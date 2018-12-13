Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2018
- 05:06 Донбасс под угрозой двух страшных провокаций.
- 00:32 Презентация карты жертв войны в Донбассе.
- Вчера 23:41 “Не вижу другого пути, как отстаивать свою правду с оружием в руках”, – военнослужащий НМ ДНР.
- Вчера 23:14 Защитники Бахмутки – Ситуация резко обострилась, ВСУ провоцируют.
- Вчера 22:48 ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву осуждённых (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:48 Камера видеонаблюдения жителя Славяносербска зафиксировала обстрел ВСУ.
Донбасс под угрозой двух страшных провокаций
Порошенко не хочет оставлять Донбасс в покое. Он постоянно «креативит», что бы еще такого сделать с регионом. Не хочет олигарх давать людям возможность жить спокойно.
Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что служба безопасности Украины может устроить провокацию с помощью подрыва резервуара с химическими веществами в Мариуполе (ранее об это заявляли в Народной милиции ДНР — прим. РВ).
Это может быть устроено по аналогии с «Белыми касками» в Сирии. ВСУшники подорвут резервуар с химическими веществами и все свалят на ЛДНР, что может стать поводом для массированной атаки.
Коротченко с сожалением признает, что от режима Порошенко следует ожидать чего угодно. Например, разведка ЛДНР принесла сведения о том, что 14 декабря вполне возможно будет реализована попытка блицкрига Украины против Республик. Ведь не зря к линии соприкосновения были стянуты большие силы и средства.
Например, десятки РСЗО «Смерч». К тому же, Порошенко очень нужна провокация и продление военного положения, чтобы отсрочить выборы.
Возвращаясь к сообщениям от разведчиков ДНР, есть сведения, что идёт подготовка удара ВСУ на Мариупольском направлении. Каратели минируют отдельные участки на автомобильных дорогах. Это относится к населённым пунктам Славное, Березовое, Тарамчук.
Более того, по словам официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, нельзя отрицать вероятности подрыва пассажирского транспорта. Именно для этого и могут минировать дороги.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Презентация карты жертв войны в Донбассе
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“Не вижу другого пути, как отстаивать свою правду с оружием в руках”, – военнослужащий НМ ДНР
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Защитники Бахмутки – Ситуация резко обострилась, ВСУ провоцируют
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву осуждённых (ФОТО, ВИДЕО)
ЛНР в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли передала украинской стороне содержавшихся на территории Республики 42 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года. Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
Передача осужденных состоялась сегодня на мосту на линии соприкосновения в районе Счастья. Сопровождали процесс передачи представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за передачей с расстояния, непосредственно на мост они не прибыли.
Односторонний шаг
«Это односторонний шаг со стороны правительства ЛНР, который не имеет никакого отношения к Минским соглашениям и носит исключительно гуманитарный аспект», — подчеркнула Кобцева, отметив, что «соблюдение норм международного гуманитарного права является неотъемлемой частью политики, проводимой руководством ЛНР».
«В наш адрес неоднократно поступали обращения от граждан Украины с просьбой о переводе осужденных родственников отбывать наказание на территорию, подконтрольную правительству Украины. Прежде всего это связано с невозможностью общения: приезд для многих в ЛНР мог обернуться проблемами с СБУ, отсутствием транспортного и почтового сообщения между ЛНР и Украиной и рядом других причин, обусловленных экономической блокадой Донбасса официальным Киевом», — рассказала представитель ЛНР.
В интересах людей
«Политический курс, проводимый действующим руководством Украины по отношению к Донбассу, прежде всего нанесет удар по украинским гражданам», — заявила Кобцева.
Она напомнила о том, что «со стороны ЛНР о готовности передать Украине лиц, осужденных до 2014 года, заявляли неоднократно, но возможность реализовать смогли только сегодня».
«На Украине грядут выборы президента, но мы не принимаем участие в предвыборной кампании господина (действующего президента Украины Петра) Порошенко, который создает кризисные ситуации, а потом показывает, как быстро и красиво он может их решить. Мы действовали в интересах людей и реализации норм международного гуманитарного права», — подчеркнула представитель ЛНР.
Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы на территории Народных Республик, была достигнута на встречах участников Контактной группы в Минске 4 декабря.
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Камера видеонаблюдения жителя Славяносербска зафиксировала обстрел ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com