Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 декабря 2018
- 14:29 Турция направила свои войска к сирийской границе на восток Евфрата.
- 11:50 ФСБ раскрыла преступную сеть, переводившую миллионы террористам ИГИЛ (+ФОТО, ВИДЕО).
- 10:09 Каддафи идет в президенты.
- 04:47 На грани войны в Сирии: курды против арабов, турецкие войска на подходе.
Турция направила свои войска к сирийской границе на восток Евфрата
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ФСБ раскрыла преступную сеть, переводившую миллионы террористам ИГИЛ (+ФОТО, ВИДЕО)
ФСБ России пресекла деятельность группировки, осуществлявшей финансирование боевиков международных террористических организаций на десятки миллионов рублей под видом благотворительности.
Как рассказали в Следственном комитете (СК) РФ, следственными органами Главного следственного управления СК по городу Москве расследуется уголовное дело о финансировании терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
По версии следствия, группа злоумышленников, используя банковские карты, в период с 2010 года по настоящее время перевела не менее 38 млн рублей на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе международных террористических организаций ИГИЛ* и «Джебхат-Ан-Нусра»*.
В дальнейшем указанные денежные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.
В рамках уголовного дела проведены обыски в жилищах лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений, на территории города Москвы, Московской области, Республики Ингушетия, Республики Дагестан и Чеченской Республики.
В ходе проведения обысков обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности.
Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России установлена и пресечена деятельность злоумышленников.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 7 человек, являющиеся выходцами из республик Северного Кавказа.
Кроме того, по уголовному делу допрошено более 20 свидетелей; получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела; исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации; проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах.
В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование продолжается.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили дополнительные подробности о ходе расследования незаконной деятельности злоумышленников и их личностях.
По данным ФСБ, скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Ахмеднабиев И.С. организовал под видом благотворительности разветвленную законспирированную сеть, предназначенную для финансовой поддержки террористов. Члены группы размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи «подвергались целенаправленной идеологической обработке».
«Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые „благотворительные фонды” „Мухаджирун” и „Сальсабиль” получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства», — сообщает ЦОС ФСБ.
В состав этой группы входили российские граждане — родственники международного террориста Саидова М.Ш. (позывной «Амир Якуб»), задержан в Турции за терроризм, бывшие участники бандгрупп Арби Бараева (ликвидирован в 2001 г. на территории Чечни) и Беслана Махаури (ликвидирован в 2015 г. на территории Ингушетии).
Безналичные переводы осуществлялись в адрес двух российских гражданок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур. Женщины находятся в Сирии в составе боевых подразделений ИГИЛ, уточнили в ФСБ.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Каддафи идет в президенты
Ожидаемо, но все же. Спустя 7 лет после убийства полковника Каддафи и разрушения Ливии, его сын, пережив длительное тюремное заключение и угрозу смерти, начинает борьбу за президентский пост.
Сейф аль-Ислам Каддафи выдвинут на пост президента Ливии
В Ливии началась кампания по поддержке кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи на пост главы Ливии
На этой неделе в Ливии началась кампания по подготовке предстоящих президентских и парламентских выборов в 2019 году. Все больше звучит голосов, призывающих к отмене введенного Западом в отношении Ливии санкций и эмбарго, в том числе против ливийских племен, чтобы позволить им участвовать в политическом процессе. Кампания сторонников Муаммара Каддафи под лозунгом « Кандидатуру Сейфа аль-Ислам Каддафи – на пост президента» , которая разворачивается как внутри Ливии, так за границей, с каждым днем становится все более активной. Ливийцы с надеждой смотрят на кандидата Сейфа аль-Ислама Каддафи.
«Кампания, которая включает в себя многие различные компоненты ливийского общества (арабов, амазигов и туарегов), совпадает с подготовкой, проводимой сейчас сторонами кризиса, к проведению президентских выборов», – заявил порталу АЛЬ-АРАБИЯ Мохамед аль-Румаих, основательДвижения Манделы Ливии, сторонник Сейфа аль-Ислама Каддафи. По его мнению, это является единственной надеждой спасти родину и граждан Ливии и восстановить престиж, суверенитет и достоинство ливийского государства.
Аль-Румаих добавил, что они готовятся запустить официальный веб-сайт, а затем будет объявлено о серии программ, призывающих ливийцев присоединиться к кампании и поддержать кандидатуру Сейфа аль-Ислама Каддафи на выборах, чтобы восстановить государство и перейти от разрушения к реконструкции. Саиф аль-Ислам Каддафи, с момента его освобождения из тюрьмы в Зинтане в июне 2017 года, политически активен и даже передвигается по стране.
Встречи российских политиков и журналистов с его посланниками на прошлой неделе в Москве и разговоры о контактах Кремля с ним – это убедительные признаки, которые прокладывают путь к возвращению сына Каддафи на политическую арену Ливии.
Россия поддерживает Сейфа аль-Ислама Каддафи в политическом процессе и отстаивает необходимость его участия в усилиях по национальному примирению в Ливии, которая в 2011 году после мятежа против Ливийской Джамахирии, инспирированного спецслужбами НАТО с помощью террористической группировки Аль-Каиды , и после восьмимесячной агрессии альянса НАТО погрузилась в хаос.
Трагическая ситуация в Ливии, чьи государственные институты были уничтожены бандами наемников в 2011 году, а во власти оказались террористы, говорит в пользу сына Каддафи.
Многие ливийцы испытывают ностальгию по Ливийской Джамахирии. Местные опросы показали, что нынешняя ситуация в Ливии гарантирует Сейфу аль-Исламу Каддафи, что он получит высокий процент голосов на президентских выборах, а сторонники Муаммара Каддафи, в том числе и среди молодежи, получат большинство мест в новом парламенте Ливии. Таков выбор ливийского народа, но даст ли Запад ему возможность организовать под эгидой ООН свободные, демократические выборы?
http://www.sologubovskiy.ru/articles/7174/ – цинк
Важную роль в перспективах Каддафи-младшего играет то, сможет ли он договориться о распределении власти с Хафтаром, который контролирует наиболее крупные военизированные отряды в Ливии, владеет значительной частью нефтедобычи и и имеет поддержку от ряда зарубежных государств.
Разумеется, нет никакой гарантии, что некоторые из внешних сил не захотят сохранить дестабилизированную Ливию, обострив внутренние межплеменные и политические противоречия.
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На грани войны в Сирии: курды против арабов, турецкие войска на подходе
Власть, особенно если она даётся сильным и ими поддерживается, опьяняет и ведёт к пренебрежению правами и свободами тех, кто этой властью обделён.
Именно такую картину можно наблюдать в сирийском, по крайней мере пока, с юридической точки зрения, городе Мембидж. Вооружённые и поддерживаемые США курды по указаниям своих хозяев практически в открытую начали притеснение арабского населения на севере Сирии.
Арабы в Мембидже (г. Манбидж в пров. Алеппо, — прим. РВ), усилиями курдов, стали практически лишены своих гражданских прав.
По последней информации, в городах, где не без помощи США власть полностью взяли в свои руки курды, арабскому населению отныне запрещено осуществлять элементарные гражданско-правовые действия, а сирийское законодательство подменяется правилами и, если их так можно называть, «нормативно-правовыми актами», которые устанавливают курды. Фактически насаждается закон курдов в Мембидже, где официальному законодательству Сирии и гражданам, ему подчиняющимся, места нет.
Крайним подобным случаем стало негласное распоряжение курдского «Военного совета Мембиджа», согласно которому населяющим город арабам отказывают в регистрации актов гражданского состояния, а единственный в городе ЗАГС, опять же по велению вышеуказанного «руководства», закрыт. Отныне арабские мужчины и женщины не могут официально зарегистрировать брак, рождение детей, смерть родственников и так далее. Помимо этого, в городе прекращена выдача сирийских паспортов.
Действиями курдского «Военного совета Мембиджа» арабское население города лишено элементарных гражданских прав. На вопросы к «Совету», что делать и как узаконить свой гражданский статус согласно сирийскому законодательству, быть полноценными гражданами Сирии, представители «Совета» не без издевательства предлагают им покинуть город, мол, в Алеппо вас с удовольствием зарегистрируют. Но у арабов, покинувших город с целью того же узаконивания своего гражданско-правового статуса, возникает резонный вопрос — а стоит ли возвращаться в Мембидж, где получившая от американцев власть курдская хунта лишает прав населяющее его арабское население.
Именно на это и рассчитывают курды. Ведь насильно изгнать арабов из Мембиджа — значит объявить арабам в Сирии войну. Этого курдам не надо.
Однако, создав невыносимые условия, можно сделать так, что арабское население, лишенное прямой поддержки правительства, само покинет город. К сожалению, стоит признать, что задумка курдского «Военного совета Мембиджа» работает. На сегодняшний день официальных данных нет, но, по многочисленным сообщениям из города, многие арабские семьи покинули свои дома и переехали туда, где их права и свободы защищены сирийским законодательством.
Сейчас курды, поддерживаемые США, своими действиями одерживают маленькую победу над теми, с кем веками жили бок о бок. Но понимают ли курдские лидеры, что их Мембиджская «виктория» обернется враждой между их народом и арабами. Уже в провинциях Ракка и Хасеке нередки случаи боестолкновений между курдами и арабами, которые еще недавно вместе успешно били ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Теперь межэтническая вражда может перекинуться и на северо-запад Сирии, а борьба между курдами и арабами может охватить весь север страны, неся смерть и разрушения обоим народам.
Кому это выгодно? Арабам? Вряд ли. Арабское население Сирии и так устало от войны. Курдам? С одной стороны, может быть. Но по большому счету простые представители этого народа в своем большинстве не желают вражды со своими исконными соседями. Тогда кому? Выгодно это тем, кто не желает прекращения кровопролития в Сирии.
Тем, кто благодаря войне и хаосу обеспечивает себе свое незаконное военное присутствие в этой стране. Тем, кто чужими руками уже на протяжении нескольких десятилетий под лживыми предлогами оккупирует и эксплуатирует целые страны и регионы планеты, свергая правительства и погружая государства в пучину гражданских и межэтнических войн. Не имеет смысла называть тех, кто заинтересован в вышеуказанном, всем это и так понятно и известно. И если курды не одумаются, не поймут замысел своих покровителей, не найдут общего языка с арабами — со своими исконными соседями, то их ждут события, по сравнению с которыми завершающаяся в Сирии война с ИГИЛ* покажется курдскому населению и их вооруженным формированиям мелкой стычкой с бандитами, ибо межэтническая вражда никогда малой кровью не заканчивается.
P.S. Отметим, что Турция на днях должна начать операцию против проамериканских курдских сил и теперь ущемлённые арабы вполне могут перейти на сторону турецких войск, ударив в спину Отрядам народной самообороны YPG.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Т. е. кавказская диаспора в российских городах набивает бабло и отправляет в ИГИЛ. Значит , если автоматически трясти эту публику, то и особых усилий не надо по выявлению.