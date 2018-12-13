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Влияние воспитания на развитие личности. Юлона Стоянова и Артём Ива

10:14. 13 декабря 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем воспитывать детей.

Юлона Стоянова и Артём Ива

В передаче речь шла о том, как культура разных стран и народов влияет на развитие человека? Как сохранить потенциал ребёнка в момент рождения? Как развить свои способности в условиях современного мира?

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Источник: www.youtube.com

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