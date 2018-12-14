Музейные экспонаты
14:25. 14 декабря 2018 Просмотров - 406 2 коммент. Опубликовал: brahman
Истерика по поводу Ту-160 ВКС РФ в Венесуэле не прекращается.
Посол США в Колумбии обозвал российские стратегические бомбардировщики "музейными экспонатами из 80х годов", что довольно забавно, так как основные американские стратегические бомбардировщики вводились в строй примерно в тот же период, что и Ту-160.
Первый полет – 1981-й год.
Начало массового производства и принятие на вооружение – 1987.
Схожая история и с Ту-22М3.
Первый полет в 1977 году.
Принятие на вооружение и начало массового производства – 1978.
Действительно, машины далеко не новые Но.
Стратегический бомбардировщик B-1 Lancer.
Первый полет – 1980-й год.
Начало массового производства и принятие на вооружение – 1985.
Стратегический бомбардировщик B-2.
Первый официальный показ с полетом – 1989.
Официальное принят на вооружение в 1997 году, большая часть машин произведена до 1993-1994 года.
Вот собственно и все. В дальнейшем, стороны занимались модернизированием уже существующего (Ту-160, B-1 и B-2 времен конца прошлой Холодной войны сейчас несколько отличаются по ряду параматров от тех, которые стоят на вооружений сейчас).
Подавляющее большинство стратегических бомбардировщиков и в РФ и США имеют возраст минимум от 20 лет и выше – большинство производено либо в годы Холодной войны, либо в 90е). Первый Ту-160 выпущен после развала СССР лишь в этом году https://www.youtube.com/watch?v=5FwZAha4kNU (и то, за счет наработок 80х годов).
Про древние Ту-95 и B-52 вообще молчу, эти ветераны еще Хрущева с Эйзенхауэром застали. Ту-95 и его модификации эксплуатируются еще с 1956 года (самому старому из летающих сейчас более 30 лет), а B-52 с 1955 (вполне понятно, что начинка и вооружение с тех пор существенно изменились, но это достаточно показательно с точки зрения сентенций про "музейные экспонаты", которые до сих пор вполне способны при ряде условий уничтожать целые города.
Хрущев в кабине Ту-95.
Дуаэт Эйзенхауэр во время осмотра прототипа B-52. 1953-й год.
В общем, после конца прошлой Холодной войны, развитие стратегических бомбардировщиков существенно затормозилось и при начале гонки вооружений в этой сфере, обеим сторонам придется опираться на наработки 80х (в США начала 90х годов).
Из последних веяний на эту тему в США стоит отметить проекты стратегических беспилотных бомбардировщиков. В России будущее связывают с ПАК ДА.
Из реальных недостатков можно отметить тот факт, что США превосходят РФ по общему кол-ву стратегических бомбардировщиков.
В целом, с учетом модернизаций, обновления электроники и разработки новых видов ядерных и неядерных вооружений, в том числе гиперзвукового вооружения, с обеих сторон заслуженные ветераны еще долгие годы будут составлять основу стратегической бомбардировочной авиации.
Ту-160 над Карибским морем в сопровождении истребителей Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы.
А это собственно причина истерики по поводу "музейных экспонатов".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Да же комментировать интеллектуальность очередного посла США нет смысла, а они ещё обижаются когда мы зовём их пиндосами!
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Это ещё ласково.
Соль в том, что они беспрекословно верят своим независимо от числа извилин у изрекающего.