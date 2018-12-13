Главная » Аналитика, Жизнеречение, Мировоззрение, Психология, Самое горячее

О власти.

03:22. 13 декабря 2018 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал:

Срочно менять правителей и строй! #ВасилийМельниченко

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как народу взять власть на своей территории? [2013, Просветительский]
...быть в разных уровнях власти. Ведь власть очень структурирована, вы видите... и прочим олигархам. Власть принадлежит народу? Власть не принадлежит народу, ... Нормальное управление страной (настоящая «власть народа») должно быть многоуровневым. Например...
СМИ — „четвёртая власть” или инструмент власти?
...Определимся с терминамиИтак, что такое власть?Власть — в общем смысле способность ..., поскольку существует пятый вид власти — концептуальная власть, осуществлять которую можно только... концепций.Но также — это власть власть людей, способных:к выявлению проблем...
СМИ — «четвёртая власть» или инструмент власти?
...ОПРЕДЕЛИМСЯ С ТЕРМИНАМИИтак, что такое власть?Власть — в общем смысле способность ..., поскольку существует пятый вид власти — концептуальная власть, осуществлять которую можно только... концепций.Но также — это власть власть людей, способных:к выявлению проблем...
Россия без советской власти
...вредительство, за которое при советской власти полагался расстрел. Может быть ... развитие России без советской власти? Без советской власти в России развиваются только... только деградирует. Россия без советской власти — это остатки советской космонавтики, ...
Не майдан даёт право на власть
... разве народ это высшая власть?? Если местные власти честны перед народом, то... целом может выполнить только власть, и эта власть - это власть областей. Вот надо..., - на то они и власть. Вон, власти Крыма не то, что автономию...
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ
...Совета исполнительной власти. При реорганизации исполнительной власти необходимо решить... всех подразделений исполнительной власти. 4.Ликвидировать демократическую... государства необходимо пять ветвей власти: концептуальная, идеологическая, законодательная...

2 коммент.»

  • 15143 13091
    Вячеслав 13 декабря 2018 в 5:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да, всё так… Но власть, боясь дальнейшего разоблачения в её губительных действиях против народов России, намерена ввести уголовные преследования авторам статей за порочащие (считай, что – освещающие правдиво) её действия…

    Ответить
  • 11442 4692
    Юстас 13 декабря 2018 в 5:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Помните басню Крылова ” Свинья под дубом ” ?

    Свинья, не способная увидеть ничего дальше своего носа, а тем более изменить сложившееся мнение. Свинья – образ, высмеивающий лень и невежество людей. Крылов не просто так выбрал именно это животное. Все мы знаем определенную особенность свиней – они не способны поднимать голову вверх. Именно она усиливает образ человека, не только не желающего ничего слушать и знать, но уже и не способного к этому.

    Бред “фермера”-грудининца , кроме как басней Крылова , никак больше не прокомментируешь .

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>