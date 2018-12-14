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Итоги горбачёвской политики “нового мышления”

15:53. 14 декабря 2018 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о внешней политике СССР времён горбачёвской перестройки и в завершающей лекции по этой тематике говорит о крушении ГДР и создании единой Германии, о международных договорённостях по разоружению и войне в Персидском заливе, а также подводит итоги горбачёвской перестройки во внешней политике.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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