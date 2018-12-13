Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2018

Порошенко не хочет оставлять Донбасс в покое. Он постоянно «креативит», что бы еще такого сделать с регионом. Не хочет олигарх давать людям возможность жить спокойно.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что служба безопасности Украины может устроить провокацию с помощью подрыва резервуара с химическими веществами в Мариуполе (ранее об это заявляли в Народной милиции ДНР — прим. РВ).

Это может быть устроено по аналогии с «Белыми касками» в Сирии. ВСУшники подорвут резервуар с химическими веществами и все свалят на ЛДНР, что может стать поводом для массированной атаки.

Коротченко с сожалением признает, что от режима Порошенко следует ожидать чего угодно. Например, разведка ЛДНР принесла сведения о том, что 14 декабря вполне возможно будет реализована попытка блицкрига Украины против Республик. Ведь не зря к линии соприкосновения были стянуты большие силы и средства.

Например, десятки РСЗО «Смерч». К тому же, Порошенко очень нужна провокация и продление военного положения, чтобы отсрочить выборы.

Возвращаясь к сообщениям от разведчиков ДНР, есть сведения, что идёт подготовка удара ВСУ на Мариупольском направлении. Каратели минируют отдельные участки на автомобильных дорогах. Это относится к населённым пунктам Славное, Березовое, Тарамчук.

Более того, по словам официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, нельзя отрицать вероятности подрыва пассажирского транспорта. Именно для этого и могут минировать дороги.

Читайте также: К Мариуполю двинулась колонна военной техники ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»