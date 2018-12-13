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National Geographic выбрал лучшие фото 2018 года

10:39. 13 декабря 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:
Всем, кто делит эту планету, знакомы и напряженная борьба, и быстротечные минуты умиротворения. Взгляните на эти снимки: независимо от того, кто на них изображен — лебеди, крокодилы, львы или люди, — они сама жизнь, с ее энергией, болью, счастьем, яростью и красотой.

Вашему вниманию лучшие фотографии конкурса «National Geographic — 2018».

1. Гепард преследует детеныша газели (все закончилось хорошо: гепард поиграл с ним, а потом отпустил к маме!)


2. Крокодил охотится на антилоп гну



3. Монгольский всадник


4. Рыбак спасает мальчика во время прилива


5. Торнадо


6. Парижские студенты протестуют против образовательной реформы


7. Люди едут на крыше переполненного поезда, чтобы успеть домой к религиозному празднику (Индия)


8. Баскетбольные площадки в Китае


9. Слониха переходит реку, кишащую крокодилами


10. Женщина из кочевого непальского народа рауте несет спящего ребенка


11. Носорогам удалили рога, чтобы спасти их от браконьеров


12. Взгляд черного лебедя


13. Баобабы в стиле Ван Гога


14. Окунь борется за жизнь в пасти ящероголовой рыбы


15. Новая кожа хамелеона


15. Новая кожа хамелеона


17. Львенок кусает маму за хвост


18. Слоны принимают пылевые ванны


19. Урок танцев на Кубе


20. Закат в Национальном парке Йосемити


21. Лучшие друзья


22. Фламинго


Какой из этих фотографий вы отдали бы 1-е место?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: природа, фото
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