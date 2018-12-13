О власти.
03:22. 13 декабря 2018 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Срочно менять правителей и строй! #ВасилийМельниченко
Источник: www.youtube.com
Источник: www.youtube.com
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Да, всё так… Но власть, боясь дальнейшего разоблачения в её губительных действиях против народов России, намерена ввести уголовные преследования авторам статей за порочащие (считай, что – освещающие правдиво) её действия…
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Помните басню Крылова ” Свинья под дубом ” ?
Свинья, не способная увидеть ничего дальше своего носа, а тем более изменить сложившееся мнение. Свинья – образ, высмеивающий лень и невежество людей. Крылов не просто так выбрал именно это животное. Все мы знаем определенную особенность свиней – они не способны поднимать голову вверх. Именно она усиливает образ человека, не только не желающего ничего слушать и знать, но уже и не способного к этому.
Бред “фермера”-грудининца , кроме как басней Крылова , никак больше не прокомментируешь .