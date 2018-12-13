Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 декабря 2018

ФСБ России пресекла деятельность группировки, осуществлявшей финансирование боевиков международных террористических организаций на десятки миллионов рублей под видом благотворительности.

Как рассказали в Следственном комитете (СК) РФ, следственными органами Главного следственного управления СК по городу Москве расследуется уголовное дело о финансировании терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По версии следствия, группа злоумышленников, используя банковские карты, в период с 2010 года по настоящее время перевела не менее 38 млн рублей на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе международных террористических организаций ИГИЛ* и «Джебхат-Ан-Нусра»*.

В дальнейшем указанные денежные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

В рамках уголовного дела проведены обыски в жилищах лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений, на территории города Москвы, Московской области, Республики Ингушетия, Республики Дагестан и Чеченской Республики.

В ходе проведения обысков обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности.

Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России установлена и пресечена деятельность злоумышленников.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 7 человек, являющиеся выходцами из республик Северного Кавказа.

Кроме того, по уголовному делу допрошено более 20 свидетелей; получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела; исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации; проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование продолжается.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили дополнительные подробности о ходе расследования незаконной деятельности злоумышленников и их личностях.

По данным ФСБ, скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Ахмеднабиев И.С. организовал под видом благотворительности разветвленную законспирированную сеть, предназначенную для финансовой поддержки террористов. Члены группы размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи «подвергались целенаправленной идеологической обработке».

«Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые „благотворительные фонды” „Мухаджирун” и „Сальсабиль” получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства», — сообщает ЦОС ФСБ.

В состав этой группы входили российские граждане — родственники международного террориста Саидова М.Ш. (позывной «Амир Якуб»), задержан в Турции за терроризм, бывшие участники бандгрупп Арби Бараева (ликвидирован в 2001 г. на территории Чечни) и Беслана Махаури (ликвидирован в 2015 г. на территории Ингушетии).

Безналичные переводы осуществлялись в адрес двух российских гражданок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур. Женщины находятся в Сирии в составе боевых подразделений ИГИЛ, уточнили в ФСБ.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.