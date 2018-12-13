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Тексты присяги на верность при получении гражданства США и Великобритании

10:58. 13 декабря 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

США

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».

 

Великобритания

Получение британского гражданства предусматривает непростую процедуру, через которую проходят все взрослые, желающие стать подданными Её Величества. Текст присяги состоит из трех частей:

Присяга преданности Соединенному Королевству и Королеве;
Подтверждение преданности Соединенному Королевству и Королеве;
Зарок преданности Соединенному Королевству и Королеве.

Присяга преданности Соединенному Королевству и Королеве

Я (имя) клянусь Всемогущим Богом, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону.

 

Подтверждение преданности Соединенному Королевству и Королеве

Я (имя) торжественно, искренне и честно объявляю и подтверждаю, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону.

Зарок преданности Соединенному Королевству и Королеве

Я сохраню лояльность к Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я поддержу его демократические ценности. Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства как британский гражданин.

 

Источник

Источник: cont.ws

Метки: Тексты присяги на верность при получении гражданства США и Великобритании
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