Диссидент из Кадастровой палаты
11:03. 14 декабря 2018 Просмотров - 183 2 коммент. Опубликовал: brahman
Чиновники из Федеральной кадастровой палаты жалуются на особенности кадровой политики.
Официальная биография искомого персонажа выглядит так.
Плюс интервью Тахтасунова - https://www.znak.com/2018-12-06/novyy_glava_kadastrovoy_palaty_parviz_tuhtasunov_o_svoem_naznachenii_i_peremenah_v_vedomstve
Клевещут поди, на эффективного менеджера.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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пока мозги пудрят арматами и сарматами, стадия ликвидации роусских входит в заключительную стадию.
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Подумаешь, – чёрно-ягодичный массажист стал высоким чином на госслужбе (видать, славяне кончились)… У нас и покруче есть примеры – вон как охранники аж губернаторами становятся…