Итоги горбачёвской политики “нового мышления”
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о внешней политике СССР времён горбачёвской перестройки и в завершающей лекции по этой тематике говорит о крушении ГДР и создании единой Германии, о международных договорённостях по разоружению и войне в Персидском заливе, а также подводит итоги горбачёвской перестройки во внешней политике.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Евгений Спицын
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