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Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2018

10:31. 13 декабря 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс под угрозой двух страшных провокаций

Донбасс под угрозой двух страшных провокаций | Русская весна

Порошенко не хочет оставлять Донбасс в покое. Он постоянно «креативит», что бы еще такого сделать с регионом. Не хочет олигарх давать людям возможность жить спокойно.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что служба безопасности Украины может устроить провокацию с помощью подрыва резервуара с химическими веществами в Мариуполе (ранее об это заявляли в Народной милиции ДНР — прим. РВ).

Это может быть устроено по аналогии с «Белыми касками» в Сирии. ВСУшники подорвут резервуар с химическими веществами и все свалят на ЛДНР, что может стать поводом для массированной атаки.

Коротченко с сожалением признает, что от режима Порошенко следует ожидать чего угодно. Например, разведка ЛДНР принесла сведения о том, что 14 декабря вполне возможно будет реализована попытка блицкрига Украины против Республик. Ведь не зря к линии соприкосновения были стянуты большие силы и средства.

Например, десятки РСЗО «Смерч». К тому же, Порошенко очень нужна провокация и продление военного положения, чтобы отсрочить выборы.

Возвращаясь к сообщениям от разведчиков ДНР, есть сведения, что идёт подготовка удара ВСУ на Мариупольском направлении. Каратели минируют отдельные участки на автомобильных дорогах. Это относится к населённым пунктам Славное, Березовое, Тарамчук.

Более того, по словам официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, нельзя отрицать вероятности подрыва пассажирского транспорта. Именно для этого и могут минировать дороги.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву осуждённых (ФОТО, ВИДЕО)

ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву осуждённых (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

ЛНР в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли передала украинской стороне содержавшихся на территории Республики 42 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года. Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Передача осужденных состоялась сегодня на мосту на линии соприкосновения в районе Счастья. Сопровождали процесс передачи представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за передачей с расстояния, непосредственно на мост они не прибыли.

Односторонний шаг

«Это односторонний шаг со стороны правительства ЛНР, который не имеет никакого отношения к Минским соглашениям и носит исключительно гуманитарный аспект», — подчеркнула Кобцева, отметив, что «соблюдение норм международного гуманитарного права является неотъемлемой частью политики, проводимой руководством ЛНР».

«В наш адрес неоднократно поступали обращения от граждан Украины с просьбой о переводе осужденных родственников отбывать наказание на территорию, подконтрольную правительству Украины. Прежде всего это связано с невозможностью общения: приезд для многих в ЛНР мог обернуться проблемами с СБУ, отсутствием транспортного и почтового сообщения между ЛНР и Украиной и рядом других причин, обусловленных экономической блокадой Донбасса официальным Киевом», — рассказала представитель ЛНР.

В интересах людей

«Политический курс, проводимый действующим руководством Украины по отношению к Донбассу, прежде всего нанесет удар по украинским гражданам», — заявила Кобцева.

Она напомнила о том, что «со стороны ЛНР о готовности передать Украине лиц, осужденных до 2014 года, заявляли неоднократно, но возможность реализовать смогли только сегодня».

«На Украине грядут выборы президента, но мы не принимаем участие в предвыборной кампании господина (действующего президента Украины Петра) Порошенко, который создает кризисные ситуации, а потом показывает, как быстро и красиво он может их решить. Мы действовали в интересах людей и реализации норм международного гуманитарного права», — подчеркнула представитель ЛНР.

Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы на территории Народных Республик, была достигнута на встречах участников Контактной группы в Минске 4 декабря.

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