУ извинился за нацистский шеврон на встрече с Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Десантник ВСУ извинился за использование нацистской символики, списав это на свою неосведомленность.
«Русская Весна» показывала позирующего с ВСУшниками Петра Порошенко. На груди у одного из военных заметили нашивку с эмблемой 3-й танковой дивизии SS Totenkopf («Мертвая голова»).
После поднятой в Сети шумихи командование десантно-штурмовых войск, видимо, решило максимально показательно откреститься от этого инцидента и разместило на своей странице в ФБ видео с подписью: «Десантники против каких либо проявлений нацизма».
«Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного к такому, которые использовались нацистскими подразделениями.
Подчеркиваю, что я использовал его по собственной неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность. Хочу извиниться, что в сложную для Украины минуту дал российским пропагандистам повод выдумать очередную порцию вранья о наших ВСУ», — говорит боевик.
Ну а мы считаем, что извинения тут излишни, ведь всякому здравомыслящему человеку хорошо известно что на Украине ни неофашизма, ни неонацизма нет.
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Это нам к Новому году
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МВФ прогнозирует мировой финансовый кризис, Украина пострадает в числе первых
В Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.
Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон, сообщает The Guardian.
Липтон отметил, что кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украине с экспортом зерна и металла в их числе.
«Грозовые облака следующего глобального финансового кризиса уже собираются», — заявил представитель фонда.
В МВФ также отметили, что даже крепкие экономики крупных стран, как и сам фонд, пока не готовы перенести возможный кризис без потерь.
«Как мы уже говорили, „почините крышу, пока светит солнце”. Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена», — сказал он.
Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Липтон предупредил, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет «далеко идущие и долгосрочные последствия» для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.
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Украинец с пулемётом попытался проникнуть в Россию (ФОТО)
В Сумской области правоохранители пресекли попытку незаконной переправки через границу Украины с Россией пулемёта.
Об этом сообщает региональное управление Государственной фискальной службы Украины в четверг, 13 декабря.
В ведомстве утверждают, что найдено именно оружие, которое было спрятано в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию. Оно быдо обнаружено таможенниками совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ на таможенном посту Бачевск 12 декабря.
«В зону таможенного контроля заехал автомобиль, на котором следовал украинец в направлении выезда с территории Украины. Формой прохождения зоны таможенного контроля выбрал „зеленый коридор”. Во время детального осмотра багажного отделения и салона автомобиля найдены детали пулемётного оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все комплектующие были размещены в разных частях автомобиля: в баллоне газовой установки были спрятаны комплектующие к треноге, в задних дверях авто — пулеметные ручки, под ковриком водителя — бронещит, под капотом — лапы к треноге, в переднем бампере — корпус и макет ствола.
На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.
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Европа резко взвинтила Украине цены на газ — это всё, что нужно знать о «партнёрстве»
Украинцев возмутила европейская цена на газ.
«Всё, что нужно знать о „стратегическом партнёрстве“: Эвропа, та, что „наше всё“, взвинтила цену за реверсный газ для Украины до $340 за 1000 кубических метров. Мордор, не иначе как издеваясь, отдал Беларуси по $129», — написал на своей странице в соцсети киевский блогер Александр Владимирович.
«Да сколько там этой зимы-то? Будет трудно — проведете акцию „Прикрути“. Делов-то…»,
«Может, это мы алименты платим за „остаточнэ прощавай“?»,
«Не знаю, но то, что рассчитываемся за глупость — точно»,
«Так у Макрона же потребовали повысить минималку на 100 евро. Вот сейчас будут за счёт Украины повышать», — пишут в комментариях к публикации другие пользователи.
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МИД РФ: Мы знаем, что делает украинская власть для поднятия рейтинга
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«Я был шокирован»: Посол Израиля возмущён «годом Бандеры» на Украине (ДОКУМЕНТ)
Посол государства Израиль на Украине Йоэль Лион написал открытое письмо, в котором заявил, что шокирован решением Львовского областного совета провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры.
Это письмо опубликовало посольство Израиля на своей странице в Facebook.
«Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год — годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией.
Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей», — говорится в сообщении.
При этом свидомые украинцы выразили своё возмущение письмом Лиона и заявили об отсутствии доказательств антисемитизма Бандеры и его соратников.
«Вы пишете, что Бандера „непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях“. Этот тезис не выдерживает критики. Это советское клише. Также хочу отметить, что Украина никогда не забывала „о преступлениях, совершенных против украинских евреев“, а всесторонне и повсеместно прославляет Праведников мира»,
«А когда посол предоставит доказательства того, что УПА* и лично Бандера, как исходит из смыслового нарратива этого послания, были „антисемитами“? Какими письменными, фото-, видео- документальными источниками вы пользуетесь, делая такие заявления?» — написали они, комментируя публикацию.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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