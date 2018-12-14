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Диссидент из Кадастровой палаты

11:03. 14 декабря 2018 Просмотров - 183 2 коммент. Опубликовал:


Чиновники из Федеральной кадастровой палаты жалуются на особенности кадровой политики.





Официальная биография искомого персонажа выглядит так.


Плюс интервью Тахтасунова - https://www.znak.com/2018-12-06/novyy_glava_kadastrovoy_palaty_parviz_tuhtasunov_o_svoem_naznachenii_i_peremenah_v_vedomstve

Клевещут поди, на эффективного менеджера.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бюрократия, документы, Россия
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2 коммент.»

  • 20982 13617
    Ликвидатор 14 декабря 2018 в 13:43 Ссылка Пометить
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    пока мозги пудрят арматами и сарматами, стадия ликвидации роусских входит в заключительную стадию.

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  • 15208 13152
    Вячеслав 14 декабря 2018 в 14:00 Ссылка Пометить
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    Подумаешь, – чёрно-ягодичный массажист стал высоким чином на госслужбе (видать, славяне кончились)… У нас и покруче есть примеры – вон как охранники аж губернаторами становятся…

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