Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра

После того, как европейская бюрократия прямым текстом заявила, что пересматривать сделку с Британией о выходе из ЕС не будет, как и отменять сам Брексит, консервативная партия отказалась поддержать немедленную отставку Терезы Мэй, которая сохранила пост премьер-министра на период реализации соглашения о выходе из Евросоюза. Британию по сути поставили перед выбором – либо очень жесткий вариант выхода по сделке заключенной Мэй, либо совсем жесткий вариант без Мэй и без сделки, с непредсказуемыми последствиями. В итоге выбрали меньшее из двух зол и разваливающийся кабинет Мэй едет дальше. Конечной остановкой станет полное утверждение условий сделки с Евросоюзом, после чего миссия Мэй как проводника и реализатора выхода Британии из ЕС будет окончена. Ее крайне негативно воспринимают как в лагере противников Брексита (считая. что она должна провести повторный референдум и наплевать на первый референдум), так и в лагере сторонников Брексита (где ее обвиняют в том, что она полностью сдала все позиции Британии брюссельской бюрократии). И никакие Солсберецкие соборы это отношение никак не могли изменить. Вот и сейчас, лишь полная безысходность с путями развития истории с Брекситом, продлили мучения кабинета Мэй.Еще немного аппетитного Брексита.Автобус в одну сторону.

Источник: colonelcassad.livejournal.com